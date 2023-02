O πατέρας της Lana Del Rey κυκλοφορεί το πρώτο του τραγούδι

Το τραγούδι συνυπογράφει η Lana Del Rey η οποία συμμετέχει και σε δύο τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ του πατέρα της.

Ο πατέρας της Lana Del Rey, Rob Grant, κυκλοφορεί το ντεμπούτο του τραγούδι με τίτλο: «Setting Sail On A Distant Horizon».

To τραγούδι είναι προάγγελος του ντεμπούτου άλμπουμ του Rob Grant με τίτλο «Lost At Sea» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άλμπουμ του πατέρα της συμμετέχει και η γνωστή τραγουδίστρια σε δύο τραγούδια, τα «Lost At Sea» και «Hollywood Bowl».



Μάλιστα, η Lana Del Rey παρότρυνε τον πατέρα της να παρουσιάσει στον κόσμο τις ερμηνευτικές και μουσικές του ικανότητες και έτσι το πρώτο βήμα γίνεται με το single «Setting Sail On A Distant Horizon», το οποίο έχει γραφτεί μαζί με την ίδια την Lana.

Ο πατέρας της Lana Del Rey, Rob Grant



«Το "Setting Sail" είναι ένα κομμάτι για πιάνο που συνέθεσα για την ευτυχία και την ελευθερία που ένιωσα καθώς ταξίδευα από το Newport, RI με το σκάφος μου "Erewhon", κατευθυνόμενος προς τα νησιά Nantucket και Marthas Vineyard. Το πιάνο αρχίζει αργά και μετά χτίζεται καθώς τα πανιά γεμίζουν με αέρα, και το σκάφος πλέει, γέρνοντας στα βαριά φουσκώματα του Ατλαντικού. Το πιάνο σε μεταφέρει προς τα εμπρός καθώς το ισιοπλοϊκό κερδίζει ταχύτητα, πιάνει περισσότερο άνεμο, με προορισμό τον μακρινό ορίζοντα», περιγράφει ο Grant για το τραγούδι του.

Την παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ, έχουν αναλάβει οι Jack Antonoff, Luke Howard, Laura Sisk και Zach Dawes. Κυκλοφορεί από την Minos EMI, Universal Music.



Το track listing του άλμπουμ Lost At Sea

Moon Rise Over The Ocean

Setting Sail On A Distant Horizon

Lost at Sea, feat. Lana Del Rey

The Texture Of Dreams

The Poetry Of Wind And Waves

A Beautiful Delirium

Deep Ocean Swells

My Deep Blue Dream

Reflections Of Light On Water

In The Dying Light Of Day: Requiem for Mother Earth

A Delicate Mist Surrounds Me

The Mermaids Lullaby

Song Of The Eternal Sea

Hollywood Bowl, feat. Lana Del Rey

