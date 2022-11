Πέθανε η Νίκι Άικοξ, σταρ του «Supernatural»

C. Blankenhorn/NBCU Photo Bank/NBC Universal via Getty Images

Η ηθοποιός Νίκι Άικοξ πέθανε σε ηλικία 47 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η ηθποιός Νίκι Άικοξ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο Supernatural. Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της, επιβεβαίωσε το συγγενικό της περιβάλλον με ανάρτηση στα social media: «ήταν σίγουρα μια μαχήτρια και όλοι όσοι τη γνώριζαν την αγαπούσαν».

«Η όμορφη, έξυπνη, απίστευτα ταλαντούχα και τρυφερή κουνιάδα μου, Nicki Aycox Raab, πέθανε, με τον αδερφό μου, Matt Raab, στο πλευρό της. Η Nicki και ο Matt είχαν μια υπέροχη ζωή μαζί στην Καλιφόρνια. Ήταν, αναμφίβολα, μια αγωνίστρια και όποιος τη γνώριζε την αγαπούσε», έγραψε στο Facebook η αδελφή του συζύγου της, Susan Raab.

Αν και η Ceklosky δεν ανέφερε την αιτία του θανάτου της Άικοξ, είναι γνωστό ότι η 47χρονη ηθοποιός έδινε μάχη με τη λευχαιμία, γεγονός που αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον social media, τον Μάρτιο του 2021. Η Άικοξ αρρώστησε βαριά και στην αρχή νόμιζε ότι νοσεί με κορονοϊό. Τελικά έμαθε ότι είχε καρκίνο και ξεκίνησε χημειοθεραπείες.

«Θα επιστρέψω καλύτερα, πιο δυνατή και περισσότερο σοφή», έγραφε εκείνο τον καιρό στις αναρτήσεις της στα social media.

https://www.instagram.com/p/CMDW7jQHvuH

Η Άικοξ είχε εμφανιστεί στην πρώτη και τέταρτη σεζόν του Supernatural, ενώ είχε παίξει επίσης στα Law and Order, X-Files, Cold Case, Providence, Over There, ED, Dark Blue, κ.ά.



Η τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού στην οποία ενημέρωνε για την κατάσταση της υγείας της, έγινε στις 25 Μαρτίου του 2022.

https://www.instagram.com/p/Cbia6ufAFqs



