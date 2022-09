Οι Dub Inc επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία

Oι Dub Inc είναι το πιο επιτυχημένο reggae συγκρότημα που παίζει σήμερα στην Ευρώπη

Οι Dub Inc θα εμφανιστούν live στο Κατράκειο Θέατρο τον Οκτώβριο.

Η κορυφαία μπάντα της world reggae μουσικής σκηνής επιστρέφει στη Ελλάδα.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου οι Dub Inc θα εμφανιστούν στο Κατράκειο Θέατρο, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σχέση αγάπης που έχουν δημιουργήσει με το ελληνικό κοινό και την Ελλάδα.

Τα έξι μέλη του συγκροτήματος μαζί με τους δύο εκρηκτικούς frontmen θα «γεμίσουν» τη σκηνή του θεάτρου της Νίκαιας, καλώντας μας σε ένα «διονυσιακό» συναυλιακό γεγονός. Συναισθήματα όπως η αγάπη, η ενότητα και η ειρήνη συνθέτουν το άλμπουμ από τις μουσικές τους περιπλανήσεις στα μονοπάτια της dub, ska και hip-hop.

Στην μεγάλη γιορτή τους στην Ελλάδα, «φωτιά στα όργανα» θα βάλουν οι: Blend Mishkin feat BNC, NO HARD FEELINGS (tiny jackal & thanasimos), LOBO, Skg's Dub Alliance, Fer de Lance, Xara, Ultra & Aria.



Με καταγωγή από το Saint-Etienne, στη βιομηχανική καρδιά της Γαλλίας, οι Dub Inc συνδυάζουν την κλασσική reggae με dub, dancehall, ska, hip-hop στοιχεία και αφρικανικές επιρροές. Δημιουργούν έτσι ένα μεθυστικό μουσικό υβριδικό είδος με τραγούδια κοινωνικής αφύπνισης. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισαν αρχικά τρομερή αναγνώριση στην πατρίδα τους, τη Γαλλία.

Στη συνέχεια, οι δυνατές και φορτισμένες ενεργειακά συναυλίες τους, τους χάρισαν ένα συνεχώς διευρυνόμενο και πιστό πλήθος θαυμαστών. Διατηρώντας το ανεξάρτητό πνεύμα τους και μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι Dub Inc είναι το πιο επιτυχημένο reggae συγκρότημα που παίζει σήμερα στην Ευρώπη και φυσικά έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, έχοντας ήδη εμφανιστεί στο Paleo, το Francofolies, το WOMAD, το Rototom Sunsplash και το Summerjam.



Οι χαρισματικοί τραγουδιστές των Dub Inc, Hakim "Bouchkour" Meridja και Aurelien "Komlan" Zohou τραγουδούν στα αγγλικά, γαλλικά και την καμπίλε (βερβερική γλώσσα που μιλιέται στην Αλγερία). Πλαισιωμένοι από το βαθύ μπάσο του Moritz Von Korff, τα πλήκτρα του Frédéric Peyron και του Idir Derdiche, την κιθάρα του Jérémie Grégeois και τα τύμπανα του Grégory "Zigo" Mavridorakis, οι Bouchkour και Komlan μεταδίδουν δυνατά θετικά μηνύματα μέσα από τα εντυπωσιακά φωνητικά τους, δημιουργώντας μουσική με πραγματικά παγκόσμια απήχηση.

Από την ίδρυσή τους, το 1998, οι Dub Inc έχουν κυκλοφορήσει επτά studio albums, δύο EPs και δύο άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το καινούργιο τους άλμπουμ, Futur ένας δυνατός συνδυασμός non – stop ενέργειας, μοναδικών μουσικών και ευαισθητοποιημένων, μαχητικών στίχων.



Η μουσική κουλτούρα των Dub Inc προέρχεται από τη μουσική παράδοση της αφύπνισης των ανθρώπινων συνειδήσεων και ψυχών. Πρόκειται για μια συνεπή και δυνατή μουσική φωνή, ταυτόχρονα όμως αισθαντική και ιδιαίτερα εκφραστική. Η αδικία, η αντίσταση, η αγάπη και ο ανθρωπισμός συνθέτουν το δικό της μήνυμα.

Και αυτό το μήνυμα θα μοιραστούν με τον πιο γιορταστικό και ενθουσιώδη τρόπο με τους Έλληνες φίλους τους στις 14 Οκτωβρίου στο Κατράκειο Θέατρο.





Πληροφορίες



DUB INC LIVE

14 Οκτωβρρίου @ Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.00



Τιμές εισιτηρίων



Προπώληση: 15 ευρώ



Σημεία Προπώλησης



Ηλεκτρονικά: Viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876



Φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων



όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's)



ΚΑΙSorry Mom (Αγία Παρασκευή)

AlcoHole (Αγία Παρασκευή)

Color skate HotBox hip hop store (Πειραιάς)

Jackal's tattoo (Νέα Σμύρνη)





