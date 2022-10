Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Αυτές είναι οι ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου.

Το τελευταίο κεφάλαιο της Halloween τριλογίας του Ντέιβιντ Γκόρντν Γκριν έρχεται από σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους, γράφοντας το φινάλε στη θανάσιμη σχέση της Λόρι με τον Μάικλ Μάγιερς.



Οι φαν του Ντέιβιντ Μπόουι δεν πρέπει να χάσουν το «Moonage Daydream» το οποίο ρίχνει φως στη ζωή και την ιδιοφυΐα του Μπόουι, ενός από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας.



Οι σινεφίλ αξίζει να ρίξουν μια ματιά στο Drive my car, τη βραβευμένη ταινία του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι που βασίζεται στο best seller του Χαρούκι Μουρακάμι.



Δείτε αναλυτικά τις νέες ταινίες που βλέπουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα.

Η Τελευταία Νύχτα Με Τις Μάσκες (Halloween Ends)

Τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «Halloween Kills», η Λόρι ζει με την εγγονή της Άλισον, και ολοκληρώνει τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της. Ο Μάικλ Μάιερς δεν έχει εμφανιστεί έκτοτε. Η Λόρι, αφού επέτρεψε στο φάντασμα του Μάικλ να καθορίζει τη ζωή της για τόσες δεκαετίες, αποφάσισε να απελευθερωθεί από το φόβο και την οργή και να αγκαλιάσει τη ζωή. Έχει υποβληθεί πλέον σε εντατική θεραπεία και έχει χτίσει σιγά σιγά ένα ασφαλές, σταθερό, αγαπημένο σπίτι για τον εαυτό της και την 21χρονη εγγονή της.



Η Άλισον είναι πλέον νοσοκόμα και αναπτύσσει μια ρομαντική σχέση με τον εσωστρεφή Κόρεϊ, ο οποίος θα κατηγορηθεί για τη δολοφονία του αγοριού που πρόσεχε τη νύχτα του Halloween του 2019. Ο θάνατος του αγοριού συνέβη κάτω από ανεξήγητες συνθήκες και ο Κόρεϊ αθωώθηκε, αλλά η μικρή πόλη τον αντιμετωπίζει πλέον σαν παρία. Όταν η Λόρι, χρόνια μετά την αθώωση του Κόρεϊ, βλέπει τον νεαρό να εκφοβίζεται από κάποιους ντόπιους εφήβους, έρχεται να τον υπερασπιστεί και στη συνέχεια ξεκινά και ενθαρρύνει τη σχέση της Άλισον και του Κόρεϊ.



Όσο όμως το ειδύλλιό τους εξελίσσεται, η Λόρι αρχίζει να αισθάνεται άβολα, καθώς η Άλισον αρχίζει να απομακρύνεται από κοντά της και η προσωπικότητα του Κόρεϊ φαίνεται να αλλάζει.



Κοίτα πώς τρέχουν (See How They Run)

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια Constable Stalker (Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.



Moonage Daydream

Ένα κινηματογραφικό γεγονός με τον Ντέιβιντ Μπόουι, το οποίο χρειάστηκε 75 χρόνια για να δημιουργηθεί.

Το «Moonage Daydream» ρίχνει φως στη ζωή και την ιδιοφυΐα του Ντέιβιντ Μπόουι, ενός από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας.

Με μια καλειδοσκοπική αφήγηση που κάνει σλάλομ μέσα από άφθονο και μεγαλειώδες υλικό που έρχεται στην επιφάνεια για πρώτη φορά, το φιλμ αντλεί από τις συναυλίες, από τα studio και από τα παρασκήνια για να παρουσιάσει μια κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και του μοντάζ βρίσκεται ο Μπρετ Μόργκεν, ο οπίος έχει υπογράψει τα εξαιρετικά πετυχημένα «The Kid Stays in the Picture» και «Cobain: Montage of Heck». Το ντοκιμαντέρ εξερευνά το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του Ντέιβιντ Μπόουι και μας καθοδηγεί η αφήγηση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημα εγκεκριμένη ταινία για τον μυθικών διαστάσεων μουσικό καθώς το David Bowie Estate παραχώρησε στον σκηνοθέτη απεριόριστη πρόσβαση στα αρχεία του, τα οποία περιλαμβάνουν υλικό μιας ολόκληρης ζωής, ανέκδοτες εικόνες, σπάνιες ηχογραφήσεις και μια τεράστια προσωπική συλλογή τέχνης και ποίησης.

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για την κατασκευή της ταινίας και άλλους 18 μήνες για τον ηχητικό σχεδιασμό, την χρωματικής παλέτα της φωτογραφίας και τα εμβόλιμα animation στοιχεία. Στην παραγωγή συμμετείχε ο επί μακρόν συνεργάτης, φίλος και μουσικός παραγωγός του Μπόουι, Τόνι Βισκόντι και στο μιξάζ ο βραβευμένος με Όσκαρ, Πολ Μάσεΐ (Bohemian Rhapsody).



Ο Χαμένος Βασιλιάς (The Lost King)

Η ομάδα που μας χάρισε τη Philomena ενώνει ξανά τις δυνάμεις της για μία ακόμα συγκλονιστική πραγματική ιστορία. Σε σενάριο των Στιβ Κούγκαν και Τζεφ Πόουπ και σκηνοθεσία του Στίβεν Φρίαρς, η ταινία ξετυλίγει ένα συναρπαστικό κυνήγι της αλήθειας πίσω από τους ιστορικούς μύθους ενορχηστρωμένο από μία ανυποχώρητη ερασιτέχνη ιστορικό.



Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Σάλι Χόκινς αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της γυναίκας που αρνήθηκε να την αγνοούν και εναντιώθηκε στους πιο διακεκριμένους ιστορικούς, αναγκάζοντας τους να ασχοληθούν ξανά με έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους βασιλιάδες της Αγγλίας.



Το 2012, μετά από 500 χρόνια, αποκαλύπτονται σε ένα πάρκινγκ του Λέστερ τα χαμένα λείψανα του Βασιλιά Ριχάρδου Γ’. Η έρευνα οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ερασιτέχνη ιστορικού, Φιλίππα Λάνγκλι (Σάλι Χόκινς), της οποίας η ανυποχώρητη στάση δεν έγινε ποτέ κατανοητή ούτε από τον κύκλο της ούτε από τους ειδικούς και τους ακαδημαϊκούς.



Drive my car (Doraibu mai kâ)

Η βραβευμένη ταινία του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι που βασίζεται στο best seller του Χαρούκι Μουρακάμι.



Δύο χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της συζύγου του, ο Yusuke Kafuku, ένας διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης, λαμβάνει μια πρόταση να σκηνοθετήσει μια παραγωγή του «Θείου Βάνια» σ′ ένα Φεστιβάλ Θεάτρου στη Χιροσίμα. Εκεί, γνωρίζει τη Misaki Watari (Toko Miura), μια λιγομίλητη νεαρή γυναίκα στην οποία ανατέθηκε από το Φεστιβάλ να γίνει η σοφέρ στο αγαπημένο του κόκκινο Saab 900. Καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα της παραγωγής, οι εντάσεις αυξάνονται μεταξύ του καστ και του συνεργείου, κυρίως μεταξύ Yusuke και Koshi Takatsuki, ενός όμορφου τηλεοπτικού αστέρα που μοιράζεται μια ανεπιθύμητη σχέση με την αείμνηστη σύζυγο του Yusuke.



Αναγκασμένος να ανακαλύψει οδυνηρές αλήθειες που προέρχονται από το παρελθόν του, ο Yusuke αρχίζει - με τη βοήθεια της οδηγού του - να αντιμετωπίζει τα στοιχειώδη μυστήρια που άφησε πίσω της η γυναίκα του.







