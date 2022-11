Το «Έτερος Εγώ» και άλλες 4 top σειρές που έρχονται το 2023

Τζωρτζίνα Ντούτση

20/11/2022 10:02

Το 2022, ετοιμάζεται οσονούπω να μας αποχαιρετήσει και οι φαν των σειρών οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι τηλεοπτικά μας χάρισε ορισμένες μεγάλες συγκινήσεις, όπως ήταν οι prequel σειρές House of the Dragon και Lord of the Rings: The Rings of Power ή η πρόσφατη επιστροφή του The Crown με την πέμπτη και προτελευταία σεζόν του.



Αρκετά ενδιαφέρον όμως προβλέπεται και το 2023 το οποίο πρόκειται να φέρει μαζί του πολυαγαπημένες σειρές με νέες σεζόν.



Ετοιμάστε τα ποπ-κορν και ελάτε να ρίξουμε μια ματιά σε πέντε πολυαναμενόμενες σειρές που επιστρέφουν με νέους κύκλους.

Έτερος Εγώ

To Έτερος Εγώ του Σωτήρη Τσαφούλια είναι μια από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές του 2023 για πολλούς τηλεθεατές.



Η δημοφιλής και επιδραστική σειρά που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, θα επιστρέψει στο Cosmote TV για την τρίτη και τελευταία σεζόν με τίτλο «Νέμεσις – Η αρχή του τέλους» .



Στον κύκλο των 8 επεισοδίων, ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) είναι συντετριμμένος μετά τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του Τόνιας. Πενθεί κλεισμένος στο σπίτι του, δεν διδάσκει και βρίσκει παρηγοριά μεταξύ ονείρων και παραισθήσεων, γιατί μόνο εκεί τη συναντά. Ωστόσο, μία έκρηξη σε ένα γραφείο τελετών δεν αργεί να τον επαναφέρει στην ενεργό δράση, καθώς το τμήμα ανθρωποκτονιών ζητά και πάλι τη συμβολή του. Παράλληλα, η εμφάνιση προσώπων από το παρελθόν οδηγεί σε συγκρούσεις και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η Νέμεσις έρχεται για όλους.



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν: ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης (καθηγητής Λαΐνης), o Πέτρος Λαγούτης (αστυνόμος Παντελής Σκλαβής), η Βίκυ Παπαδοπούλου (δημοσιογράφος Χριστίνα Στεργίου), η Άννα Μενενάκου (αστυνόμος Μάρθα Καρρά), καθώς και οι Μάνος Βακούσης (Απόστολος Μπαρασόπουλος), Σπύρος Παπαδόπουλος (Υποστράτηγος Μαρκάτος), Κατερίνα Διδασκάλου (Ελένη Μαρούδα), Δημήτρης Καπετανάκος (Άλκης Μασάτος), Τάσος Νούσιας (Νίκος Βανόρτας) και Κόρα Καρβούνη (Δανάη).

Παράλληλα, ο νέος κύκλος επεισοδίων του «Έτερος Εγώ» υποδέχεται μια σειρά καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών και όχι μόνο. Μεταξύ αυτών, οι: Γιάννης Μπέζος, Κώστας Αρζόγλου, Μαριάννα Τουμασάτου, Σπύρος Μπιμπίλας, Μαίρη Χρονοπούλου, Ηλίας Λογοθέτης, Αντίνοος Αλμπάνης, Κρατερός Κατσούλης, Στράτος «Stan» Αντιπαριώτης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Σωτήρης Χατζάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Κώστας Φαλελάκης, Αθηνά Τσιλύρα, Σοφία Πανάγου κ.ά.



Το πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου σε ειδική προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.



Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Cosmote TV στις αρχές του 2023.

The Witcher

Ο Χένρι Καβίλ θα κρατήσει το σπαθί του Γκέρλατ της Ρίβια για τελευταία φορά στην επερχόμενη τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του The Witcher και για τέταρτο κύκλο, στον οποίο όμως ο αγαπημένος πρωταγωνιστής θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Λίαμ Χέμσγουορθ, ώστε ο ίδιος να ξαναφορέσει απερίσπαστος την κόκκινη μπέρτα του Superman.



«Το ταξίδι μου ως Γκέραλτ της Ρίβια ήταν γεμάτο με τέρατα και περιπέτειες και δυστυχώς, θα καταθέσω το μενταγιόν και τα ξίφη μου για την τέταρτη σεζόν. Αντί για μένα, ο φανταστικός κύριος Λίαμ Χέμσγουορθ θα πάρει τον μανδύα του Λευκού Λύκου. Όπως συμβαίνει με τους σπουδαιότερους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, παραδίδω τη δάδα με ευλάβεια για τον χρόνο που πέρασα ενσαρκώνοντας τον Γκέραλτ και με ενθουσιασμό για να δω τον Λίαμ να ενσαρκώνει τον πιο συναρπαστικό άνθρωπο. Καλέ μου κύριε, Λίαμ, αυτός ο χαρακτήρας έχει τόσο υπέροχο βάθος, απόλαυσε τις καταδύσεις σου σε αυτό και όσα μπορείς να βρεις εκεί μέσα», έγραψε ο Χένρι Καβίλ σε ανάρτησή του στο Instagram, προκαλώντας ωστόσο τις αντιδράσεις των φαν που δεν είδαν με καθόλου κακό μάτι αυτή την εξέλιξη.

H αφίσα της 3ης σεζόν του The Witcher Netflix

Μέχρι να συμβεί αυτό, εμείς τι πρόκειται να δούμε στην τρίτη σεζόν της σειράς; Η απάντηση έρχεται από το Netflix: «Καθώς μονάρχες, μάγοι και τέρατα της Ηπείρου αγωνίζονται για να την αιχμαλωτίσουν, ο Geralt προσπαθεί να κρύψει την Ciri, αποφασισμένος να προστατέψει την οικογένειά του που μόλις επανενώθηκαν, ενάντια σε εκείνους που απειλούν να την καταστρέψουν. Έχοντας εμπιστοσύνη στις γνώσεις μαγείας της Ciri, η Yennefer τους οδηγεί στο προστατευμένο φρούριο της Aretuza εκεί όπου ελπίζει να ανακαλύψει περισσότερα για τις κρυφές δυνάμεις του κοριτσιού. Αντίθετα, ανακαλύπτουν ότι βρέθηκαν σε ένα πεδίο μάχης γεμάτο με πολιτική διαφθορά, σκοτεινή μαγεία και προδοσία. Θα πρέπει να βγουν στην αντεπίθεση και να ρισκάρουν τα πάντα, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν ο ένας τον άλλον».



Η τρίτη σεζόν του The Witcher θα κυκλοφορήσει στο Netflix το καλοκαίρι του 2023.

The Mandalorian

O Πέδρο Πασκάλ επιστρέφει στον ρόλο του Din Djarin για την τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς μέσα από το σύμπαν του Star Wars, έχοντας στο πλευρό του την Bo-Katan Kryze, την οποία ενσάρκωσε η Κέιτι Σάκχοφ στον δεύτερο κύκλο της σειράς.



Στα επερχόμενα επεισόδια, ο Din Djarin συνεχίζει το ταξίδι του έχοντας επίσης μαζί του τον Grogu, τον πασίγνωστο πλέον και αξιαγάπητο Baby Yoda.

Θυμίζουμε ότι το The Mandalorian είναι η πρώτη σειρά ζωντανής δράσης του Star Wars, ξεκινώντας πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983).



Ο Πέδρο Πασκάλ πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο, ως ένας μοναχικός κυνηγός επικηρυγμένων που προσπαθεί να γλιτώσει αφού προσλαμβάνεται για να παραδώσει «Το Παιδί», τον περιβόητο Baby Yoda που έχει αναδειχθεί πλέον σε μασκότ της σειράς!

Ο τρίτος κύκλος της Star Wars σειράς «The Mandalorian» θα κυκλοφορήσει στο Disney+ τον Φεβρουάριο του 2023.

And Just Like That…

«And Just Like That…», το reboot του Sex and the City θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν στο ΗΒΟ Μax, γεγονός αναμενόμενο καθώς από την πρώτη στιγμή η σειρά έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση. Μάλιστα, την ευχάριστη είδηση, πρώτη ανακοίνωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/CixwcZPuwGf

Οι θαυμαστές της διάσημης γυναικοπαρέας της Νέας Υόρκης, ανυπομονούν πάντως να μάθουν τι τους επιφυλάσσει η δεύτερη σεζόν.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώτος κύκλος του «And Just Like That…» γνώρισε τεράστια αποδοχή από το κοινό. Σύμφωνα με το HBO Max ήταν η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά της πλατφόρμας μέχρι πρόσφατα.



Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τον δεύτερο κύκλο διαφυλάσσονται ως επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο αυτό που μετά βεβαιότητας γνωρίζουμε είναι ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, για ακόμα μια φορά χωρίς την Κιμ Κατράλ στο καστ, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραγωγής, η τρίτη σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2023 στο HBO Max.



Θυμίζουμε, ότι ο πρώτος κύκλος του reboot ολοκληρώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2022. Η σειρά έχει επανενώσει τη γυναικοπαρέα Carrie Bradshaw (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Miranda Hobbes (Σίνθια Νίξον) και Charlotte York (Κριστίν Ντέιβις) και αφηγείται τη ζωή τους στην ηλικία των 50.

You

Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα, ήταν ότι η τέταρτη σεζόν του You, της σειράς που έχει καθηλώσει τους θεατές, αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix σε δύο μέρη: το πρώτο στις 10 Φεβρουαρίου και το δεύτερο να ακολουθεί στις 10 Μαρτίου του 2023.



Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες το Netflix κυκλοφόρησε ένα μυστηριώδες teaser με κάποιες ημερομηνίες οι οποίες έχουν μπερδέψει για τα καλά τους φαν, καθώς πολλοί θέλουν να ελπίζουν ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο.



Μέχρι στιγμής, η πλατφόρμα δεν αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο, αφήνοντας τους θαυμαστές να... βράζουν στο ζουμί τους.



Στα 8 νέα επεισόδια της τέταρτης σεζόν, ο Πεν Μπάτζλεϊ επιστρέφει στο ρόλο του τηλεοπτικού serial killer, Τζο Γκόλντμπεργκ o οποίος επιχειρεί μια καινούρια αρχή στο Λονδίνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα αρχίσει -και μάλιστα πολύ σύντομα- τις φρικαλεότητες στο... όνομα της αγάπης.





Διαβάστε επίσης





Το «Έτερος Εγώ» και άλλες 4 σειρές που άξιζαν μια θέση στο Netflix

Αυτές είναι οι πέντε top σειρές που δεν πρέπει να χάσεις τον Νοέμβριο

Netflix: Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε τον Νοέμβριο







Ακολουθήστε το Newsbomb και στο κανάλι μας στο YouTube.