Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το βράδυ του Σαββάτου για αλιευτικό που προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Στην επιχείρηση που έχει στηθεί συμμετέχουν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας ΣΙέρα Λεόνε και 1 ιδιωτικό σκάφος προκειμένου να εντοπιστούν 5 άτομα πυο επέβαιναν στο πλοίο.

Τις έρευνες συνδράμει και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος που ποραγματοποιεί έρευνες στην ακτή.

Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο των ερευνών είναι καλές με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοδυτκοί εντάσεως 2 μποφόρ.

