Πέθανε ο σπουδαίος συνθέτης Άντζελο Μπανταλαμέντι

Ο συνθέτης Άντζελο Μπανταλαμέντι υπήρξε συνεργάτης του Ντέιβιντ Λιντς και ο άνθρωπος πίσω από το σάουντρακ της σειράς Twin Peaks.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Άντζελο Μπανταλαμέντι (Angelo Badalamenti), o σπουδαίος συνθέτης και συνεργάτης του Ντέιβιντ Λιντς. O γνωστός σύνθετης πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, όπως επιβεβαίωσε η ανιψιά του στο The Hollywood Reporter.



Ο Μπανταλαμέντι «έντυσε» μουσικά τη σειρά Twin Peaks και μάλιστα χωρίς να έχει δει ένα πλάνο και ταινίες όπως οι: Blue Velvet, Mullholand Drive, Wild at Hear, Lost Highway, The Straight Story, κ.ά. Μάλιστα για τη μουσική της σειράς ο Μπανταλαμέντι τιμήθηκε με βραβείο Grammy και έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Emmy.

Η πρώτη συνεργασία του με τον Ντέιβιντ Λιντς έγινε στην ταινία του 1986 Μπλε Βελούδο, με πρωταγωνίστρια την Ιζαμπέλα Ροσελίνι. Μάλιστα, ο συνθέτης έκανε και ένα cameo στο ρόλο του πιανίστα του κλαμπ όπου εμφανιζόταν ο χαρακτήρας της Ροσελίνι. Eπίσης, cameo εμφάνιση έκανε και στο Mullholand Drive, που έπαιξε έναν μαφιόζο.

O Μπανταλαμέντι έγραψε επίσης τα soundtracks των ταινιών: Gordon’s War (1973), Law and Disorder (1974), Auto Focus, The Comfort of Strangers και Dominion: Prequel to the Exorcist.

O συνθέτης είχε συνεργαστεί με «ιερά τέρατα» της μουσικής όπως οι: Ντέιβιντ Μπόουι, Λάιζα Μινέλι, Pet Shop Boys, Σίρλεϊ Μπάσι, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Νίνα Σιμόν, Μαριάν Φέιθφουλ. Επίσης συνέθεσε τη μουσική για τη λαμπαδηδρομία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη.



