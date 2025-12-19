Η Σάντυ Χατζηϊωάννου στο Game Time: Ο Νικοπολίδης και η συνεργασία με την Ευγενία Σαμαρά

Τι σχέση έχει ο Αντώνης Νικοπολίδης με το παιδικό όνειρο της Σάντυ Χατζηϊωάννου; Και πώς συνδέονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Αναστασία Μαρινάκου και ο Γιάγια Τουρέ με την Ευγενία Σαμαρά;

Η δημοφιλής ηθοποιός δίνει τις απαντήσεις στο Game Time και συναγωνίζεται τη Χριστίνα Βραχάλη στο τύλιγμα δώρων με αφορμή τα Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία.

Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια παθιασμένη με την μπάλα μοιράζεται αναμνήσεις από κρυφές επισκέψεις στα γήπεδα με τον πατέρα της, αποκαλύπτει τι ομάδα είναι και σχολιάζει με το δικό της τρόπο τον κυριακάτικο αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα.

Με σημαντικούς ρόλους στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Σασμός», «Θάλασσες μας χώρισαν», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και «Μια νύχτα μόνο» η Σάντυ Χατζηϊωάννου μιλάει για τον αγώνα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, τους συνάδελφους που θα ήθελε να έχει στην ίδια ομάδα και το πρόσωπο που θα ήθελε να «βάλει πολλά γκολ».

Δείτε το νέο επεισόδιο: