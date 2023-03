Netflix: Με «You» και «Luther» η δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου

To δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν του You, θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 9 Μαρτίου

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 6 έως τις 12 Μαρτίου 2023.

To δεύτερο μέρος του τέταρτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς «You», έρχεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα. Δεν χάνουμε επίσης την επιστροφή του Ίντρις Έλμπα ως Τζον Λούθερ στην κινηματογραφική μεταφορά της γνωστής σειράς, με τίτλο Luther: The Fallen Sun.

Σειρές του Netflix

Εσύ: Σεζόν 4, Μέρος 2 (You: Season 4 Part 2)

Κυκλοφορεί 09/03/2023



Στο Λονδίνο, ο Τζο ορκίζεται να θάψει το παρελθόν και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Όμως, στον δύσβατο δρόμο προς την εξιλέωση, μια νέα εμμονή αρχίζει να κυριαρχεί.



Outlast

Κυκλοφορεί 10/03/2023



Στην άγρια Αλάσκα, 16 επιβιωτιστές διαγωνίζονται για ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, αλλά αυτοί οι μοναχικοί τύποι πρέπει να σχηματίσουν ομάδες για να κερδίσουν.

Ταινίες του Netflix

Κάπου Μακριά (Faraway)

Κυκλοφορεί 08/03/2023

Μια γυναίκα κληρονομεί ένα σπίτι σε ένα κροατικό νησί και ξεκινά ένα αυθόρμητο ταξίδι που αναζωπυρώνει τη χαρά της για τη ζωή και της ανοίγει την πόρτα σε έναν νέο έρωτα.

Luther: Ο Έκπτωτος (Luther: The Fallen Sun)

Κυκλοφορεί 10/03/2023

Στοιχειωμένος από έναν άλυτο φόνο, ο ευφυής αλλά ξεπεσμένος ντετέκτιβ του Λονδίνου Τζον Λούθερ δραπετεύει από τη φυλακή και κυνηγά έναν σαδιστή κατά συρροή δολοφόνο.



Nτοκιμαντέρ του Netflix

MH370: Το Αεροπλάνο που Εξαφανίστηκε (MH370: The Plane That Disappeared)

Κυκλοφορεί 08/03/2023

Το 2014, ένα αεροπλάνο με 239 επιβάτες εξαφανίζεται από όλα τα ραντάρ. Μια σειρά ντοκιμαντέρ για ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα μυστήρια, την πτήση MH370.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Ρίντλεϊ Τζόουνς: Η Προστάτιδα του Μουσείου: Σεζόν 5 (Ridley Jones: Season 5)

Κυκλοφορεί 06/03/2023



Νέες δυνάμεις, νέος εξοπλισμός, νέες περιπέτειες! Η Ρίντλεϊ και τα Μάτια κάνουν πιο πολλά από ποτέ, στην αποστολή τους να κρατήσουν το μουσείο και τα μυστικά του ασφαλή.

Διαβάστε επίσης





Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για πρώτη φορά σε σειρά: Τρέιλερ και ημερομηνία πρεμιέρας

Netflix: Από το «You» στο «Murder Mystery 2» - Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται τον Μάρτιο

Squid Game: Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα και πότε έρχεται η 2η σεζόν