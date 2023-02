Νέες ταινίες στα σινεμά: Ο Φεβρουάριος κάνει ποδαρικό με Αστερίξ και Οβελίξ

Οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Φεβρουαρίου ξεκινά με τους αγαπημένους μας Γαλάτες, Αστερίξ και Οβελίξ οι οποίοι επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με νέα περιπέτεια.



Επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ, Σαμ Μέντες μας παρουσιάζει την Αυτοκρατορία του Φωτός, τη νέα του ταινία με την επίσης βραβευμένη με Όσκαρ, Ολίβια Κόλμαν, ενώ ο Ντέβιντ Μπατίστα πρωταγωνιστεί στην ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Χτύπος στην καλύβα.

Αστερίξ & Οβελίξ: Στο δρόμο για την Κίνα (Astérix & Obélix: L’ Empire du Milieu)

Βρισκόμαστε στο έτος 50 π.Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκινήθηκε από έναν προδότη πρίγκιπα. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφέρνει να διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από -ποιους άλλους;- τους ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και Οβελίξ.

Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι αρχίζουν ένα μεγάλο ταξίδι προς την Κίνα, όπου τους περιμένει μια τεράστια περιπέτεια. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, αποφασίζουν να κατευθυνθούν κι αυτοί προς την Κίνα…

Χτύπος στην καλύβα (Knock at the cabin)

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι δυο γονείς του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου να αποτρέψει το τέλος του κόσμου.

Με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, η οικογένεια πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Από τον εμπνευσμένο σκηνοθέτη Μ. Νάιτ Σιάμαλαν με πρωταγωνιστές τους Ντέιβ Μπατίστα (Dune, Guardians of the Galaxy), Μπεν Όλντριτζ (Fleabag), Τζόναθαν Γκροφ (Mindhunter), Νίκι Αμούκα-Μπερντ (Old), Άμπι Κουίν (Little Women) και Ρούπερτ Γκριντ (Servant, Harry Potter).

Η Αυτοκρατορία του Φωτός (Empire of Light)

Η ταινία διαδραματίζεται σε μια αγγλική παραθαλάσσια πόλη στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μια δυνατή και συγκλονιστική ιστορία για την ανθρώπινη επαφή και τη μαγεία του κινηματογράφου, από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Σαμ Μέντες.

Πρωταγωνιστούν: οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν και Κόλιν Φερθ.

Μέρες Ξηρασίας (Kurak Günler)

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλης της Τουρκίας το Yaniklar όπου ο νεοφερμένος εισαγγελέας Εμρέ (Selahattin Paşali) καλείται να αντιμετωπίσει τα πολιτικά σκάνδαλα της τοπικής εξουσίας, το πρόβλημα της διαχείρισης της ύδρευσης και έναν βιασμό, στον οποίο είναι αυτόπτης μάρτυρας. Η αμφιλεγόμενη σεξουαλικότητα του πρωταγωνιστή έρχεται στο προσκήνιο καθόλη τη διάρκεια της ταινίας με έντεχνους τρόπους, θίγοντας την ομοφοβία και την πατριαρχική κουλτούρα της Τουρκίας του Ερντογάν.

Καθαρτήριο (Purgatory)

Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι διασώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυνομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλληλο. Ένας άνδρας απάγει τον καλύτερο του φίλο. Επτά διαφορετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν.

Δύο Φίλοι και Ενας Ασβούλης (Two Buddies & A Badger)

Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό! Μια ζωή γεμάτη τραγούδι, λαχταριστή μαρμελάδα και φιλικά πειράγματα. Αλλά μια μέρα τους επισκέπτεται ένας αυστηρός αγωγός τρένου που θέλει να τους διώξει. Τα τούνελ είναι για τρένα, όχι για ανθρώπους, λέει. Αλλά οι Τούτσον και Λούντιγουντ έχουν μια ιδέα: ο παππούς του Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Κάπτεν Τούτσον είναι ο μόνος που μπορεί σίγουρα να τους σώσει. Που βρίσκεται όμως;



Το ταξίδι της αναζήτησης του Κάπτεν Τούτσον οδηγεί τους καλύτερους φίλους στα πιο απίστευτα μέρη και όπου κι αν ταξιδεύουν, καταλήγουν σε μπελάδες - με πεινασμένες πολικές αρκούδες, ακραία γλυκά γλυκόριζας, επιθετικά αγγελάκια και ληγμένο μουρουνέλαιο. Αλλά αποδεικνύεται ότι η βοήθεια που αναζητούσαν είναι πιο κοντά από ότι περίμεναν, για την ακρίβεια βρίσκεται μέσα στο σπίτι στο τούνελ, έχει εκατό κεφάλια και περισσότερα από δεκατέσσερα πόδια...



