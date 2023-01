Η Φάλαινα απόλυτος κυρίαρχος του ελληνικού box office

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2023.

Η Φάλαινα του Ντάρεν Αρονόφσκι συνεχίζει να οδηγεί από την πρώτη θέση (και με διαφορά) την κούρσα του ελληνικού box office, με έναν συγκλονιστικό Μπρένταν Φρέιζερ, να έχει καθηλώσει και τους Έλληνες κινηματογραφόφιλους με μια ερμηνεία που του έχει ήδη χαρίσει μια υποψηφιότητα Α' Ανδρικού Ρόλου στα επερχόμενα Όσκαρ.



Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Εκτός Ελέγχου, μια από τις νέες πρεμιέρες της εβδομάδας. Η νέα ταινία δράσης, αλλά και το δύνατο όνομα του Τζέραρντ Μπάτλερ φαίνεται πως κέρδισαν την προσοχή του κοινού.



Σε άλλα νέα, το νέο Avatar: The Way of Water του Τζέιμς Κάμερον, συνεχίζει και στη χώρα μας τη σαρωτική του πορεία, έχοντας κόψει μέχρι στιγμής -στην Ελλάδα- κάτι περισσότερο από 400.000 εισιτήρια στις επτά εβδομάδες από την κυκλοφορία του.



Κατά το τετραήμερο από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2023, σε πανελλαδική κλίμακα 32 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 84.328 εισιτήρια.



1. «Η φάλαινα», εισιτήρια 15.778 (87 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 75.723 (4η εβδομάδα προβολής)



2. «Εκτός ελέγχου», εισιτήρια 11.364 (62 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 11.364 (1η εβδομάδα προβολής)



3. «Avatar: The Way of Water», εισιτήρια 10.513 (55 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 405.372 (7η εβδομάδα προβολής)



4. «Παπουτσωμένος γάτος: Η τελευταία επιθυμία», εισιτήρια 8.548 (66 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 121.127 (6η εβδομάδα προβολής)



5. «Η μικρή πυροσβέστης», εισιτήρια 8.370 (84 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 17.800 (2η εβδομάδα προβολής)



6. «Βαβυλώνα», εισιτήρια 7.782 (57 οθόνες) / Σύνολο, 25.868 (2η εβδομάδα προβολής)



7. «Operation Fortune: Η μεγάλη απάτη», εισιτήρια 3.090 (21 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 51.810 (4η εβδομάδα προβολής)



8. «Πίσω από τις θημωνιές», εισιτήρια 2.346 (31 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 7.166 (2η εβδομάδα προβολής)



9. «Aftersun», εισιτήρια 2.252 (13 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων 24.549 (6η εβδομάδα προβολής)



10. «Μπελ: Ο δράκος και η πριγκίπισσα», εισιτήρια 2.232 (61 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων, 2.232 (1η εβδομάδα προβολής)





