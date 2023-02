Grammy 2023: H Βαϊόλα Ντέιβις έπαθε... EGOT

H γνωστή ηθοποιός κέρδισε Grammy και μπήκε στην ελίτ των κατόχων EGOT, δηλαδή των τεσσάρων σημαντικών βραβείων της Τέχνης: Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony.

H Βαϊόλα Ντέιβις μόλις εμπλούτισε τη συλλογή της με ένα βραβείο Grammy, το οποίο την έβαλε στην ελίτ των κατόχων EGOT, δηλαδή των 18 μόλις καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony (θεατρικό βραβείο).



Συγκεκριμένα, η πολυβραβευμένη ηθοποιός κέρδισε Grammy για το audio book της αυτοβιογραφίας της με τίτλο Finding Me.



«Έγραψα αυτό το βιβλίο για να τιμήσω την 6χρονη Βαϊόλα, για να τιμήσω τη ζωή, τη χαρά, τα τραύματά της, τα πάντα», είπε στον ευχαριστήριο λόγο της ηθοποιός και αναφώνησε ενθουσιασμένη όσο και συγκινημένη «Μόλις μπήκα στη λίστα των EGOT!».

Θυμίζουμε ότι η Ντέιβις έχει κερδίσει Tony για θεατρικό έργο King Hedley II, Emmy για το How to Get Away With Murder, και Όσκαρ για τον ρόλο της στο Fences.



Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει τα τέσσερα αυτά σημαντικά βραβείων των Τεχνών είναι οι Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Jennifer Hudson, Tim Rice, John Legend, κ.ά.



Ο μοναδικός που έχει κερδίσει διπλό EGOT, δηλαδή και τα τέσσερα βραβεία από δύο φορές, είναι ο στιχουργός Robert Lopez που ήταν και ο νεαρότερος σε ηλικία που μπήκε στην EGOT λίστα.



