Το νέο «Avatar» απέκτησε επίσημο τρέιλερ και είναι εντυπωσιακό

Kυκλοφόρησε και είναι εντυπωσιακό το τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών της πολυαναμενόμενης συνέχειας του «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον.

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που η πρώτη ταινία βγήκε στους κινηματογράφους και περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα έχει περάσει και σεναριακά. Ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Τζέικ και Νεϊτίρι και ζουν με την οικογένειά τους η οποία έχει μεγαλώσει σε νέους υποβρύχιους κόσμους στον ειδυλλιακό πλανήτη της Πανδώρας σύμφωνα με το ΕW. Μαζί τους επιστρέφουν οι: Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ και Σιγκούρνι Γουίβερ η οποία αναλαμβάνει νέο ρόλο. Οι Κέιτ Γουίλσλετ, Έντι Φάλκο και Βιν Ντίζελ είναι μεταξύ άλλων οι νέοι πρωταγωνιστές στην ταινία.

Η συνέχεια της πιο εμπορικής ταινίας όλων των εποχών τοποθετείται πάνω από μια δεκαετία από τα γεγονότα του αρχικού φιλμ. O σκηνοθέτης θα εστιάσει στα αχαρτογράφητα νερά του ωκεανού της Πανδώρας. Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται: «Η ταινία αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully, τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν μείνουν ζωντανοί, και τις τραγωδίες που υπομένουν».

Το «Avatar: The Way of Water» είναι η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συνέχειες της υπερπαραγωγής του 2009, με τις υπόλοιπες τρεις να κυκλοφορούν το 2024, το 2026 και το 2028, αντίστοιχα, μολονότι ο θρυλικός σκηνοθέτης έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο «Empire» ότι μπορεί να μην σκηνοθετήσει τις δύο τελευταίες ταινίες της σειράς.

Μετά από αρκετές καθυστετήσεις, το Avatar: The Way of Water θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 15 Δεκεμβρίου 2022.



Mε πληροφορίες από ΑΠΕ



