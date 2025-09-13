Τροχαίο στον Βόλο: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην οδό Δευτέρας Νοεμβρίου στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην συμβολή των οδών 2ας Νοεμβρίου και Βασσάνη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου δεν κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα να παρασύρει πεζό 85χρονο που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ηλικιωμένος διασωληνώθηκε και η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

