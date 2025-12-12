Σεπόλια: Κλέφτης σπάει βιτρίνα καταστήματος με καπάκι φρεατίου

Κάμερα κατέγραψε κλέφτη να σπάει βιτρίνα καταστήματος στα Σεπόλια με καπάκι φρεατίου.

Στο βίντεο που έφερε στο «φως» της δημοσιότητας η ΕΡΤ ο κουκουλοφόρος φαίνεται να σπάει το τζάμι, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του. Στη συνέχεια μπαίνει στην καφετέρια και αφού πηγαίνει στο ταμείο και παίρνει τα χρήματα που βρήκε μέσα κατευθύνεται προς το ψυγείο για να πάρει και κάποια αναψυκτικά.

Αμέσως μετά τρέπεται σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το βράδυ στα Σεπόλια, στην οδό Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είχε γίνει προσπάθεια διάρρηξης άλλες δύο φορές τις τελευταίες μέρες.

