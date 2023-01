Ο Τεν Τεν κλείνει τα 94: Η άγνωστη σχέση του με τη... Μαρία Κάλλας

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

08/01/2023 08:48

Ο Τεν Τεν, ο χάρτινος ήρωας με το χαρακτηριστικό ξανθό τσουλούφι, που μεγάλωσε γενιές παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της βελγικής σχολής των κόμικ, σβήνει 94 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του.

Η πρώτη δημοσίευση με τις περιπέτειες του Τεν Τεν, έγινε στις 10 Ιανουαρίου 1929 και ήταν σε ένθετο εφημερίδας. Συγκεκριμένα, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Le Petit Vingtième, ένα ένθετο που απευθυνόταν στους νέους και στα παιδιά της βελγικής εφημερίδας Le Vingtième Siècle (Ο εικοστός αιώνας).

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από αυτό, η εφημερίδα άρχισε να πουλά πολλά περισσότερα φύλλα λόγω της παρουσίας του Τεν Τεν!

O ξανθομάλλης νεαρός ρεπόρτερ που μπλέκεται σε απίθανες περιπέτειες μυστηρίου σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μαζί με τον πιστό του σκύλο Μιλού, ένα λευκότριχο φοξ τεριέ, έγινε πολύ γρήγορα αγαπητός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση του ονόματος Τεν τέν. Οι μελετητές του έργου του Hergé (δημιουργού του Τεν Τεν) συμπεραίνουν ότι μπορεί να προέρχεται από την παρήχηση του Totor, ενός προγενέστερου του Τεντέν χάρτινου ήρωά του, ή από το υποκοκοριστικό των γαλλικών ονομάτων Martin (Μαρτίνος), Corentin (Κοραντίνος) και Augustine (Αυγουστίνος).

Η μεταγραφή του Τεν Τεν

Η επιτυχία της σειράς κόμικ του Τεν Τεν, γρήγορα οδήγησε στην μεταγραφή του ήρωα στην κορυφαία εφημερίδα του Βελγίου, Le Soir.

Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι ο ήρωας μπορούσε να «περπατήσει» μόνος του και έτσι αποφασίστηκε να βγει και σε περιοδικό. Κάπως έτσι «γεννήθηκαν» οι περιπέτειες του Τεν Τεν, μια σειρά από 24 κόμικ-άλμπουμ που δημιουργήθηκαν από τον Βέλγο σκιτσογράφο Ζωρζ Ρεμί, ο οποίος υπέγραφε με το ψευδώνυμο Hergé.

Οι ήρωες

Ο Hergé ήταν ένας καλλιτέχνης πολύ μπροστά από την εποχή του και σίγουρα δεν είναι τυχαίο πως οι περιπέτειες του χάρτινου ήρωά του, σαγηνεύουν μέχρι σήμερα μικρούς και μεγάλους.

O Βέλγος καρτουνίστας Hergé (Georges Prosper Remi), στο σπίτι του στις Βρυξέλλες. Photo by Jacques Pavlovsky/Sygma via Getty Images

Οι ήρωες που επέλεγε δεν ήταν όλοι «δημιουργήματα» της φαντασίας του, αφού τον ενέπνεαν ξεχωριστές προσωπικότητες.

Μια τέτοια περίπτωση είναι ο καθηγητής Τουρνεσόλ που βασίζεται στον Ελβετό επιστήμονα και καθηγητή Auguste Piccard, ο οποίος το 1953 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ για το βαθύτερο ταξίδι στον ωκεανό.

Ο καθηγητής Τουρνεσόλ κάνει το ντεμπούτο του στον «Θησαυρό του Κόκκινου Ρακάμ». Ο ήρωας, είναι βαρήκοος και μονίμως αφηρημένος, κάτι που διαρκώς δίνει αφορμές για αστείες παρεξηγήσεις και γκάφες. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών κόμικ, που αντίθετα από τα αμερικάνικα, δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ανθρώπινες φυσικές ατέλειες ως αφορμή για καλοπροαίρετο καλαμπούρι.

Η Μπιάνκα Κασταφιόρε είναι η δική μας… Μαρία Κάλλας

Η Μπιάνκα Κασταφιόρε αντλεί την έμπνευσή της από τη Μαρία Κάλλας!

Ο Hergé εμπνεύστηκε την ηρωίδα του από τη «δική μας», Μαρία Κάλλας! Η Μπιάνκα Κασταφιόρε, είναι γνωστή και ως «το αηδόνι του Μιλάνου» λόγω της σχέσης της με το «ναό της όπερας», τη φημισμένη Σκάλα του Μιλάνου.

Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1950 οι εφημερίδες και τα περιοδικά όπως το Paris-Match, αγαπημένη πηγή υλικού του Hergé, ήταν γεμάτα δημοσιεύματα για τη συγκλονιστική καριέρα και την ιδιωτική ζωή της Μαρίας Κάλλας. Αυτό βοήθησε τον Βέλγο δημιουργό να βρει το «μοντέλο» του για την Μπιάνκα Κασταφιόρε. Μάλιστα η συγκεκριμένα φιγούρα εμφανίζεται και στον κινηματογραφικό «Τεν Τεν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2011, ένα τρισδιάστατο καρτούν με τίτλο «Οι Περιπέτειες του Τετέν: Το μυστικό του μονόκερου», που έφερε τον ήρωα ξανά στο προσκήνιο.

Ροβέρτος Ρασταπόπουλος όπως Αριστοτέλης Ωνάσης

Ροβέρτος Ρασταπόπουλος tintin.com



Ένας από τους δευτερεύοντες ήρωες της σειράς κόμικ είναι ο ελληνοαμερικανός μεγιστάνας Ροβέρτος Ρασταπόπουλος, που συχνά δημιουργεί αξεπέραστα εμπόδια στον Τεν Τέν. Είναι ιδιοκτήτης των κινηματογραφικών στούντιο Cosmos Pictures, τα οποία χρησιμοποιεί ως προκάλυμμα για τις παράνομες δραστηριότητές του. Είναι προφανές ότι ο δημιουργός του Τεν Τεν εμπνεύστηκε τον ήρωά του από τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Από εικαστικής πλευράς, ο Ερζέ έχει πολλούς θαυμαστές για την καθαρή, εκφραστική και φωτεινή πινελιά του (ligne claire). Ανάμεσά τους και οι πρωτεργάτες της ποπ-αρτ Άντι Γουόρχολ και Ρόι Λιχτενστάιν.

Ο Γάλλος ηθοποιός Αλέν Ντελόν, με τη σύζυγό του, Νάταλι και τον γιο τους, Άντονι, στην πρεμιέρα της ταινίας «Tintin» στο Παρίσι Πηγή: Photo by Michel Ginfray/Sygma/Sygma via Getty Images Stephane Steeman, δεινός συλλέκτης του Τεν Τεν Πηγή: Pascal Le Segretain/Sygma via Getty Images Γραμματόσημα Τεν Τεν Γραμματόσημα Τεν-Τεν Ο Auguste Piccard ενέπνευσε τον Hergé να δημιουργήσει τον καθηγητή Τουρνεσόλ Περισσότερες εικόνες

Ο Thomson & o Thompson

Ο πατέρας του Hergé, Alexis Remi, είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Léon. Και οι δύο είχαν το ίδιο μουστάκι και ντύνονταν με το ίδιο στιλ, φορώντας το χαρακτηριστικό καπέλο τους και κρατώντας πάντα μπαστούνι ή ομπρέλα. Αν και ο Alexis και ο Léon Remi ήταν αδέρφια, οι Thom(p)sons δεν είναι. Ο ένας ονομάζεται Thomson και ο άλλος Thompson. Δίδυμοι; Όχι. Διπλοί; Ναι! Έτσι εξίταραν ακόμη πιο πολύ τους αναγνώστες και κάθε φορά που εμφανίζονταν τα έκαναν όλα γης μαδιάμ.

Ο Alexis Remi (πατέρας του Hergé) και ο δίδυμος αδερφός του, Léon Remi titin.com

Επάγγελμα ρεπόρτερ

Οι περιπέτειες του νεαρού ρεπόρτερ του 20ού αιώνα -που μας διασκεδάζει από το 1927- παραμένουν επίκαιρες.

Ορισμένες φορές, το επάγγελμα του ρεπόρτερ, όπως στην περίπτωση του Τεν Τεν, έχει και την περιπετειώδη πλευρά του που μέσα από αυτή αποκαλύπτει γεγονότα και αλήθειες.

Ο Hergé σχεδιάζει τον Τεν Τεν τον Μάιο του 1982 για τα 75α γενέθλια του Βέλγου ήρωα Photo by Bernard CHARLON/Gamma-Rapho via Getty Images

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ Τεν Τεν είναι νέος, αγνός, με ήθος και αρχές, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η μελέτη και η επιρροή του Τεν Τεν, που μερικές φορές αναφέρεται ως «Τεντενολογία», έχει γίνει το έργο ζωής ορισμένων κριτικών λογοτεχνίας στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Αγγλία, όπως είναι ο Βέλγος συγγραφέας Philippe Goddin ή ο Γάλλος Benoît Peeters που το 1983 κυκλοφόρησε το Le Monde d'Hergé και το 1988 δημοσιεύτηκε στα αγγλικά ως Tintin and the World of Hergé.

Επίσης, ο Άγγλος ρεπόρτερ Michael Farr, έχει γράψει έργα όπως Tintin, 60 Years of Adventure (1989), Tintin: The Complete Companion (2001), Tintin & Co. (2007) και The Adventures of Hergé (2007), ενώ ο Άγγλος τηλεοπτικός παραγωγός Harry Thompson έγραψε το Tintin: Hergé and his Creation (1991).

Έξι παιδιά διαβάζουν βιβλία με τις περιπέτειες του Τεν Τεν Photo by Bernard Annebicque/Sygma/Sygma via Getty Images

Και γραμματόσημο

Ο αντίκτυπος του Τεν Τεν υπήρξε τόσο μεγάλος και σημαντικός που η φιγούρα του έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι και σε γραμματόσημα των βελγικών ταχυδρομείων. Το πρώτο ήταν ένα γραμματόσημο οκτώ φράγκων που εκδόθηκε από τα βελγικά ταχυδρομεία για την 50ή επέτειο από τη δημοσίευση της πρώτης περιπέτειας του Τεν Τεν στις 29 Σεπτεμβρίου 1979.

Το πρώτο γραμματόσημο Τεν Τεν

Το 1999 κυκλοφόρησε μια συλλογή εννέα γραμματοσήμων με τον Τεν Τεν, για τον εορτασμό των 10 χρόνων του Βελγικού Κέντρου Κόμικ.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2000, η Belgian Post κυκλοφόρησε δύο ακόμη γραμματόσημα για την κατάργηση του βελγικού φράγκου και για τον εορτασμό της 70ής επετείου από την έκδοση του Τεν-Τεν στο Κονγκό.



Ο Hergé κυκλοφόρησε 23 άλμπουμ με ήρωα τον Τεντέν, τα οποία μεταφράστηκαν σε 56 γλώσσες και πούλησαν περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το 1986 κυκλοφόρησε μεταθανάτια το ημιτελές άλμπουμ «Αλφ-Αρτ», με την τελευταία περιπέτεια του Τεν Τεν.



Εκτός από τα βιβλία, ο ήρωας έχει πρωταγωνιστήσει στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, αλλά και στο θέατρο. Στα ελληνικά κυκλοφορούν οι 23 από τις 24 περιπέτειες του Τεντέν, από τις εκδόσεις «Μαμούθ Κόμικς».



Διαβάστε επίσης





Ο Μικρός Ήρωας συνεχίζει να εμπνέει τους Έλληνες μέχρι σήμερα

To «Wednesday» του Netflix είναι το νέο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας

Γενέθλια για τους Simpsons: Οι «προφητείες» του θρυλικού καρτούν

Ο Καραγκιόζης αφήνει για λίγο τον μπερντέ για χάρη του κινηματογράφου