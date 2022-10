63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Έναρξη με την πιο προσωπική ταινία του Σπίλμπεργκ

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες του την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται το κοινό την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου με μια γλυκιά ταινία ενηλικίωσης, που αποτίνει φόρο τιμής στη μαγική αύρα και τη λυτρωτική δύναμη του σινεμά. Το The Fabelmans, η πιο προσωπική και εξομολογητική ταινία σε ολόκληρη την καριέρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που απέσπασε πρόσφατα το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο και βάζει πλώρη για τα Όσκαρ, είναι η ταινία έναρξης του 63ου ΦΚΘ.

Στο The Fabelmans πρωταγωνιστεί ο Γκάμπριελ ΛαΜπελ (Ο κυνηγός, η σειρά American Gigolo) στο ρόλο του 16χρονου φιλόδοξου σκηνοθέτη Σάμι Φέιμπελμαν, η τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Γουίλιαμς (Mια πόλη δίπλα στη θάλασσα, Μια εβδομάδα με τη Μέριλιν) στο ρόλο της καλλιτέχνιδας μητέρας του, Μίτσι, ο Πολ Ντέινο (The Batman, Θα χυθεί αίμα) στο ρόλο του επιτυχημένου, επιστήμονα πατέρα, Μπερτ, ο Σεθ Ρόγκεν (Στιβ Τζομπς, An American Pickle) στο ρόλο του Μπένι Λόουερι, του καλύτερου φίλου του Μπερτ και αποκαλούμενο θείο των μικρών Φέιμπελμαν, και ο υποψήφιο για Όσκαρ Τζαντ Χερς (Άκοπο διαμάντι, Συνηθισμένοι άνθρωποι) στον ρόλο του θείου της Μίτσι, Μπόρις.

Ο διάσημος αμερικανός σκηνοθέτης έχει διπλό ρόλο σκηνοθέτη-σεναριογράφου και έγραψε το σενάριο μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ Σεναρίου και κάτοχο Πούλιτζερ, θεατρικό συγγραφέα Τόνι Κούσνερ. Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η υποψήφια για Όσκαρ Κρίστι ΜακΚόσκο Κρίγκερ, μαζί με τους Σπίλμπεργκ και Κούσνερ.

Τη μουσική έχει γράψει ο πέντε φορές κάτοχος Όσκαρ Τζον Γουίλιαμς (Η λίστα του Σίντλερ,Τα σαγόνια του καρχαρία), τα κοστούμια έχει σχεδιάσει ο δύο φορές κάτοχος Όσκαρ Μαρκ Μπρίτζες (The Artist, Αόρατη κλωστή) και ο σχεδιασμός παραγωγής έχει γίνει από τον δύο φορές κάτοχο Όσκαρ Ρικ Κάρτερ (Λίνκολν, Avatar). Το μοντάζ του The Fabelmans έχει αναλάβει ο τρεις φορές κάτοχος Όσκαρ Μάικλ Καν (Σώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν, Η λίστα του Σίντλερ) και η Σάρα Μπρόσαρ (West Side Story, The Post: Απαγορευμένα μυστικά).



Το The Fabelmans θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου από την Odeon.



