Μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα – Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σφοδρές βροχές έπληξαν το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (19/12), προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κατά μήκος των πόλεων. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια», ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα γέμισαν νερά, ενώ, δόθηκε εντολή για τηλεργασία σε πολλά μέρη της χώρας.

Η πρωτεύουσα βίωσε ισχυρή καταιγίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από τον «κατακλυσμό» της Πέμπτης, στο Ντουμπάι.

Flooding in Dubai, UAE early this morning. pic.twitter.com/P1ctovuz88 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 19, 2025

Η βροχόπτωση δεν ήταν της ίδιας κλίμακας με την καταιγίδα του Απριλίου 2024 που προκάλεσε χάος, αλλά τα προβλήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν.

Το υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων ανέφερε ότι η οδηγία για τηλεργασία ισχύει για το προσωπικό του οποίου οι ρόλοι το επιτρέπουν. Ακολούθησε απόφαση στο Ντουμπάι που υποχρεώνει όλο το προσωπικό της κυβέρνησης να εργάζεται εξ αποστάσεως, προκειμένου οι άνθρωποι να προστατευτούν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι δημόσιες παραλίες, τα πάρκα και τα δημοφιλή αξιοθέατα, όπως το Global Village στο Ντουμπάι, έκλεισαν προσωρινά για να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια.

Μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης (αντίστοιχη του «112»), επίσημες προειδοποιήσεις της κυβέρνησης που εστάλησαν στους κατοίκους του Ντουμπάι τούς συμβουλεύουν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους «εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο» μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Παρόμοιες προειδοποιήσεις στο Αμπού Ντάμπι επέκτειναν την προθεσμία αυτή έως τις 14:00 (16:00 ώρα Ελλάδος).

عاصفة شديدة تجتاح مدينة المرفأ الامارتية pic.twitter.com/E1QnKTU03i — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) December 18, 2025

Η κατάσταση ήταν παρόμοια σε ολόκληρη την περιοχή, με τις έντονες βροχές να προκαλούν προβλήματα και στη Ντόχα. Ο αγώνας για την τρίτη θέση του Κυπέλλου Αραβικών Χωρών της FIFA ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, διεκόπη στο ημίχρονο λόγω κεραυνών κοντά στο γήπεδο.

Σήμερα κορυφώνεται η κακοκαιρία

Η χειρότερη μέρα αναμένεται να είναι η σημερινή (19/12), σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (National Centre of Meteorology). Όπως σημειώνεται, η χώρα θα βιώσει σήμερα την κορύφωση των ασταθών καιρικών συνθηκών που την πλήττουν από το περασμένο Σάββατο, ως αποτέλεσμα της επέκτασης ενός βαρομετρικού χαμηλού από την Ερυθρά Θάλασσα, συνοδευόμενου από νοτιοανατολικούς ανέμους, καθώς και της επέκτασης ενός συστήματος χαμηλής πίεσης στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, το οποίο εντείνεται και εξασθενεί κατά διαστήματα, συνοδευόμενο από ένα ρεύμα αέρα από τα βορειοδυτικά.

Το κέντρο εκτιμά ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από την επόμενη Δευτέρα, με καθαρό έως μερικώς νεφελώδη ουρανό, κάποια σύννεφα πάνω από τα νησιά και ορισμένες δυτικές περιοχές και υγρασία σε ορισμένες δυτικές περιοχές της ενδοχώρας.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, μέτριας εντάσεως και κατά διαστήματα θα εντείνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας στον βορρά, με ταχύτητες που θα κυμαίνονται μεταξύ 10 και 20 χιλιομέτρων / ώρα, φτάνοντας έως και τα 35 χιλιόμετρα / ώρα. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.