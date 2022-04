Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σε σειρά για πρώτη φορά: Όσα ξέρουμε για το «Utap»

Το τηλεοπτικό ντεπούτο του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα γίνει στο Netflix.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής σε τηλεοπτική σειρά για πρώτη φορά στην 50χρονη καριέρα του.

Ο λόγος για το Utap, γνωστό και ως Fubar, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο Netflix. Η συνδρομητική πλατφόρμα έδωσε μεγάλη μάχη για να αποκτήσει τα δικαιώματα της σειράς, καθώς στην… ποδιά του Άρνι «σφάχτηκαν» μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming.

Τα νέα είναι παραπάνω από σπουδαία για τον Αυστριακό ο οποίος αν και μετρά πάνω από πέντε δεκαετίες λαμπρής καριέρας και πρωταγωνιστικών ρόλων στο σινεμά, έχει μικρή εμπειρία από τηλεοπτικά πρότζεκτ. Σε όλα τα παραπάνω μπορεί να προστεθεί επίσης ότι το ντεμπούτο στη μικρή οθόνη θα γίνει στον «γίγαντα» του streaming!

Ποιος είναι πίσω το πρότζεκτ

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκονται τα στούντιο Blackjack Films Inc. και Skydance, που έχει συνεργαστεί επίσης με τον ηθοποιό στα Terminator: Gesinys και Terminator: Dark Fate, ενώ έχει υπογράψει τα Old Guard, 6 Underground και Grace and Frankie για το Netflix.

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς είναι ο Νικ Σαντόρα, γνωστός από τα Prison Break, Lie to Me, κ.ά.

Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού έχει επίσης και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φιλ Άμπραχαμ των επιτυχημένων Mad Men, The Sopranos, Breaking Bad, The Walking Dead, κ.ά.

Η πλοκή

Η σειρά βασίζεται στο True Lies, μια κωμωδία δράσης του 1994 που έπαιξε ο Σβαρτσενέγκερ με την Τζέιμι Λι Κέρτις. Στην περιγραφή η σειρά αναφέρεται ως μια παγκόσμια περιπέτεια κατασκόπων.

H σειρά εστιάζει σε έναν πατέρα (Σβαρτσενέγκερ) και την κόρη του που για χρόνια εργάζονται ως πράκτορες της CIA, κρατώντας το όμως κρυφό ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρη η σχέση τους να είναι ένα τεράστιο ψέμα. Όταν αποκαλύπτεται η ανάμειξή τους στη CIA, αναγκάζονται να δουλέψουν ως συνεργάτες. Με φόντο την δράση και την κατασκοπεία, πρόκειται να μάθουν ποιος είναι πραγματικά ο καθένας τους.

Το καστ

Την κόρη του Σβαρτσενέγκερ θα υποδυθεί η ηθοποιός Μόνικα Μπαρμπάρο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το υπόλοιπο καστ.

Η παραγωγή

Το πρότζεκτ βρίσκεται στο στάδιο του pre-production. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Μαΐου στο Τορόντο του Καναδά και θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την πρεμιέρα της σειράς στο Netflix.





