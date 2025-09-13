Κηφισιά: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων
Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (13/3) για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή της Κηφισιάς.
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες αλλά και εθελοντές.
Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αιγίδων από το ύψος της οδού Σένεκα.
