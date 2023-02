Λίαμ Νίσον: Το τελεσίγραφο της γυναίκας του πίσω από το «όχι» στον Τζέιμς Μποντ

Η Νατάσα Ρίτσαρντσον είχε δηλώσει στον Λίαμ Νίσον ότι δεν πρόκειται να παντρευτούν αν δεχόταν να φορέσει το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ.

Ο Λίαμ Νίσον αποκάλυψε ότι η εκλιπούσα σύζυγός του, Νατάσα Ρίτσαρντσον, του είπε ότι δεν θα παντρεύονταν αν έπαιζε τον Τζέιμς Μποντ.

Ο ηθοποιός της Λίστας του Σίντλερ, είπε ότι τον είχαν προσεγγίσει τη δεκαετία του '90 για να παίξει ενδεχομένως τον 007 στην ταινία Golden Eye του 1995. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Ρίτσαρντσον δεν ενθουσιάστηκε από την ιδέα ότι ο μελλοντικός σύζυγός της θα παίξει τον πράκτορα που αγαπά το ποτό και του αρέσει να ερωτοτροπεί με διάφορες καλλονές.

Μιλώντας στο Rolling Stone, ο Νίσον αποκάλυψε ότι η εκλιπούσα σύζυγός του του είχε δηλώσει ότι «δεν θα παντρευτούμε» αν αποφασίσει τελικά να πάρει τον ρόλο.



«Δεν μου πρότειναν τον Τζέιμς Μποντ. Ξέρω τους Broccolis. Έβλεπαν ένα σωρό ηθοποιούς», εξήγησε ο Νίσον. «Η Λίστα του Σίντλερ είχε βγει και η Μπάρμπαρα [Μπροκόλι] μου είχε τηλεφωνήσει μερικές φορές για να με ρωτήσει αν με ενδιέφερε, και είπα, "Ναι, θα με ενδιέφερε"».

«Και τότε η υπέροχη σύζυγός μου [Νάτασα Ρίτσαρντσον], ο θεός να αναπαύσει την ψυχή της, μου είπε ενώ γυρίζαμε το Nell, "Λιάμ, θέλω να σου πω κάτι: Αν παίξεις τον Τζέιμς Μποντ, δεν πρόκειται να παντρευτούμε". Έτσι, την πείραζα πηγαίνοντας πίσω από την πλάτη της, κάνοντας τα δάχτυλά μου σαν να κρατάω όπλο, και μετά [μουρμούριζα τη μουσική του Τζέιμς Μποντ]. Μου άρεσε να κάνω αυτό!».

Και πρόσθεσε: «Μου έδωσε τελεσίγραφο για τον Τζέιμς Μποντ. Και το εννοούσε! Έλα, όλα αυτά τα υπέροχα κορίτσια σε διάφορες χώρες πέφτουν στο κρεβάτι και σηκώνονται από το κρεβάτι. Είμαι σίγουρος ότι πολλές από τις αποφάσεις της βασίστηκαν σε αυτό!».



Σε άλλα νέα, ο Νίσον ανέφερε ότι δεν έχει πρόθεση να επαναλάβει τον ρόλο του ως δάσκαλος Τζεντάι Κουάι-Γκον Τζιν σε spinoff τηλεοπτική σειρά του Star Wars σύντομα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen», ο ηθοποιός επέκρινε τη στρατηγική επέκτασης του franchise Star Wars υποστηρίζοντας ότι το αποδυναμώνει. «Υπάρχουν τόσα πολλά spinoffs του Star Wars. Το αποδυναμώνουν και αφαιρούν το μυστήριο και τη μαγεία με έναν περίεργο τρόπο» εκτίμησε.





Διαβάστε επίσης





Ο Ίντρις Έλμπα «έριξε πόρτα» στον Τζέιμς Μποντ

Twitter: Ο Τζέιμς Μποντ του Ντάνιελ Κρεγκ είναι prequel του Knives Out

Τα δύο φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ