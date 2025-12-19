Η ΒΙΚΟΣ COLA «τρέχει» στο Athens Santa Run 2025

Η ΒΙΚΟΣ COLA σε Christmas mood δίνει ραντεβού στο Athens Santa Run 2025 ως Silver Sponsor, σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που συνδυάζει τη μαγεία των εορτών και την προσφορά στην κοινωνία.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 π.μ., το Santa Run 2,8 χλμ. ξεκινά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και διασχίζει iconic σημεία του κέντρου με φόντο την Ακρόπολη. Η πόλη μπαίνει σε festive mode, γεμίζοντας ενέργεια, χαμόγελα και christmas vibes και φυσικά την αγαπημένη ΒΙΚΟΣ COLA που θα δώσει δυναμικά το γιορτινό της παρών.

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), με τη ΒΙΚΟΣ COLA να βρίσκεται εκεί όπου η προσφορά γίνεται πράξη, ενισχύοντας δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Με δίψα για Χριστούγεννα, η ΒΙΚΟΣ COLA φέρνει τη μοναδική γεύση της στο Athens Santa Run, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα Χριστούγεννα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζονται με την προσφορά.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».