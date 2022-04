Οι 10+1 νέες σειρές που βλέπουμε τον Απρίλιο στο Netflix

Τζωρτζίνα Ντούτση

Ολοκαίνουριες σειρές και πολυαναμενόμενες επόμενες σεζόν θα κρατήσουν τους συνδρομητές του Netflix κολλημένους στον καναπέ τους για ατελείωτο binge watching και τον Απρίλιο.

Η πέμπτη σεζόν της νεανικής σειράς «Elite» που είναι ήδη διαθέσιμη στην πλατφόρμα, το πρώτο μέρος της έκτης σεζόν του «Better Call Saul», το φινάλε του «Ozark» με τα τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν, όπως και η έβδομη σεζόν του «Grace and Frankie», αποτελούν αναμφισβήτητα τα highlights του Απριλίου στο Netflix, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.



Από τις νέες εισόδους, το ενδιαφέρον μας κερδίζουν οι σειρές, «Hard Cell», «Anatomy of a Scandal» και «Τhe Seven Lives of Lea».



Δείτε αναλυτικά τις 10+1 νέες σειρές που βλέπουμε τον Απρίλιο στο Netflix.

Ελίτ: Σεζόν 5 (Elite: Season 5)

Στο Λας Ενθίνας, κάθε νέο εξάμηνο συνοδεύεται από ένα νέο θύμα, έναν νέο δράστη και ένα νέο μυστήριο, καθώς οι μαθητές βρίσκονται πνιγμένοι μέσα στα ψέματα.

Κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου.





Ροζ Γραμμές (Dirty Lines)

Στο Άμστερνταμ του '80, μια δραστήρια φοιτήτρια βρίσκει τυχαία δουλειά σε μια τηλεφωνική γραμμή σεξ που ξεκίνησαν δύο τελείως διαφορετικά αδέρφια.

Κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου.





Hard Cell

Η πρώην διοργανώτρια και νυν διευθύντρια γυναικείων φυλακών Λόρα Γουίλις καταγράφει τις χαρές και τα δεινά της ζωής στη φυλακή σ' αυτήν τη σειρά με στεγνό χιούμορ.

Κυκλοφορεί στις 12 Απριλίου.





Η Ανατομία ενός Σκανδάλου (Anatomy of a Scandal)

Η γεμάτη προνόμια ζωή της Σόφι ως συζύγου του ισχυρού πολιτικού Τζέιμς αλλάζει απότομα, όταν έρχονται στο φως μυστικά και σκάνδαλα — κι εκείνος κατηγορείται για έγκλημα.

Κυκλοφορεί στις 15 Απριλίου.





Οι Κληρονόμοι της Γης (Heirs to the Land)

Heirs to the Land



Ο πολυμήχανος νεαρός Χούγκο Γιορ προσπαθεί να πετύχει στη Βαρκελώνη του 14ου αιώνα, χωρίς να αθετήσει έναν όρκο που έδωσε στην οικογένεια Εστανιόλ.

Κυκλοφορεί στις 15 Απριλίου.



Πάρε τον Σολ: Σεζόν 6 (Better Call Saul: Season 6 Part 1)

Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει για έκτη σεζόν. Ο νέος κύκλος της εξαιρετικής spin-off σειράς του Breaking Bad υπόσχεται έντονη δράση και κορύφωση σε όλες τις ανοικτές υποθέσεις.

Κυκλοφορεί στις 20 Απριλίου.





Ρωσική Κούκλα: Σεζόν 2 (Russian Doll: Season 2)

Αφού περνούν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους, την οποία ζουν ξανά και ξανά, η Νάντια και ο Άλαν μπλέκουν σε μια ακόμα αλλοπρόσαλλη υπαρξιακή περιπέτεια.

Κυκλοφορεί στις 20 Απριλίου.





Heartstopper

Οι έφηβοι Τσάρλι και Νικ ανακαλύπτουν ότι η απρόσμενη φιλία τους μπορεί να εξελίσσεται σε κάτι μεγαλύτερο, καθώς εξερευνούν παρέα το σχολείο και τον νεανικό έρωτα.

Κυκλοφορεί στις 22 Απριλίου.





Οι 7 Ζωές της Λεά (The Seven Lives of Lea)

Η Λεά ξυπνάει επτά φορές στο παρελθόν, σε διαφορετικά σώματα. Όταν μπλέκεται στο μυστήριο του θανάτου ενός νεαρού άνδρα, προσπαθεί να τον αποτρέψει – με συνέπειες.

Κυκλοφορεί στις 28 Απριλίου.





Όζαρκ: Σεζόν 4 - Μέρος 2 (Ozark: Season 4 Part 2)

Αντιμέτωποι με απειλές από παντού, ο Μάρτι κι η Γουέντι παλεύουν να κρατήσουν χαρούμενους το καρτέλ, το FBI και τα παιδιά τους - ώσπου να πάρουν πίσω τη ζωή τους.

Κυκλοφορεί στις 29 Απριλίου.





Γκρέις και Φράνκι: Σεζόν 7 (Grace and Frankie: Season 7 - The Final Episodes)

Grace and Frankie

Πριν από επτά χρόνια, οι ζωές της Γκρέις και της Φράνκι ανατράπηκαν όταν οι μακροχρόνιοι σύζυγοί τους, τις άφησαν ο ένας για τον άλλον. Η Γκρέις και ο Φράνκι συνεχίζουν να δείχνουν στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στους θαυμαστές τους τι σημαίνει να ζεις τη ζωή στο έπακρο, άφοβα και μη απολογητικά.

Κυκλοφορεί στις 29 Απριλίου.



