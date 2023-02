Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για πρώτη φορά σε σειρά: Τρέιλερ και ημερομηνία πρεμιέρας

Το «FUBAR», ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στη μικρή οθόνη θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Μάιο.

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ και φωτογραφίες για την επερχόμενη κωμωδία δράσης FUBAR, με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στον πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό ρόλο της καριέρας του. Αν και μετρά πάνω από πέντε δεκαετίες λαμπρής καριέρας και πρωταγωνιστικών ρόλων στο σινεμά, ο Άρνι έχει μικρή εμπειρία από τηλεοπτικά πρότζεκτ.

«Όπου κι αν πάω, οι άνθρωποι με ρωτούν πότε θα κάνω άλλη μια μεγάλη κωμωδία δράσης όπως το True Lies», είπε ο γνωστός ηθοποιός. «Λοιπόν, εδώ είναι. Το FUBAR θα σας αρέσει και θα σας κάνει να γελάσετε — και όχι μόνο για δύο ώρες. Αλλά για μια ολόκληρη σεζόν. Ήταν χαρά να συνεργάζομαι με τον Nick, το Skydance και το Netflix για να δώσω στους θαυμαστές μου αυτό ακριβώς που περίμεναν», πρόσθεσε.

Το βίντεο μας δίνει την πρώτη ματιά στον Luke Brunner του Σβαρτσενέγκερ, έναν κατάσκοπο της CIA που αναλαμβάνει την τελευταία του αποστολή πριν αποσυρθεί. Μας δίνει επίσης μια γεύση για ορισμένες από τις σεκάνς δράσης της σειράς.

Δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της νέας σειράς των επεισοδίων είναι ο Νικ Σαντόρα ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ ως το «πιο σουρεαλιστικό της καριέρας του».

Σημειώνεται ότι το Netflix έδωσε μεγάλη μάχη για να αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς, καθώς στην… ποδιά του Άρνι «σφάχτηκαν» μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming.



Ποιος είναι πίσω το πρότζεκτ

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκονται τα στούντιο Blackjack Films Inc. και Skydance, που έχει συνεργαστεί επίσης με τον ηθοποιό στα Terminator: Gesinys και Terminator: Dark Fate, ενώ έχει υπογράψει τα Old Guard, 6 Underground και Grace and Frankie για το Netflix.

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς είναι ο Νικ Σαντόρα, γνωστός από τα Prison Break, Lie to Me, κ.ά.

Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού έχει επίσης και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φιλ Άμπραχαμ των επιτυχημένων Mad Men, The Sopranos, Breaking Bad, The Walking Dead, κ.ά.

Η πλοκή

Η σειρά βασίζεται στο True Lies, μια κωμωδία δράσης του 1994 που έπαιξε ο Σβαρτσενέγκερ με την Τζέιμι Λι Κέρτις. Στην περιγραφή η σειρά αναφέρεται ως μια παγκόσμια περιπέτεια κατασκόπων.

H σειρά εστιάζει σε έναν πατέρα (Σβαρτσενέγκερ) και την κόρη του που για χρόνια εργάζονται ως πράκτορες της CIA, κρατώντας το όμως κρυφό ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρη η σχέση τους να είναι ένα τεράστιο ψέμα. Όταν αποκαλύπτεται η ανάμειξή τους στη CIA, αναγκάζονται να δουλέψουν ως συνεργάτες. Με φόντο την δράση και την κατασκοπεία, πρόκειται να μάθουν ποιος είναι πραγματικά ο καθένας τους. Την κόρη του Σβαρτσενέγκερ θα υποδυθεί η ηθοποιός Μόνικα Μπαρμπάρο.

Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 25 Μαΐου.



