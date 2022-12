Νέες ταινίες στα σινεμά: Επιστροφή στην Πανδώρα με το νέο «Avatar»

Avatar: The Way of Water

To «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον και όλες οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου.

Ταινίες για σινεφίλ και ένα πολυαναμενόμενο blockbuster έρχονται στις κινηματογραφικές αίθουσες, μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Η δεύτερη ταινία «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον επιτέλους «προσγειώνεται» και στα ελληνικά σινεμά και μας καλεί όλους να επιστρέψουμε στην Πανδώρα και να χαθούμε στη μαγεία των ψηφιακών εφέ.



Κάπως έτσι, θα περάσουμε τρεις και πλέον μαγικές ώρες, εξερευνώντας τα αχαρτογράφητα νερά της Πανδώρας, παρέα με τα μπλε ιπτάμενα πλάσματα που μας έβαλαν στον κόσμο τους για πρώτη φορά πριν από 13 ολόκληρα χρόνια...

Avatar: The Way of Water

Η πρώτη follow-up ταινία της πλέον επιτυχημένης ταινίας όλων των εποχών με την υπογραφή του Tζέιμς Κάμερον έρχεται την Πέμπτη 15 Δεκέμβριο του 2022 στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η δεύτερη ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.



Παίζουν οι: Ζόι Σαλντάνα, Μισέλ Γιέο, Σαμ Γουόρθινγκτον, Κέιτ Γουίνσλετ, Τζιοβάνι Ρίμπιζι, Ζεμέν Κλεμάν, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κλιφ Κέρτις, Ούνα Τσάπλιν, Στίβεν Λανγκ, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, CCH Πάουντερ, Έντι Φάλκο.



Délicieux, Το Πρώτο Εστιατόριο (Délicieux)

Στη Γαλλία του 1789, λίγο πριν την Επανάσταση, η γαστρονομία αποτελεί αυστηρά τομέα των αριστοκρατών. Πράγματι, το κύρος ενός αριστοκρατικού οίκου εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα και τη φήμη του τραπεζιού του. Οπότε, όταν ο ταλαντούχος μάγειρας Μανσερόν σερβίρει ένα μη εγκεκριμένο πιάτο δικής του εμπνεύσεως, οι επιπτώσεις είναι σκληρές και απολύεται γοργά. Ο πληγωμένος Μανσερόν απαρνιέται το πάθος του και αποσύρεται σε ένα περιφερειακό πανδοχείο. Αλλά όταν καταφθάνει μια μυστηριώδης γυναίκα και προτείνει να γίνει μαθητευόμενή του, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια τρελά απολαυστική ιστορία αναζωπυρωμένου πάθους, καθοδήγησης και εκδίκησης… και της δημιουργίας του πρώτου εστιατορίου.

Μια λαχταριστή νέα ιστορική κομεντί στην κατηγορία ταινιών όπως Η Μεγάλη Βραδιά, Chocolat και Η Γιορτή της Μπαμπέτ, με τη χαρωπή απεικόνιση της προετοιμασίας και της αγάπης για την εκλεκτή κουζίνα, το DELICIEUX είναι, όπως λέει και το όνομά του, απολαυστικό.



Zombi Child

Τα ζόμπι γίνονται δούλοι σε φυτείες της Αϊτής σε μία ανατρεπτική ταινία που συνδέει ευρηματικά την κουλτούρα του βουντού με την κριτική στην αποικιοκρατία

Αϊτή, 1962. Ένας άνδρας επιστρέφει από τους νεκρούς μόνο για να βρεθεί σκλάβος σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμων. Μισό αιώνα μετά, σε ένα έγκριτο σχολείο του Παρισιού, η εγγονή του ομολογεί ένα παλιό οικογενειακό μυστικό στις νέες φίλες της, χωρίς να υπολογίζει τα όσα αδιανόητα πρόκειται να ακολουθήσουν.

H ταινία του Μπερτράν Μπονελό προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών (Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών) και στις Νύχτες Πρεμιέρας (26o ΑIFF).



Μήδεια

Η Μήδεια και ο Ιάσων με τα δύο παιδιά τους, είναι τώρα πρόσφυγες στην Κόρινθο. Ο Ιάσων τους εγκαταλείπει για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα. Μετά από αυτό, η Μήδεια διατάζεται να φύγει αμέσως, μαζί με τα παιδιά της, επί ποινή θανάτου.



Ραμπιγιέ Κουρνάζ εναντίον Τζορτζ Μπους (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

H Ραμπιγιέ, μια Τουρκάλα νοικοκυρά από τη Βρέμη της Γερμανίας, ανακαλύπτει ότι ο μεγαλύτερος γιος της Μουράτ, έχει τεθεί υπό κράτηση στο Πακιστάν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Κρατείται στο στρατόπεδο του Γκουαντάναμο, για περισσότερα από πέντε χρόνια, και με την βοήθεια του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μπέρναντ ξεκινούν μια δικαστική διαμάχη, για μια δίκαιη δίκη που τους οδηγεί μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, εξασφαλίζοντας τελικά την απελευθέρωσή του Μουράτ, μετά την οποία έρχεται στο φως ότι η γερμανική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να εμποδίσει την επιστροφή του ανακαλώντας το δικαίωμα της επιστροφής.



Χειροπαλαιστής (Arm Wrestler)

Μετά τον θρίαμβο της χρονιάς με τα Μαγνητικά Πεδία, ο Γιώργος Γούσης στρέφει την κάμερα στη ζωή του αδερφού του, μας συστήνει στον αθέατο κόσμο του μπρα ντε φερ και μας προσκαλεί σε έναν αγώνα για έναν. Βραβεία στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για το πορτρέτο ενός ονειροπόλου ταξιδευτή της ζωής που μοιάζει να έχει κολλήσει προσωρινά στην ίδια στάση.



Ιστορία (ίες) του σινεμά (Story(ies) of cinema)

Μια εξαιρετική ματιά στις κινηματογραφικές ταινίες όπως διαγράφονται μέσα από τα μάτια του γνωστού σκηνοθέτη Jean-Luc Godard, ο οποίος μεταμόρφωσε το πρόσωπο του κινηματογράφου με το παραγωγικό, επιδραστικό και επαναστατικό έργο του, το οποίο περιλαμβάνει κλασικά έργα όπως το «Με Κομμένη την Ανάσα», το «Weekend» και τη «Περιφρόνηση». Αποτελούμενη από 4 κεφάλαια, καθένα από τα οποία υποδιαιρείται σε δύο μέρη, δημιουργώντας συνολικά 8 επεισόδια, που έγιναν σε μια περίοδο δέκα ετών, η σειρά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη γέννηση του κινηματογράφου έως τον ιταλικό νεορεαλισμό, το Χόλιγουντ και όχι μόνο.



Νυχτερινοί Επισκέπτες (Les Passagers de la Nuit)

Τη βραδιά των εκλογών του 1981, ένας αέρας αλλαγής και ελπίδας διατρέχει όλο το Παρίσι. Ωστόσο για την Ελιζαμπέτ, ο γάμος της μόλις έχει διαλυθεί και τώρα πρέπει να βρει μια δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και τα δύο παιδιά της που είναι στην εφηβεία. Βρίσκει μια θέση σε μια βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή όπου συναντά μια μοναχική κοπέλα, την Ταλούλα, την οποία καλεί στο σπίτι της. Μαζί τους το κορίτσι θα νιώσει τη ζεστασιά μιας οικογένειας για πρώτη φορά, διευρύνοντάς την με ένα μοναδικό τρόπο.

Μια απρόσμενα νοσταλγική και βαθιά συγκινητική ματιά σε μια αγαπημένη, αναλογική εποχή, όπου το ραδιόφωνο και το σινεμά παίζουν το δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο.





Διαβάστε επίσης





Χένρι Καβίλ: Τον «έκοψαν» από τον ρόλο του Superman – Η ανακοίνωση

Box Office: «Άγριες νύχτες» σε σχεδόν άδεια σινεμά

Το νέο «Avatar» απέκτησε επίσημο τρέιλερ και είναι εντυπωσιακό

Νέο εντυπωσιακό τρέιλερ για το σίκουελ του «Avatar»

Επιτέλους μάθαμε τον επίσημο τίτλο του «Avatar 2»!