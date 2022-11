Όταν ο Χιου Τζάκμαν «έριξε πόρτα» στον Τζέιμς Μποντ

Ο Χιου Τζάκμαν είχε δεχτεί πρόταση να παίξει τον Τζέιμς Μποντ στο για την ταινία Casino Royale του 2006.

Ο Χιου Τζάκμαν αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι του έγινε πρόταση να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, ωστόσο εκείνος απάντησε με ένα κατηγορηματικό «όχι».



Όλα αυτά συνέβησαν το 2006, όταν οι παραγωγοί του 007 πρότειναν στον Τζάκμαν τον ρόλο του Βρετανού πράκτορα στην ταινία Casino Royale. Και μπορεί από εμάς να ήταν «ναι», μιας και κατά την ταπεινή μας άποψη, ο ρόλος θα πήγαινε «γάντι» στον Τζάκμαν, εκείνος προτίμησε να ρίξει πόρτα στο θρυλικό κινηματογραφικό franchise. Ο λόγος ήταν βέβαια, ότι ο ο ηθοποιός είχε ήδη αρκετά βαρύ πρόγραμμα και υποχρεώσεις με τον ρόλο του Wolverine στο franchise X-Men.

Θυμίζουμε ότι ο Τζάκμαν έπαιξε τον Wolverine στο X-Men του 2000 πριν επαναλάβει τον ρόλο στα X-Men 2 του 2003, X-Men: The Last Stand του 2006, X-Men Origins: Wolverine του 2009, The Wolverine του 2013, X-Men: Days Of Future Past του 2014, Logan του 2017.

Σε μια νέα συνέντευξη στο Indiewire, ο Τζάκμαν αποκάλυψε ότι του προσφέρθηκε ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ μετά την επιτυχία των X-Men, αλλά αρνήθηκε την πρόταση των παραγωγών επειδή «δεν ήθελε να κάνει τα ίδια πράγματα».



Συνέχισε λέγοντας ότι δεν ήθελε να παίξει απλώς «το ρόλο του ήρωα σταρ δράσης. Ήταν το κρέας και οι πατάτες πολλών αμερικανικών ταινιών, αυτό το αρχέτυπο. Ήταν όλα διάφορες μορφές ηρωικών τύπων σε δύσκολες καταστάσεις. Ήμουν σαν, "Ε, όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα"», συμπλήρωσε.



Ο Τζάκμαν συνέχισε λέγοντας ότι «κοίταξε» τον Μποντ αλλά αποφάσισε να μην το κάνει. «Έλεγα: "Αν το κάνω αυτό και τον Wolverine, δεν θα έχω χρόνο να κάνω κάτι άλλο". Βρίσκω σαφώς πιο ενδιαφέρον να παίζω άτομα που χρωματίζουν έξω από τις γραμμές».



Ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ στο Casino Royale του 2006 πήγε τελικά στον Ντάνιελ Κρεγκ. Ο Κρεγκ παραιτήθηκε από τον ρόλο του Μποντ μετά το No Time To Die του 2021. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο αντικαταστάτης του, ο παραγωγός Michael G. Wilson έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός νεότερου ή θηλυκού 007.



Ο Χιου Τζάκμαν πρόκειται να επαναλάβει τον ρόλο του Wolverine στο Deadpool 3. Η πρώτη ταινία Deadpool στο Marvel Cinematic Universe πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.



