Μάθαμε τον τίτλο και την ημερομηνία που θα βγει το σίκουελ του «The Batman»

Το «The Batman Part II» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο του 2025, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον να επιστρέφει ξανά στον ρόλο του Μπάτμαν.

Η DC αποκάλυψε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του σίκουελ του The Batman, με πρωταγωνιστή, για ακόμα μια φορά, τον Ρόμπερτ Πάτινσον.



Ο Πάτινσον ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την κάπα και τη μάσκα του «Σκοτεινού Ιππότη», για το The Batman Part II, όπως είναι ο τίτλος της δεύτερης ταινίας, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Εκτός από τον πρωταγωνιστή, επιστρέφει και ο Ματ Ριβς για να γράψει και να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της ιστορίας.



Σημειώνεται ότι η είδηση ήταν μέρος μιας σειράς ενημερώσεων από τα νέα αφεντικά της DC, Τζέιμς Γκαν και Πίτερ Σαφράν, καθώς αποκάλυψαν επίσημα τα 10 πρώτα πρότζεκτ του νέου DC Universe.



Όπως έγινε γνωστό, υπάρχει στα σκαριά, ακόμα μια νέα ταινία Batman. O λόγος για το The Brave and the Bold, που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γκαν θα είναι η «εισαγωγή του DCU Batman». Η ταινία επιβεβαιώνεται ότι θα παρουσιάσει επίσης τον γιο του Bruce, Damian Wayne, ως τον νέο Robin.



Όσο για τον Superman, ανακοινώθηκε ότι το Superman: Legacy θα κυκλοφορήσει στις 11 Ιουλίου 2025. Ο Γκαν θα υπογράψει το σενάριο, αλλά όχι και τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας.

Το Superman: Legacy έχει σκοπό να επαναφέρει τον Clark Kent, με τον Σαφράν να εξηγεί: «Εστιάζεται στον Superman που εξισορροπεί την κρυπτονική του κληρονομιά με την ανθρώπινη ανατροφή του». Πρόσθεσε ότι ο Superman θα δυσκολευτεί να είναι ευγενικός «σε έναν κόσμο που θεωρεί την ευγένεια ντεμοντέ».

Υπενθυμίζουμε πως τον Οκτώβριο του 2022, ανακοινώθηκε επίσημα ότι οι Γκαν και Σαφράν θα γίνουν οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι των DC Studios μετά τη συγχώνευση των Discovery και Warner Bros.



Οι αλλαγές στο Σύμπαν της DC - με ονόματα όπως η σκηνοθέτις της Wonder Woman Πάτι Τζένκινς και ο ηθοποιός του Superman, Χένρι Κάβιλ να αποχωρούν - οδήγησαν σε κάποιες αντιδράσεις από τους θαυμαστές, στους οποίους απευθύνθηκε ο Γκαν τον περασμένο μήνα.



«Ένα από τα πράγματα που ο Πήτερ και εγώ γνωρίζαμε όταν αναλάβαμε τη δουλειά ως επικεφαλής των DC Studios ήταν πως μια μειοψηφία ανθρώπων στο διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι, το λιγότερο, θορυβώδης και αγενής», έγραψε στο Twitter.



«Οι επιλογές μας για το DCU βασίζονται σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο για την ιστορία και καλύτερο για τους χαρακτήρες της DC που υπάρχουν εδώ και σχεδόν 85 χρόνια. Ίσως αυτές οι επιλογές να είναι εξαιρετικές, ίσως όχι, αλλά γίνονται με ειλικρινή καρδιά και ακεραιότητα και πάντα έχοντας στο μυαλό την ιστορία», κατέληξε.



Διαβάστε επίσης





Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Ο Σκοτεινός Ιππότης» αγνοήθηκε από την Ακαδημία των Όσκαρ

Ο Κιάνου Ριβς ονειρεύεται να παίξει τον Μπάτμαν και από εμάς είναι ναι!

Είναι επίσημο - Το «The Batman» θα αποκτήσει σίκουελ!