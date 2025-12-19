Σύλληψη δασκάλου στη Μανίλα για κακοποίηση μαθητή – Τον ανάγκασε να φάει κατσαρίδα για να σωπάσει

Στη σύλληψη ενός 52χρονου δασκάλου προχώρησαν οι Αρχές στην περιοχή Τόντο της Μανίλα των Φιλιππίνων, με τον εκπαιδευτικό να κατηγορείται ότι κακοποίησε μαθητή, τον οποίο φέρεται να εξανάγκασε να φάει κατσαρίδα για να τον τρομοκρατήσει και να τον αναγκάσει να σωπάσει σχετικά με άλλο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στο σχολείο.

Ο ύποπτος, που κατονομάζεται από τις Αρχές μόνο ως «Nel», συνελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μανίλα (MPD), εντός του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Juan Luna, στο Barangay 174.

Η σύλληψη έγινε κατόπιν εντάλματος για παραβίαση του Νόμου 7610, που αφορά την ειδική προστασία των παιδιών από κακοποίηση, εκμετάλλευση και διακρίσεις.

Τι κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου. Η μητέρα του ανήλικου μαθητή δήλωσε στο δίκτυο ABS-CBN ότι ο γιος της φέρεται να είδε τον δάσκαλο να παρενοχλεί σεξουαλικά μια μαθήτρια μέσα στις σχολικές τουαλέτες.

Όταν ο εκπαιδευτικός αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού, φέρεται να το καταδίωξε, να το έσυρε σε ένα από τα κουβούκλια και να το απείλησε ότι θα του «κόψει το πόδι» και θα το σκοτώσει αν μιλούσε για όσα είχε δει.

Για να εντείνει τον εκφοβισμό, ο δάσκαλος φέρεται να εξανάγκασε τον μαθητή να φάει μια κατσαρίδα.

Η θέση της αστυνομίας

Ο εκπρόσωπος της MPD, ταγματάρχης Philipp Ines, επιβεβαίωσε τα στοιχεία της κατάθεσης του μαθητή, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των απειλών που φέρεται να δέχθηκε ο ανήλικος.

Όπως ανέφερε, η βασική υπόθεση αφορά την κακοποίηση του αγοριού, ενώ η μαθήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο αρχικό περιστατικό παρενόχλησης δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει επίσημη καταγγελία.