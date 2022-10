«Rings of Power»: Το επικό τρέιλερ του φινάλε και η άνοδος του Σάουρον

Κατά τη διάρκεια του φετινού Comic-Con της Νέας Υόρκης η Amazon αποκάλυψε το τρέιλερ του όγδοου επεισοδίου με το οποίο κλείνει η πρώτη σεζόν του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών The Rings of Power.

Το βίντεο διάρκειας δυόμισι λεπτών κάνει μια αναδρομή στα highlights των προηγούμενων επεισοδίων. Αν και το τρέιλερ σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου κύκλου, δεν σημαίνει ότι φέρνει το οριστικό φινάλε, καθώς η επιτυχημένη σειρά φαντασίας έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν της οποία τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μεγάλη Βρετανία.

Το τελευταίο τρέιλερ της σεζόν δεν αποκαλύπτει σχεδόν τίποτα, ωστόσο υπαινίσσεται αρκετά. Πάντως το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει τους φαν της σειράς είναι αν ο Σάουρον θα κάνει επιτέλους την εμφάνισή του και αν είναι κάποιος χαρακτήρας που ήδη έχουμε δει (και συμπαθήσει ενδεχομένως).



Στο επεισόδιο 7 είδαμε να δημιουργείται η Μόρντορ και να γίνεται το σπίτι των Όρκ με επικεφαλής τον Άνταρ, ότι ο Έλροντ και τα Ξωτικά χρειάζονται το μίθριλ διαφορετικά θα πεθάνουν την επόμενη άνοιξη, ενώ είδαμε ότι ένα Μπάλρογκ κρυβόταν στα βάθη των ορυχείων των Νάνων και αυτό λέει πολλά για τη συνέχεια.



Στο μεταξύ, η Γκαλάντριελ μεταφέρει τον τραυματισμένο Χάλμπραντ πίσω στο Λίντον για να τον θεραπεύσουν τα ξωτικά. Σε αυτό σημείο, πρέπει να είναι ο Σάουρον και μπορεί να έχουμε μια αποκάλυψη μέχρι το τέλος του επεισοδίου.



Επίσης οι λευγές φιγούρες συνεχίζουν να ψάχνουν τον μυστηριώδη ξένο που έπεσε σαν μετεωρίτης από τον ουρανό και θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη Nori για να τον πλησιάσουν, ενώ αναμένεται μια επική αναμέτρηση μαζί του.



Το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο του The Lord of the Rings, The Rings of Power είναι σχεδόν εδώ και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα τελειώσει η σεζόν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.



Διαβάστε επίσης





Είναι επίσημο: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του τηλεοπτικού «Lord of the Rings»

«The Rings of Power»: O τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σε αριθμούς

Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix αυτή την εβδομάδα