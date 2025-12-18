Υπό «πολιορκία» ισχυρών καταιγίδων το Ντουμπάι - Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων - Βίντεο

Η αστυνομία του Ντουμπάι κάλεσε την Πέμπτη (18/12) τους κατοίκους του εμιράτου να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνο εάν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη» καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή, μετά τη βροχόπτωση-ρεκόρ που καταγράφηκε την περασμένη χρονιά.

5 minutes of rain in Dubaï sound like an apocalypse pic.twitter.com/AqloILk3T3 — Will ?? (@hardy_td) December 18, 2025

Λίγες ώρες νωρίτερα, από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης.

2 mns of some “rain” in Dubai and there we go ? pic.twitter.com/k2Qk5lGnfr — Coach G. (@CoachG_X) December 18, 2025

«Για την ασφάλειά σας, να είστε προσεκτικοί επειδή προβλέπονται ασταθείς μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε να βγείτε έξω, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε η αστυνομία σε μήνυμα που εστάλη σε κινητά τηλέφωνα.

Dubai hitting me with the full experience in a compressed timeline.



Mild sandstorm yesterday, big rain earlier, and now this.



Dubai speedrun underway. pic.twitter.com/5Pdf7mgGgm — Moo | Elemental (@moothefarmer) December 18, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) προβλέπει βροχές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας, Άμπου Ντάμπι.

Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σήμερα και σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Dubai Rain update

------------

The intense bands have reached the city. Night to tomorrow morning will be the peak time of rains. pic.twitter.com/3Xa2fWLIl0 — Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) December 18, 2025

Τον Απρίλιο του 2024, βροχή που έσπασε κάθε ρεκόρ έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρέλυσε και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

This is not Mumbai, this is Dubai.



60% of annual rainfall in Dubai already fell.



This is scary !! pic.twitter.com/LRiDKysKDJ — Sunanda Roy ? (@SaffronSunanda) April 16, 2024

Διαβάστε επίσης