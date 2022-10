Νέα σειρά τρόμου του Netflix μπήκε στο βιβλίο Γκίνες!

To The Midnight Club είναι διαθέσιμο στο Netflix από σήμερα, 7/10

H σειρά The Midnight Club του Netflix έσπασε το ρεκόρ με τα περισσότερα jump scares!

H Λέσχη του Μεσονυχτίου (The Midnight Club) του Μάικ Φλάναγκαν που είναι από σήμερα (7/10) διαθέσιμη στο Netflix μπήκε στο βιβλίο Γκίνες καθώς έσπασε το ρεκόρ με τα πιο πολλά jump scares που έχουμε δει ποτέ σε ένα επεισόδιο σειράς!

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο Comic Con της Νέας Υόρκης, και όπως συμπεραίνει κανείς, ο Φλάναγκαν αυτή τη φορά το τερμάτισε, ξεπερνώντας τον εαυτό του!



Για την ιστορία, τα jumps cares που μέτρησαν σε ένα μόνο επεισόδιο του The Midnight Club έφτασαν τα 25! Και να σκεφτεί κανείς ότι ο ίδιος ο σκηνοθέτης δεν είναι φαν των jump scares… Φανταστείτε και να ήταν!

Για το ρεκόρ της σειράς ο Φλάναγκαν δήλωσε αστειευόμενος: «Τώρα, έχει μπει το όνομά μου στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για jump scares, που σημαίνει ότι την επόμενη φορά μπορώ να πω: "Ξέρετε, ως ο τρέχων κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ για jump scares, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα εδώ"».

Οι φαν του τρόμου ασφαλώς και γνωρίζουν ότι ο Φλάναγκαν δεν είναι τυχαίος στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό genre. Μια ματιά στο The Haunting of Hill House ή το The Haunting of Bly Manor αρκεί για να σας πείσει ή πιο σωστά να σας τρομάξει.

Λίγα λόγια για το The Midnight Club

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κρίστοφερ Πάικ που κυκλοφόρησε το 1994 και διαδραματίζεται στο Rotterdam Home, ένα κέντρο περίθαλψης ετοιμοθάνατων νέων. Σε αυτό, τα μέλη ενός πριβέ κλαμπ συνάπτουν μια ανατριχιαστική συμφωνία: Ο πρώτος που θα πεθάνει πρέπει να στείλει ένα σημάδι από τον τάφο.

Στην επίσημη σύνοψη του Netflix διαβάζουμε: Σε αυτούς που προηγήθηκαν. Σε αυτούς μετά. Σε εμάς τώρα. Και σε όσους παραπέρα. Ορατό ή αόρατο. Εδώ αλλά όχι εδώ. Σε ένα αρχοντικό με μυστηριώδη ιστορία, τα οκτώ μέλη του Midnight Club συναντιούνται κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα για να πουν τρομακτικές ιστορίες και να αναζητήσουν σημάδια του υπερφυσικού από το υπερπέραν.

Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια με τα δύο πρώτα να έχουν τη σκηνοθετική υπογραφή του Φλάναγκαν.

Το Midnight Club είναι από σήμερα διαθέσιμο στο Netflix και η συμβουλή που έχουμε να σας δώσουμε είναι να δείτε τη σειρά με ανοιχτά τα φώτα!



Διαβάστε επίσης





Ο «Berlin» και η συμμορία του: Πρώτη ματιά στο spinoff του «La Casa de Papel»

Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες θα δείτε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου

Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix τον Οκτώβριο