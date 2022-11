Στο φετινό AthensCon θα μονομαχήσετε με τον Darth Vader

Τζωρτζίνα Ντούτση

25/11/2022 14:12

Το AthensCon, ένα από τα πιο σημαντικά εγχώρια συνέδρια κόμικ, χόμπι και ποπ κουλτούρας, επιστρέφει ξανά με την έκτη διοργάνωσή του, μετά από τρία χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας.



Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου, το Κλειστό Στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, θα γεμίσει με κόμικ, επιτραπέζια, videogames, cosplayers, εργαστήρια, ομιλίες, Έλληνες και ξένους προσκεκλημένους και πολλά ακόμα όμορφα και ενδιαφέροντα «καλούδια και events», όπως εξηγεί στο Newsbomb.gr, ο Ανδρέας Πεφάνης, διοργανωτής και «ψυχή» του AthensCon.

Οι φαν του Star Wars ετοιμαστείτε για μια επική μονομαχία με τον Darth Vader ή καθίστε αναπαυτικά στον θρόνο του Boba Fett. Αν αγαπάτε το Game of Thrones, θα έχετε την ευκαιρία να νιώσετε Targaryen στην τοποθεσία Iron Throne.



- Το AthensCon επιτέλους επιστρέφει ξανά. Ποιος είναι ο στόχος και το όραμά του;



«Το όραμα του AthensCon δεν έχει αλλάξει καθόλου από την ημέρα που δημιουργήθηκε σαν κόνσεπτ και ιδέα εδώ και 12 χρόνια. Το 2015 καταφέραμε να το κάνουμε πραγματικότητα και αυτό που θέλαμε πάντα ήταν να ενώσουμε όλα τα χόμπι κάτω από μια στέγη. Να ενώσουμε τον χώρο των κόμικ, των συλλεκτικών αντικειμένων, των videogames, των cosplay, των collectibles, των επιτραπέζιων. Να μπούμε σε έναν χώρο όπου μπορούμε να δούμε τα πάντα με την πρώτη ματιά και να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με τα αγαπημένα μας πράγματα όπως κάνουν και στο εξωτερικό σε αντίστοιχα Comic-Cons, (Σαν Ντιέγκο, Νέα Υόρκη και αλλού)».



- Σε ποιους απευθύνεται το Φεστιβάλ και ποιες ηλικιακές ομάδες το επισκέπτονται;



«Είναι μια εκδήλωση που προσπαθούμε να προσελκύει μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες. Οι ηλικιακές ομάδες που συνήθως μας έρχονται είναι από 5 έως 65 ετών, παιδάκια μαζί με τους παππούδες, παππούδες που κουβαλούν τα παιδάκια, γονείς και ολόκληρες οικογένειες. Χαιρόμαστε πολύ για αυτό το πράγμα, που καταφέρνουμε δηλαδή να προσελκύουμε τους πάντες».

To AthensCon του 2018 AthensCon

- Ποια είναι τα highlights της φετινής διοργάνωσης; Γνωρίζουμε ότι ο επισκέπτης θα συναντήσει μέχρι και τον Σιδερένιο Θρόνο του Game of Thrones!



«Φέτος έχουμε συνεργασίες με την Disney, με το κανάλι της το Disney+ και τη Vodafone TV και μαζί με άλλους συνήθεις υπόπτους όπως είναι η Nintendo, η CD Media, θα έχουμε διάφορα ωραία καλούδια και events για τους επισκέπτες μας. Η Vodafone που συνεχίζει να φιλοξενεί την αγαπημένη σειρά, σε συνεργασία με το αγαπημένο Cap Cap θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες μας να φωτογραφηθούν στον Σιδερένιο Θρόνο του Game of Thrones.



Επίσης έχουμε φέρει από το εξωτερικό δύο ρέπλικες, δύο ακριβή αντίγραφα πιλοτηρίων διαστημοπλοίων του Star Wars. Συγκεκριμένα το πιλοτήριο του X-wing και του TIE fighter στα οποία οι επισκέπτες μας θα μπορούν να μπουν μέσα και να έχουν την εμπειρία των πιλότων των ταινιών, να κάνουν αερομαχίες με τα χειριστήρια ή μέσω του Star Wars παιχνιδιού, Squadrons. Επίσης κάθε επισκέπτης θα μπορεί να έρθει και να κάτσει στον θρόνο του Boba Fett από τη σειρά The Book of Bobba Fett που προβάλλεται στο Disney+.



Φυσικά υπάρχουν και άλλες, μικρότερες εκδηλώσεις όπως κάποια δρώμενα που έχει φτιάξει ο ΕΣΠΑΙΡΟΣ, ο διαγωνισμός των επιτραπέζιων και άλλες events από εκθέτες μας (ομιλίες, επιδείξεις επιτραπέζιων, εργαστήρια και άλλα)».

- Παράλληλα, οι επισκέπτες του AthensCon, θα έχουν την ευκαιρία να μονομαχήσουν και με τον Darth Vader…



«Είναι γεγονός ότι θα υπάρχει ένα photo opportunity, ένα περίπτερο το οποίο δημιούργησε η Ελληνική Ακαδημία Star Wars, ο σύλλογος των φανατικών θαυμαστών του Star Wars που είναι μια αξιόλογη ομάδα φίλων που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τις ταινίες και τον κόσμο που έχει πλάσει ο Τζορτζ Λούκας. Σε αυτό το θεματικό περίπτερο οι επισκέπτες θα μπορούν να αναπαριστούν μια σκηνή μάχης από το Bespin και να μονομαχούν εικονικά με τον Darth Vader ή με κάποιους άλλους Σιθ και Τζεντάι».

Ετοιμαστείτε να μπείτε στο εντυπωσιακό σύμπαν του Star Wars AthensCon

- Πείτε μας δύο λόγια για το περίπτερο του «Avatar: Τhe Way of Water», το σίκουελ που πρόκειται να δούμε στα σινεμά στις 15 Δεκεμβρίου.



«Η Disney έχει δημιουργήσει ένα θεματικό περίπτερο για να κάνουμε promotion στην νέα ταινία Avatar, όπου οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό ψάρι το οποίο θα ζήσει στον εικονικό, ψηφιακό, διαδικτυακό κόσμο του Avatar. Είναι μια δράση που θέλησε να δημιουργήσει ο Τζέιμς Κάμερον για να αφυπνίσει τον κόσμο σχετικά με την οικολογία, για τη σημαντικότητα να ζούμε όλοι εναρμονισμένοι με το περιβάλλον. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη θάλασσα και είναι υπερασπιστής της οικολογίας και του πράσινου περιβάλλοντος. Το Avatar θα είναι μια μοναδική ευκαιρία που θα έχουν οι επισκέπτες να αφήσουν το σημάδι τους στο διαδίκτυο με ένα διαφορετικό και μοναδικό τρόπο».



- Εκτός από τα εκθέματα, τι άλλο κερδίζει ο επισκέπτης του AthensCon;



«Ο κάθε επισκέπτης που έρχεται στο AthensCon έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί διάφορους καινούριους κόσμους που πιθανόν να μην έχει δει στην καθημερινότητά του: τα επιτραπέζια, τον κόσμο των LARP (live action role-playing), τα ρετρό κομπιούτερ videogames παλαιότερων γενεών, τους καινούριους εκδοτικούς τίτλους, τους νέους καλλιτέχνες που θα δείξουν τις δημιουργίες τους και θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Συνήθως επίσης, δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν προσωπικότητες, δημιουργούς από τον χώρο των κόμικ και του κινηματογράφου, όπως την Dominique Tipper την Βρετανίδα ηθοποιό που είδαμε στην τηλεοπτική σειρά The Expanse που έπαιζε στο Amazon Prime για τα πέντε τελευταία χρόνια και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα μέσα στην αρένα, στο στάδιο των 7.000 τ.μ., στους πάνω από 150 εκθέτες μας ο κόσμος θα δει πάρα πολλά πράγματα και καταστήματα με προϊόντα, πάρα πολλούς cosplayers οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι να φωτογραφηθούν μαζί τους. Ο επισκέπτης θα μπορέσει να δημιουργήσει εμπειρίες και αναμνήσεις και κυρίως να περάσει καλά μέσα σε έναν χώρο που θα ξαναδεί σε 365 μέρες».





Μην χάσετε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε με τους cosplayers AthensCon



- Ποιες νέες εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ;



«Είναι γεγονός ότι στο Φεστιβάλ βρίσκουν ευκαιρία πολλές εκδοτικές εταιρείες να κυκλοφορήσουν καινούρια άλμπουμ, κόμικ από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, οι εκδόσεις Comicworld -που είναι πίσω από τη διοργάνωση του AthensCon- θα εκδώσουν φέτος το Galaxia Vol 5 Στην Σκιά Του Γίγαντα Μέρος Β και το Superior, μία μετάφραση από το αυθεντικό ομότιτλο αμερικάνικο κόμικ που έγραψε ο Mark Millar και σχεδίασε ο Leinil Francis Yu. Άλλες εκδοτικές που ξέρουμε ότι θα παρουσιάσουν πράγματα είναι η Jemma Press - Jemma Books & Comics που θα βγάλει την ελληνική μετάφραση του Suspiria ενός ερωτικού άλμπουμ του Luca Laca Montagliani ο οποίος είναι καλεσμένος της Jemma για την εκδήλωσή μας».

- Θεωρείτε ότι η κυκλοφορία σειρών όπως τα House of the Dragon, Lord of the Rings: The Rings of Power, The Mandalorian, The Witcher, θα φέρουν νέους -και γεμάτο περιέργεια- επισκέπτες στο Φεστιβάλ;



«Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία δεν μπορώ να απαντήσω ξεκάθαρα. Σίγουρα θα φέρει ένα μικρό ποσοστό καινούριων επισκεπτών αλλά συνήθως οι άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά, έρχονται γιατί το άκουσαν από κάποιον φίλο τους και έμαθαν πόσο καλά πέρασε και πόσο όμορφα ήταν.



Εννοείται ότι όσο μεγαλώνει το fan base των τηλεθεατών, των videogamers, των users, των ανθρώπων που προσελκύονται από κάποιο επιτραπέζιο, πιθανόν κάποιοι επισκέπτες να προέρχονται και από τηλεοπτικές σειρές όπως το Stranger Things που προμόταρε πάρα πολύ το παιχνίδι Dungeons & Dragons και είχε μεγάλη απήχηση σε μικρούς και μεγάλους. Πάντως είναι γεγονός ότι φέτος -βάσει των προαγορασμένων εισιτηρίων- βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά στο συνέδριό μας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί αυτό σου δείχνει ότι το φεστιβάλ κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο!».



