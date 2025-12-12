Τριπλό φονικό στο Τέξας: 15χρονος σκότωσε τη μητέρα και τα δύο αδέλφια της πρώην κοπέλας του

Ο νεαρός δράστης αρχικά σχεδίαζε να πυροβολήσει την κοπέλα έξω από το σχολείο - Συνελήφθη περίπου 40 λεπτά μετά τις δολοφονίες προσπαθώντας να διαφύγει πεζός

Τριπλό φονικό στο Τέξας: 15χρονος σκότωσε τη μητέρα και τα δύο αδέλφια της πρώην κοπέλας του
ΚΟΣΜΟΣ
Τριπλή ανθρωποκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/12) στο Τέξας, όταν 15χρονος που σχεδίαζε να σκοτώσει την πρώην κοπέλα του, πυροβόλησε θανάσιμα τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέρφια της στο σπίτι τους.

Το αγόρι αρχικά σχεδίαζε να πυροβολήσει την πρώην του έξω από το σχολείο τους, αλλά άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να πάει στο διαμέρισμα της οικογένειας. Αφού έφτασε στο σπίτι, ο ανήλικος φέρεται να άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας την 39χρονη μητέρα της 15χρονης, Jessica Rodriguez, ενώ στη συνέχεια σκότωσε τον 9χρονο αδελφό της, Jacob και τη 13χρονη αδελφή της, Kylie.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό στην Οδησσό — το κακό μάς επισκέπτεται από καιρό σε καιρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας, Michael Gerke, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν αποκάλυψε εάν η πρώην κοπέλα ήταν στο σπίτι ούτε εάν ο δράστης είχε απειλήσει στο παρελθόν. «Γνωρίζαμε ποιος ήταν ο δράστης σχεδόν αμέσως. Ξέραμε ποιον να αναζητήσουμε», εξήγησε, προσθέτοντας ότι δύο κλήσεις στο 911 ειδοποίησαν τους αστυνομικούς για τους πυροβολισμούς.

Το αγόρι συνελήφθη περίπου 40 λεπτά μετά τις δολοφονίες, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει πεζός από τα διαμερίσματα. Το όνομα του κατηγορούμενου δεν έχει δημοσιοποιηθεί λόγω της ηλικίας του.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Ector, Dusty Gallivan, εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από δικαστήριο ανηλίκων να πραγματοποιήσει ακρόαση προκειμένου να καθοριστεί εάν ο 15χρονος πρέπει να δικαστεί ως ενήλικας.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στο πώς ο ανήλικος κατάφερε να αποκτήσει το όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε, καθώς και στο εάν κάποιος άλλος συμμετείχε στη μεταφορά του στο συγκρότημα διαμερισμάτων.

