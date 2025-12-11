Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Αφιερωμένη στη σύζυγό του πριν την άγρια δολοφονία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τελευταία ανάρτηση του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα: Αφιερωμένη στη σύζυγό του πριν την άγρια δολοφονία
Τα ακρωτηριασμένα σώματα του κρυπτομεγιστάνα Ρομάν Νόβακ και της συζύγου του, βρέθηκαν στην έρημο του Ντουμπάι, τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την απαγωγή τους, όταν δεν πληρώθηκαν τα λύτρα, ενώ το ζευγάρι υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, υποχρεωμένο να βλέπει ο ένας τα μαρτύρια του άλλου.

Ο 38χρονος Ρομάν παρασύρθηκε από τους απαγωγείς, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι επενδυτές, σε μια βίλα έξω από το Ντουμπάι, στην περιοχή της Χάτα.

Οι απαγωγείς είχαν απαίτηση για «μεγάλα λύτρα» και όταν «δεν πληρώθηκαν» εκτέλεσαν το ζευγάρι, ενώ αποκαλύφθηκε ότι ο Νόβακ έστειλε μια σειρά από απελπισμένα μηνύματα μετά την απαγωγή του, αν και χωρίς αποτέλεσμα.

Ένα μήνυμα έγραφε ότι ήταν «κολλημένος στα βουνά» κοντά στα σύνορα με το Ομάν, χρειαζόταν 152.000 λίρες.

Ο Νόβακ και η Άννα, πρώην τηλεοπτική ρεπόρτερ, φέρεται να βασανίστηκαν για να παραδώσουν κωδικούς που θα έδιναν στους άνδρες πρόσβαση στα μεγάλα κρυπτογραφικά τους κεφάλαια, αν και τα πορτοφόλια τους αποδείχθηκαν άδεια.

Μετά την ανακάλυψη των τεμαχισμένων σορών, στο instagram επανεμφανίστηκε μία ανάρτηση του Νόβακ, η τελευταία αφιερωμένη στη σύζυγό του.

Έγραφε: «17 χρόνια μαζί. 9 χρόνια από τότε που ρίξαμε ένα νόμισμα σε αυτό το σιντριβάνι.

«Και μαντέψτε τι... επιστρέψαμε. Σαν συνέχεια. Με καλύτερα ρούχα και την ίδια αγάπη (συν πολλές γκρίζες τρίχες)».

Και πρόσθεσε: «Εξακολουθεί να με κοιτάζει σαν να είμαι ο κύριος χαρακτήρας.

«Εξακολουθώ να την κοιτάζω σαν να είναι η ανατροπή της πλοκής που δεν μου άξιζε ποτέ.

«Η Ρώμη δεν άλλαξε πολύ. Εμείς αλλάξαμε. Αλλά με όλους τους καλύτερους τρόπους», κατέληξε.

roman-insta.jpg

Λέγεται ότι οι απαγωγείς προχώρησαν σε ακραίες μεθόδους για να διασφαλίσουν ότι τα πτώματα του ζευγαριού δεν θα βρεθούν, βάζοντάς τα σε σακούλες πολυαιθυλενίου πριν τα περιλούσουν με ισχυρά χημικά. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι τα σώματά τους καλύφθηκαν με μπετόν και αφέθηκαν στην άμμο.

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τις δολοφονίες στην Αγία Πετρούπολη, αναγνωρίστηκαν ως πρώην αστυνομικοί, με τους δύο να ομολογούν και τον τρίτο να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην πράξη.

Ο Ρομάν και η Άννα αφήνουν πίσω τους δύο παιδιά τα οποία ανατέθηκαν στη φροντίδα των παππούδων τους.

Ο Νόβακ ίδρυσε μια εταιρεία με το όνομα Fintopio, η οποία παρέχει γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων και συνεργασίες με ελίτ τεχνολογικές εταιρείες.

Ωστόσο, φέρεται να ενεπλάκη σε μια σειρά από υποθέσεις οικονομικής εξαπάτησης, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί για απάτη σε 6 χρόνια.

