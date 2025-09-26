Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια, που όχι μόνον έγινε αντιληπτός από τους γείτονες και την ίδια την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αλλά οι κινήσεις του κατεγράφησαν από την κάμερα του STAR, που βρισκόταν εκεί για άλλο ρεπορτάζ.

Όλα άρχισαν όταν μία ηλικιωμένη ειδοποιήθηκε από γειτόνισσα ότι μέσα στο σπίτι της βρίσκεται ένας άγνωστος άνδρας. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είδε τον άγνωστο να βρίσκεται στο σπίτι και την αυλή κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι και να προσποιείται ότι ταΐζει τις γάτες.

Στο σημείο βρισκόταν τυχαία, για τις ανάγκες άλλου ρεπορτάζ και το τηλεοπτικό συνεργείο, που άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του.

«Εγώ καθαρίζω», είπε ο διαρρήκτης, όταν η γυναίκα τον ρώτησε τι δουλειά έχει στο σπίτι της. Η προσπάθεια να διαφύγει εμποδίστηκε από πολίτες που τον ακινητοποίησαν. Ο διαρρήκτης, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε σε σπαστά ελληνικά ότι πήγαινε για δουλειά. Όταν τον ρώτησαν τι έχει στην τσάντα, απάντησε «τίποτα, μόνο πράγματα».

Η σύλληψη έγινε μπροστά στην κάμερα, ενώ στην τσάντα εντοπίστηκαν εργαλεία για διαρρήξεις.