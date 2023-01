Η πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr: Προτάσεις για κάθε γούστο

Τζωρτζίνα Ντούτση

Αγαπημένοι καλλιτέχνες, θεατρικές παραστάσεις που προλαβαίνετε να δείτε, live που έχουν πάρει παράταση λόγω επιτυχίας, σινεμά και βιβλία. Η πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr είναι γεμάτη προτάσεις για κάθε γούστο.



Πού θα πάμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα.

Θέατρο

Το πάρτυ της ζωής μου, θέατρο Διάνα

Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης και «αμνησίας» πλάθει η Ελένη Ράντου, ένα γλυκόπικρο Πάρτυ ζωής, σηματοδοτώντας την μετά πανδημία επιστροφή της στο Θέατρο Διάνα, ο Ανέστης Αζάς, μετά τον εμπνευσμένο Μπακλαβά του, σκηνοθετεί… και οι String Demons, Κωνσταντίνος και Λυδία Μπουντούνη, συνοδεύουν μελωδικά, και όχι μόνο, ζωντανά επί σκηνής.

To πάρτυ της ζωής μου στο θέατρο Διάνα Yiannis Margetousakis

Η Ελένη Ράντου σε μια solo performance ξετυλίγει με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια πενήντα χρόνια «τραυμάτων» της ηρωίδας της, με φόντο τα τραύματα της σύγχρονης Ελλάδας,αναζητώντας 5.000 λόγους που τη ζωή αξίζει να τη ζήσεις. Μια απελπισμένη κραυγή ελπίδας στην μετα-covid εποχή μας, μια τρυφερή εξομολόγηση, σε μια άκρως αληθινή ιστορία.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Tετάρτη 20:00, Πέμπτη 20:30, Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:30



Η μελωδία της ευτυχίας, «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»



Μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών «Η Μελωδία της Ευτυχίας» μεταφέρεται σε νέο χώρο για λίγες μόνο παραστάσεις. Το «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα φιλοξενήσει το αγαπημένο μιούζικαλ μικρών και μεγάλων για δύο Σαββατοκύριακα.

Η Μελωδία της Ευτυχίας, «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

«Η Μελωδία της Ευτυχίας» βασίζεται στην αληθινή ιστορία της οικογένειας Φον Τραπ που έγινε μιούζικαλ σε μουσική Ρίτσαρντ Ρότζερς και στίχους Όσκαρ Χάμερσταϊν.

Στη συνέχεια, το 1965, έγινε ταινία με την Τζούλι Άντριους και τον Κρίστοφερ Πλάμερ, η οποία απέσπασε 5 Όσκαρ και έκανε ρεκόρ εισπράξεων. Το σάουντρακ της ταινίας πούλησε περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Τη μεταφορά του μιούζικαλ στα ελληνικά, τη σκηνοθεσία καθώς και την απόδοση του κειμένου και των στίχων υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Νάντια Κοντογεώργη, ο Λεωνίδας Κακούρης, η Ναταλία Δραγούμη, η Μαντώ και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος καθώς επίσης και ζωντανή ορχήστρα.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 28/01 & 04/02 | Ώρα έναρξης 19:30, Κυριακή 29/01 & 05/02 | Ώρα έναρξης 18:00

Παιχνιδοποιός, Μικρό Γκλόρια

Νέα και τελευταία παράταση λόγω επιτυχίας για το βραβευμένο sold out θρίλερ της Αθήνας που συνεχίζεται για 8 μόνο παραστάσεις.



Το ανατριχιαστικό θρίλερ του χολιγουντιανού σταρ Γκάρντνερ ΜακΚέυ, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, με τους Ραφίκα Σαουίς και Γιώργη Παρταλίδη, που έγινε talk of the town της θεατρικής Αθήνας σημειώνοντας απανωτά sold out από την πρώτη μέρα παραστάσεων, παίρνει νέα και τελευταία παράταση λόγω της μεγάλης προσέλευσης και συνεχίζεται για 8 μόνο παραστάσεις έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Παιχνιδοποιός στο Μικρό Γκλόρια Patroklos_Skafidas

Ένα έργο βαθιά ανησυχητικό και απολύτως επίκαιρο. Ένα κλασικό θρίλερ μυστήριου που παγώνει το αίμα και κρατά τον θεατή στην άκρη του καθίσματος. Το δραματουργικό αυτό κομψοτέχνημα χαρακτήρων, που λατρεύτηκε από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα -ο οποίος επιχείρησε επανειλημμένα να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φερθ- έχει υμνηθεί, μεταξύ άλλων, από τη Washington Post και τη Daily Express, και αποτελεί ένα κλασικό δείγμα του σύγχρονου αμερικάνικου ρεαλισμού, ακροβατώντας με μαεστρία ανάμεσα στο ψυχολογικό θρίλερ και το κοινωνικό σχόλιο. Και παρότι γραμμένο το 1984, το έργο συνομιλεί απευθείας με το σήμερα και χτυπά στην καρδιά της εγκληματικής επικαιρότητας, προφητεύοντας τη συζήτηση περί γυναικοκτονίας, ενώ ο ήρωας του έργου εμπνέεται από τον serial killer της σειράς Dahmer που σαρώνει αυτή την περίοδο στο NETFLIX.

Κάθε Σάββατο στις 21.30 και Κυριακή στις 20.30.



Σταμάτης Κραουνάκης, θέατρο Άλσος

Σταμάτης Κραουνάκης, θέατρο Άλσος

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει επιστρέψει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλσος. Μετά την μεγάλη επιτυχία το γλέντι καρδιάς του Σταμάτη Κραουνάκη που ένωσε την πόλη σε μια παρέα παίρνει παράταση στο χειμερινό θέατρο Άλσος.



Σημειώστε ημερομηνίες: 28-29/1, 4-5/2, 11-12/2, 18-19/2 (Σαβ. στις 21:00, Κυρ. στις 20:00).

Μίλτος Πασχαλίδης, Σταυρός του Νότου

Μίλτος Πασχαλίδης George Panos



Ο Μίλτος Πασχαλίδης συνεχίζει κάθε Σάββατο στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.



Ο γνωστός τραγουδοποιός δημιουργεί εκεί, στον χώρο που εμφανίζεται σταθερά πλέον τα τελευταία χρόνια, τις πιο αληθινές, πηγαίες και ζωντανές μουσικές προτάσεις και μας παρασύρει στο μουσικό του ταξίδι.



Ώρα Έναρξης: 22.30 - Ώρα Προσέλευσης: 22.00



Θανάσης Αλευράς, VOX



Οι δέκα παραστάσεις ήταν τελικά λίγες. Παράταση λοιπόν για το μοναδικό μουσικοθεατρικό υπερθέαμα «40+Βγαίνω» του Θανάση Αλευρά στο VOX για όλο τον Φεβρουάριο με τέσσερις ακόμα Δευτέρες.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Συμμετέχουν οι Idra Kayne και Jerome Kaluta.

Ο Θανάσης Αλευράς στο VOX NDP



Ύστερα από τις πρόσφατες επιτυχημένες εμφανίσεις του στην «Ταράτσα του Φοίβου» και στην επιθεώρηση «Τι ζούμε ρε;» στο Θέατρο Άλσος αλλά και στα τηλεοπτικά «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά, ο πολυτάλαντος Θανάσης Αλευράς παρουσιάζει τώρα, για πρώτη φορά, ένα παράξενο, αυτοβιογραφικό, εσώψυχο, μουσικοσατιρικό πρόγραμμα στο VOX.

Σινεμά

Εκτός Ελέγχου (Plane)

Αν έχετε όρεξη για σινεμά, μια από τις νέες πρεμιέρες της εβδομάδας είναι η ταινία δράσης του Ζαν-Φρανσουά Ρισέ, με τους Τζέραρντ Μπάτλερ, Μάικ Κόλτερ, Γιόσον Αν, Τόνι Γκόλντγουιν.



Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης όταν εξαιτίας μιας καταιγίδας θα κάνει αναγκαστική προσγείωση στο επιβατηγό αεροσκάφος του.

Βιβλίο

Οι λάτρεις των βιβλίων μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο φρεσκότατο (κυκλοφόρησε μόλις χθες, 26/01) Αστέρια στο Σκοτάδι της Τζότζο Μόις από τις εκδόσεις Ψυχογιός.





Αστέρια στο Σκοτάδι



Λίγα λόγια για το βιβλίο



Η Άλις Ράιτ, ελπίζοντας να ξεφύγει από την ασφυκτική ζωή της στην Αγγλία τη δεκαετία του 1930, παίρνει την παράτολμη απόφαση να παντρευτεί τον όμορφο Αμερικανό Μπένετ Βαν Κλιβ και να τον ακολουθήσει σε μια μικρή πόλη του Κεντάκι, η οποία, ωστόσο, δεν αργεί να διαψεύσει τις προσδοκίες της. Έτσι, όταν απευθύνεται κάλεσμα στις γυναίκες της περιοχής να συμμετάσχουν στην Έφιππη Βιβλιοθήκη, μια πρωτοβουλία της Έλινορ Ρούζβελτ, της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, για διανομή βιβλίων σε ευάλωτους και απομονωμένους πολίτες, η Άλις λαμβάνει μέρος με ενθουσιασμό.

Εκεί θα βρει μια κοινότητα ξεχωριστών γυναικών, ενώ η επικεφαλής της βιβλιοθήκης, η ετοιμόλογη και χειραφετημένη Μάρτζερι, θα γίνει σύντομα η σημαντικότερη σύμμαχός της. Παρόλο που, για να εκπληρώσουν την αποστολή τους, οι Έφιππες Βιβλιοθηκάριοι αντιμετωπίζουν όλων των ειδών τις προκλήσεις, σ’ ένα τοπίο που κόβει την ανάσα με την ομορφιά του αλλά δε συγχωρεί απροσεξίες, είναι αφοσιωμένες στο έργο τους: να προσφέρουν βιβλία σε όσους δεν είχαν ποτέ πρόσβαση σ’ αυτά και να αλλάξουν ζωές.

Οι περιπέτειές τους –και οι περιπέτειες των αγαπημένων τους αντρών– συνθέτουν ένα αξέχαστο δράμα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.





Το δέντρο με τις φωλιές



Όσοι αγαπούν την ελληνική λογοτεχνία, αξίζει να επιλέξουν το νέο μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου, Το δέντρο με τις φωλιές που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η Μαρία εγκαταλείπει το πατρικό της σπίτι και εγκαθίσταται στο κτήμα που της κληροδότησε ο πατέρας της καταμεσής του κάμπου. Δημιουργεί εκεί ένα φυτώριο με λουλούδια. Έχει για συντροφιά της τα ενδημικά πουλιά, που έχουν στήσει την αποικία τους πάνω σ’ έναν χιλιόχρονο πλάτανο, αλλά και τα αποδημητικά, που γυρνούν κοντά της κάθε χρόνο. Τους αργούς ρυθμούς της μοναχικής ζωής της έρχονται να διαταράξουν «Εκείνοι» – οι μετανάστες που εργάζονται στις καλλιέργειες των αδελφών της σε συνθήκες δουλείας. Ο φόβος για τον ξένο, τον αλλογενή, την κρατάει σε απόσταση ασφαλείας. Μέχρι που ένας από «Εκείνους» διαβαίνει το νοητό σύνορο. Είναι ο Νιζάμ ο Ροχίνγκια. Ισορροπεί στους ώμους του ένα ραβδί, απ’ όπου κρέμονται φωλιές για τα πουλιά του δέντρου. Ο χειμώνας πλησιάζει δριμύς, και ο Νιζάμ νοιάζεται για τα πουλιά όσο και η Μαρία. Μέσα από την αγάπη και τη γνώση τους για τα πετούμενα του ουρανού, θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν βαθιά, γκρεμίζοντας όλα τα σύνορα που τους χωρίζουν.

Ένα βιβλίο για τους ενδημικούς και αποδημητικούς ανθρώπους, που σαν τα πουλιά ψάχνουν να βρουν ασφαλές καταφύγιο, πάντα απάτριδες και πάντα κυνηγημένοι.



