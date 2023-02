Πολιτιστική ατζέντα του Newsbomb.gr: Χορός, χαρταετοί και αποκριάτικο ξεφάντωμα

Τζωρτζίνα Ντούτση

24/02/2023 13:25

Όλη η Αθήνα χορεύει στους ρυθμούς της Αποκριάς! Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το τελευταίο τριήμερο του φετινού Καρναβαλιού και μετατρέπουν ολόκληρη την πόλη σε μια μεγάλη σκηνή με χορό, τραγούδι, events, πάρτι, δράσεις και πλήθος εκδηλώσεων.



Την Καθαρά Δευτέρα, ξεχυνόμαστε σε αγρούς, βουνά και... λαγκάδια για να γιορτάσουμε τα Κούλουμα και να πετάξουμε τους χαρταετούς μας, προτού συνεχίσουμε με live μουσική και ενδιαφέρουσες παραστάσεις στις μουσικές και θεατρικές σκηνές της πόλης.

Μουσική

Γιάννης Χαρούλης, VOX



Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του, μετά από ένα δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι με σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και μια ξεχωριστή συναυλία στο Λονδίνο, ετοιμάζονται για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις στο VOX, στις 28 Φεβρουαρίου και στις 1, 7 & 8 Μαρτίου.



Ο δημοφιλής ερμηνευτής θα υποδεχτεί το κοινό της Αθήνας και όλους τους φίλους της μουσικής του με όσα τραγούδια αγαπούν ήδη αλλά και με αυτά από τον νέο του δίσκο «ΚΟΛΙΜΠΡΙ».



Εδώ είναι… του Ρασούλη, θέατρο Άλσος



Δύο μοναδικές παραστάσεις – αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό Μανώλη Ρασούλη, με το χαρακτηριστικό τίτλο «Εδώ είναι του Ρασούλη» και τη συμμετοχή σημαντικών ερμηνευτών και μουσικών, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το αθηναϊκό κοινό στο Θέατρο Άλσος, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

Σε δύο μοναδικές επετειακές βραδιές, 12 χρόνια μετά το θάνατό του, εκλεκτοί καλεσμένοι θα ερμηνεύσουν τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριό του, μαζί με μια εξαίρετη ομάδα μουσικών και με τη συνοδεία ενός μοναδικού οπτικού υλικού, θα μας φέρουν τον πολυγραφότατο και πολυαγαπημένο δημιουργό αναπάντεχα κοντά μας...

Καλεσμένοι στις 24.02.23: Γιάννης Κότσιρας, Σοφία Παπάζογλου & ο Πέτρος Βαγιόπουλος

Καλεσμένοι στις 03.03.23: Λιζέτα Καλημέρη, Μάνος Πυροβολάκης, Θάνος Ματζίλης

Συμμετέχουν και στις δύο παραστάσεις, η Ναταλία Ρασούλη και ο Κωνσταντίνος Στεφανής.



Αποκριάτικο live πάρτι, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, το Γκάζι και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων χορεύουν σε αποκριάτικους ρυθμούς. Για όλη τη μέρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στήνεται μια ξέφρενη αποκριάτικη γιορτή που τα έχει όλα: εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, τραγούδια, μουσικές και συναυλίες με τους πιο αγαπημένους μας καλλιτέχνες, πάρτι με καταξιωμένους djs, χρώμα, κέφι, ρυθμό και (πάρα) πολύ χορό!



Το συναυλιακό πρόγραμμα ξεκινά στις 13.00 με τους μοναδικούς Locomondo. Στις 17.00, τη σκυτάλη παίρνει ο ταλαντούχος Σπύρος Γραμμένος. Στις 19.00 στη σκηνή ανεβαίνουν οι Polkar. Στις 9 το βράδυ, ο Τόνι Σφήνος θα ξεσηκώσει το κοινό με το απόλυτο αποκριάτικο πάρτι.



Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα στην Αθήνα: Συναυλίες, παραδοσιακά δρώμενα και πάρτι

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Το διασκεδαστικό «γαϊτανάκι που ξετυλίγεται σε όλη την Αθήνα, φέρνοντας το πνεύμα της Αποκριάς σε κάθε γειτονιά της, συνθέτουν συναυλίες, μουσικές διαδρομές, παραδοσιακά δρώμενα, αποκριάτικες παιδικές γιορτές, αλλά και ξέφρενα πάρτι και δράσεις για όλη την οικογένεια στους χώρους πολιτισμού του Δήμου.

Την Κυριακή της Αποκριάς, στις 26 Φεβρουαρίου, από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 23:00 το βράδυ, κορυφαίοι συλλέκτες και Djs της πόλης, μάς προσκαλούν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να διασκεδάσουμε με αυθεντική ντίσκο μουσική, με πρωτοβουλία του This is Athens. Οι δισκοθήκες ανοίγουν και γεμίζουν την Αγορά με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early ‘70s.



Την Καθαρά Δευτέρα, ο ουρανός της πρωτεύουσας γεμίζει χαρταετούς! Η μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού στην πόλη κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, παραδοσιακά στον Λόφο του Φιλοπάππου. Θα πετάξουμε ψηλά τον χαρταετό και θα γιορτάσουμε τα Κούλουμα σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι με την αγαπημένη τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.



Κυριακή της Αποκριάς και Καθαρά Δευτέρα στο ΚΠΙΣΝ

Αποκριά και Καθαρά Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Nikos Karanikolas

Χαρταετοί, χορός και πολλή μουσική σε ένα εορταστικό διήμερο με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου μία μπάντα δρόμου με αφροβραζιλιάνικα κρουστά, μία μπάντα πνευστών κι ένα συγκρότημα rock ’n’ roll ξεσηκώνουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με τους ρυθμούς τους, ενώ την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου τo ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τη Σαρακοστή με ανοιξιάτικη διάθεση, ζωντανούς ήχους από την ελληνική μουσική παράδοση και, βέβαια, το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού.

Θέατρο

Διάλεξε τον θάνατό σου αγάπη μου, θέατρο Κάτια Δανδουλάκη



Το νουάρ αριστούργημα του Ρομπέρ Τομά, το έργο που με την πλοκή του ανατρέπει τα πάντα και κόβει την ανάσα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Διάλεξε τον θάνατό σου αγάπη μου, θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Κοραλία Καράντη, Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιώργος Γεροντιδάκης.

Η υπόθεση: η Φρανσουάζ Κορμπάν, ζάπλουτη κληρονόμος, ζει στην βίλα της μαζί με τον νεότερο σύζυγό της Πωλ Κορμπάν και την αφοσιωμένη οικονόμο της Αντέλ. Τα χρέη του Πωλ στα χαρτιά και η πίεση που ασκεί στην Φρανσουάζ για την αποπληρωμή τους κορυφώνουν ακραία την ένταση και την τριβή στην σχέση του ζευγαριού. Η ατμόσφαιρα βαραίνει όταν νυχτερινοί θόρυβοι ταράζουν την ηρεμία της βίλας – θόρυβοι και ίχνη μιας παρουσίας που ούτε ο ίδιος ο αστυνομικός διευθυντής δεν μπορεί να εξηγήσει… Η ξαφνική επίσκεψη της Βαρόνης Σαρντονί και αυτά που έχει να πει, μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση.. Ένας ιστός αράχνης δείχνει να υφαίνεται γύρω από την Φρανσουάζ και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι φίλος και ποιος εχθρός

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:30, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21.00, Σάββατο 18.00 & 21.00 και Κυριακή 19.30.



Θέλω να σου κρατάω το χέρι, θέατρο Άλφα - Ληναίος-Φωτίου



Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση στον Τάσο Ιορδανίδη για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που αγαπήθηκε πολύ, την περσινή χειμερινή θεατρική περίοδο, από το Αθηναϊκό κοινό.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου ως «παράνομοι» εραστές που αναζητούν διέξοδο στα προβλήματα των γάμων τους.

To σκηνικό ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Και οι δυο τους. Απέναντι αλλά και δίπλα. Μαζί αλλά και χωριστά. Μία γυναίκα και ένας άντρας ή -αν προτιμάτε-ένας άντρας και μια γυναίκα, σ´ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό bras de fer.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 21.00, Σάββατο 21.00, Κυριακή 19.00.

Σινεμά

Τα πνεύματα του Ινισέριν (The Banshees of Inisherin)



H νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ, Μάρτιν ΜακΝτόνα με τους Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Γκλίσον, Κέρι Κόντον, Μπάρι Κέογκαν, Πατ Σορτ, Τζον Κένι.



Σε ένα απόμερο νησί της Ιρλανδίας, η ταινία παρακολουθεί τους καρδιακούς φίλους Padraic (Κόλιν Φάρελ) και Colm (Μπρένταν Γκλίσον), που βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν ο Colm ξαφνικά αποφασίζει να διακόψει τη φιλία τους. Ένας εμβρόντητος Padraic, με τη βοήθεια της αδερφής του της Siobhan (Κέρι Κόντον) και ενός προβληματικού νεαρού, του Dominic (Μπάρι Κέογκαν), προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση, αρνούμενος να αποδεχθεί το «όχι» ως απάντηση. Εντούτοις, οι επανειλημμένες προσπάθειες του Padraic το μόνο που καταφέρνουν είναι να ενισχύσουν την απόφαση του πρώην φίλου του και όταν ο Colm του δίνει ένα απεγνωσμένο τελεσίγραφο, τα γεγονότα κλιμακώνονται τάχιστα με συνταρακτικές συνέπειες.

Βιβλίο

Νηστήσιμα και Σαρακοστιανά, Ευθυμίου-Γλάρου Μαριάννα

Νηστήσιμα και Σαρακοστιανά, Ευθυμίου-Γλάρου Μαριάννα

Μπαίνοντας στην περίοδο της Σαρακοστής, παίρνουμε μια γεύση από νηστίσιμα φαγητά, γλυκά και αλάδωτα που μπορούμε να απολαύσουμε τις μέρες αυτές.

Οι εκδόσεις Εν Πλω μάς συστήνουν 277 απλές και νηστίσιμες συνταγές για φαγητά και γλυκά. Συνταγές παραδοσιακές και νέες, προσαρμοσμένες στον σύγχρονο τρόπο ζωής, εύκολες, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με επιτυχία απο όσους αγαπούν τη μαγειρική και τα νηστίσιμα φαγητά.







