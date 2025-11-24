Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης κλέβει λαμπιόνια και στολίδια - Δείτε βίντεο

Πριν από περίπου δέκα ημέρες, στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης, έκανε την εμφάνισή του διαρρήκτης που αφαιρούσε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και στολίδια. Οι κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν στις 4 τα ξημερώματα να κινείται σε δύο μονοκατοικίες επί της λεωφόρου Παπανικολάου.

Όπως φαίνεται στο υλικό που δημοσίευσε το Thestival.gr, ο διαρρήκτης δρα με κινήσεις αδέξιες: πέφτει στο έδαφος προσπαθώντας να αποσυνδέσει τα καλώδια, δυσκολεύεται να υπερπηδήσει την περίφραξη και τελικά εγκαταλείπει τον χώρο βιαστικά όταν αντιλαμβάνεται πως έχει εντοπιστεί.

Πριν τραπεί σε φυγή, πρόλαβε να αφαιρέσει χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ. Λίγα λεπτά αργότερα, και ενώ η Αστυνομία είχε ήδη ειδοποιηθεί, ο ίδιος πέρασε ξανά με το αυτοκίνητό του μπροστά από τα σπίτια που είχε μόλις διαρρήξει. Ωστόσο, οι κάτοικοι, αιφνιδιασμένοι και χωρίς δυνατότητα άμεσης αντίδρασης δεν μπόρεσαν να τον καταδιώξουν.

