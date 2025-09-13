Λαμία: Αστυνομικοί ξετρύπωσαν διαρρήκτη που είχε κρυφτεί σε υπνοδωμάτιο!

Ο δράστης είχε κατορθώσει να μπει στο ξένο σπίτι σπάζοντας το παράθυρο

Newsbomb

Λαμία: Αστυνομικοί ξετρύπωσαν διαρρήκτη που είχε κρυφτεί σε υπνοδωμάτιο!
Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25) στο Παγκράτι Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, ένας 22χρονος Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, περίοικος ενημέρωσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι ένα άτομο έχει εισέλθει σε σπίτι από το οποίο έλειπαν οι ιδιοκτήτες του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που διαπίστωσαν ότι στην αυλή υπήρχε σπασμένο παράθυρο. Συγχρόνως έφτασε και η ιδιοκτήτρια που άνοιξε στους αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνα μέσα στο σπίτι. Πράγματι οι αστυνομικοί δεν άργησαν να εντοπίσουν τον διαρρήκτη κρυμμένο στο υπνοδωμάτιο και να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως διαπίστωσαν ο νεαρός δράστης δεν είχε προλάβει να αφαιρέσει κάτι από το σπίτι, άφησε όμως την «υπογραφή» του προκαλώντας ζημιά στο παράθυρο και στο κούφωμά του και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

