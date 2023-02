Netflix: Από το «You» στο «Murder Mystery 2» - Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται τον Μάρτιο

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και τις ταινίες που κυκλοφορούν τον Μάρτιο στο Netflix.

Ο Μάρτιος φέρνει στο Netflix πλήθος νέων σειρών και πολυαναμενόμενων ταινιών.



Στις 9 του μήνα, θα δούμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της τέταρτης σεζόν του You, ενώ στις 16 Μαρτίου τη δεύτερη σεζόν του Shadow and Bone. Στα τέλη του μήνα, και συγκεκριμένα στις 30 Μαρτίου, κυκλοφορεί ο έβδομος κύκλος του Riverdale.



Στις 10 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη η πολυαναμενόμενη ταινία Luther: The Fallen Sun, ενώ την τελευταία ημέρα του Μαρτίου (31/03) ακολουθεί η δεύτερη ταινία, Murder Mystery 2 με τους Τζένιφερ Άνιστον και Άνταμ Σάντλερ να επιστρέφουν ως κινηματογραφικό ζευγάρι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σειρές του Netflix

Είναι Παγίδα!: Σεζόν 2 (Framed! A Sicilian Murder Mystery: Season 2)

Κυκλοφορεί 02/03/2023

Καθώς η αστυνομία συνεχίζει να ψάχνει τον δολοφόνο του Γκαμπίνο, ο Βαλεντίνο, ο Σάλβο κι οι αγαπημένοι τους βρίσκονται περισσότερο μπλεγμένοι μετά από το έγκλημα.

Sex/Life: Σεζόν 2 (Sex/Life: Season 2)

Κυκλοφορεί 02/03/2023

Η Μπίλι έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις –και πρωτόγνωρες επιθυμίες– στην προσπάθειά της να ζήσει όπως θέλει. Άραγε, θα μπορέσει να τα έχει όλα;

Next in Fashion: Σεζόν 2 (Next in Fashion: Season 2)

Κυκλοφορεί 03/03/2023

Ο Ταν Φρανς και μια ειδική κριτική επιτροπή ξεκινούν έναν δεύτερο γύρο σκληρού ανταγωνισμού για να βρεθεί ο επόμενος trendsetter. Συμπαρουσιάστρια, η Τζίτζι Χαντίντ.

Εσύ: Σεζόν 4, Μέρος 2 (You: Season 4 Part 2)

Κυκλοφορεί 09/03/2023

Στο Λονδίνο, ο Τζο ορκίζεται να θάψει το παρελθόν και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Όμως, στον δύσβατο δρόμο προς την εξιλέωση, μια νέα εμμονή αρχίζει να κυριαρχεί.

Outlast

Κυκλοφορεί 10/03/2023



Στην άγρια Αλάσκα, 16 επιβιωτιστές διαγωνίζονται για ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, αλλά αυτοί οι μοναχικοί τύποι πρέπει να σχηματίσουν ομάδες για να κερδίσουν.

Σκιές και Οστά: Σεζόν 2 (Shadow and Bone: Season 2)

Κυκλοφορεί 16/03/2023

Μετά την αναμέτρηση με τον Κίριγκαν, η Αλίνα και ο Μαλ βρίσκουν νέους συμμάχους, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με επώδυνα διλήμματα, καθώς αναζητούν μυθικούς ενισχυτές.

Sky High: Η Σειρά (Sky High: The Series)

Κυκλοφορεί 17/03/2023



Μετά τον θάνατο του άντρα της, η Σόλε αποφασίζει να γίνει αρχιγκάνγκστερ, για να φροντίσει τον γιο της — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πάει κόντρα στον πατέρα της.

Dance 100

Κυκλοφορεί 17/03/2023

Για να κερδίσουν 100.000 δολάρια, οκτώ χορογράφοι πρέπει να δημιουργήσουν σύνθετες φιγούρες για όλο και περισσότερους ελίτ χορευτές, που είναι επίσης και κριτές.

The Night Agent

Κυκλοφορεί 23/03/2023



Ενώ παρακολουθεί μια γραμμή άμεσης δράσης, ένας πράκτορας του FBI απαντά σε μια κλήση που τον παρασύρει σε μια φονική συνωμοσία που αφορά σε έναν χαφιέ στον Λευκό Οίκο.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 4 (Νέα επεισόδια εβδομαδιαία | 24 Μαρτίου: Επεισόδια 1-5, 31 Μαρτίου: Επεισόδια 6-8)

(Love Is Blind: Season 4 (New episodes weekly | March 24: Episodes 1-5, March 31: Episodes 6-8)

Κυκλοφορεί 24/03/2023

Νέα σινγκλ άτομα, έτοιμα να προτιμήσουν τον έρωτα από την εμφάνιση, μπαίνουν στις κάψουλες για να φλερτάρουν, να ερωτευτούν και, αν είναι τυχερά, να παντρευτούν.

Wellmania

Κυκλοφορεί 29/03/2023

Όταν ένα πρόβλημα υγείας αναγκάζει τη Λιβ να ξανασκεφτεί την κοσμοθεωρία της για τη ζωή, ξεκινά ένα ταξίδι ευεξίας για να γίνει καλά — ακόμα κι αν της στοιχίσει τη ζωή.

Unstable

Κυκλοφορεί 30/03/2023

Ένας ντροπαλός γιος αναγκάζεται να δουλέψει για τον επιτυχημένο, υπερβολικά εκκεντρικό πατέρα του προκειμένου να σώσει από την καταστροφή τον ίδιο και την εταιρεία του.

Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 7 (Νέα επεισόδια εβδομαδιαία) Riverdale: Season 7 (New episodes weekly)

Κυκλοφορεί 30/03/2023

Το μεταφυσικό αστυνομικό δράμα επιστρέφει με την έβδομη και τελευταία σεζόν.

Ταινίες του Netflix

Απόψε θα Κοιμηθείς Μαζί μου (Tonight You're Sleeping with Me)

Κυκλοφορεί 01/03/2023

Εγκλωβισμένη σε έναν αδιάφορο γάμο, μια δημοσιογράφος πρέπει να επιλέξει μεταξύ του απόμακρου αλλά γλυκού συζύγου της και ενός νεότερου πρώην που μπήκε ξανά στη ζωή της.

Έρωτας με το Πρώτο Φιλί (Love at First Kiss)

Κυκλοφορεί 03/03/2023

Ο Χαβιέρ μπορεί να δει το μέλλον... και τελικά μαθαίνει ποιος είναι ο έρωτας της ζωής του. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: είναι η κοπέλα του καλύτερού του φίλου.

Κάπου Μακριά (Faraway)

Κυκλοφορεί 08/03/2023

Μια γυναίκα κληρονομεί ένα σπίτι σε ένα κροατικό νησί και ξεκινά ένα αυθόρμητο ταξίδι που αναζωπυρώνει τη χαρά της για τη ζωή και της ανοίγει την πόρτα σε έναν νέο έρωτα.

Luther: Ο Έκπτωτος (Luther: The Fallen Sun)

Κυκλοφορεί 10/03/2023

Στοιχειωμένος από έναν άλυτο φόνο, ο ευφυής αλλά ξεπεσμένος ντετέκτιβ του Λονδίνου Τζον Λούθερ δραπετεύει από τη φυλακή και κυνηγά έναν σαδιστή κατά συρροή δολοφόνο.

Ο Βασιλιάς των Σκιών (In His Shadow)

Κυκλοφορεί 17/03/2023

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, δυο ετεροθαλή αδέρφια γίνονται εχθροί σε μια κλιμακούμενη σύγκρουση με τραγικές συνέπειες.

Θόρυβος (Noise)

Κυκλοφορεί 17/03/2023



Αφού μετακομίζει με την οικογένειά του στο πατρικό του, ένας άντρας ερευνά ένα ατύχημα σε εργοστάσιο που έχει σχέση με τον πατέρα του και σκοτεινά οικογενειακά μυστικά.

Ο Μάγος και η Ελεφαντίνα (The Magician's Elephant)

Κυκλοφορεί 17/03/2023

Ένα αποφασιστικό αγόρι δέχεται την πρόκληση ενός βασιλιά να εκπληρώσει τρεις απίθανες αποστολές, για να αποκτήσει μια μαγική ελεφαντίνα και να κυνηγήσει το πεπρωμένο του.

Johnny

Κυκλοφορεί 23/03/2023



Όταν, κατόπιν δικαστικής εντολής, αναγκάζεται να δουλέψει σε άσυλο ανιάτων, ένας πρώην εγκληματίας γίνεται φίλος με έναν συμπονετικό ιερέα που του αλλάζει τη ζωή.

Πρόσκληση για Φόνο 2 (Murder Mystery 2)

Κυκλοφορεί 31/03/2023

Οι ντετέκτιβ Νικ και Όντρι Σπιτς, που προσπαθούν να ανοίξουν το γραφείο τους, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διεθνούς έρευνας όταν ένας φίλος τους πέφτει θύμα απαγωγής.

Nτοκιμαντέρ του Netflix

Μονίκ Ολιβιέ: Συνένοχος του Κακού (Monique Olivier: Accessory to Evil)

Κυκλοφορεί 02/03/2023

Από το 1987 έως το 2003, ο Μισέλ Φουρνιρέ έμεινε στην ιστορία ως ο πιο διαβόητος δολοφόνος της Γαλλίας. Κανείς όμως δεν κατάλαβε τη γυναίκα του: ήταν πιόνι ή συνεργός;

MH370: Το Αεροπλάνο που Εξαφανίστηκε (MH370: The Plane That Disappeared)

Κυκλοφορεί 08/03/2023

Το 2014, ένα αεροπλάνο με 239 επιβάτες εξαφανίζεται από όλα τα ραντάρ. Μια σειρά ντοκιμαντέρ για ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα μυστήρια, την πτήση MH370.

Κορύφωση: Η Ιστορία του Pornhub (Money Shot: The Pornhub Story)

Κυκλοφορεί 15/03/2023

Μέσα από συνεντεύξεις με performer, ακτιβιστές και παλιούς εργαζόμενους, αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά τις επιτυχίες και τα σκάνδαλα του Pornhub.

Η Σφαγή του Γουάκο: Αμερικανική Αποκάλυψη (Waco: American Apocalypse)

Κυκλοφορεί 22/03/2023

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ παρουσιάζει άγνωστο υλικό από την αντιπαράθεση διάρκειας 51 ημερών μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και μιας ένοπλης θρησκευτικής ομάδας το 1993.

Επείγοντα Περιστατικά: Νέα Υόρκη (Emergency: NYC)

Κυκλοφορεί 29/03/2023

Ακολουθήστε από το ελικόπτερο στο νοσοκομείο επαγγελματίες της ομάδας τραυμάτων στη Νέα Υόρκη, καθώς παρέχουν βοήθεια που σώζει ζωές και μοιράζονται προσωπικές ιστορίες.

Μπιγκ Μακ: Οι Γκάνγκστερ και ο Χρυσός (Big Mäck: Gangsters and Gold)

Κυκλοφορεί 30/03/2023

Ένας άντρας καταδικάζεται για μια ληστεία που δεν διέπραξε και περνά εννέα χρόνια στη φυλακή. Μετά από δεκαετίες, θεωρείται ξανά ύποπτος. Είναι όμως πάλι αθώος;





Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Το Πρόβατο-Καρατέκα (Karate Sheep)

Κυκλοφορεί 02/03/2023

Δύσκολο πράγμα να προστατεύεις ένα κοπάδι με πρόβατα από έναν πεινασμένο λύκο! Ευτυχώς, η Γουάντα κι ο Τρίκο διαθέτουν μερικά κόλπα κάτω από την προβιά τους.

Ρίντλεϊ Τζόουνς: Η Προστάτιδα του Μουσείου: Σεζόν 5 (Ridley Jones: Season 5)

Κυκλοφορεί 06/03/2023



Νέες δυνάμεις, νέος εξοπλισμός, νέες περιπέτειες! Η Ρίντλεϊ και τα Μάτια κάνουν πιο πολλά από ποτέ, στην αποστολή τους να κρατήσουν το μουσείο και τα μυστικά του ασφαλή.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 7 (Gabby's Dollhouse: Season 7)

Κυκλοφορεί 20/03/2023



H Γκάμπι και ο κολλητός της ο Πάντι συναντούν νεράιδες, βρίσκουν θησαυρούς και μπλέκουν σε τρελές περιπέτειες, μέσα από ένα κουκλόσπιτο. Ελάτε για παιχνίδι και τραγούδι!

Πού Πήγαν οι Άνθρωποι; (We Lost Our Human)

Κυκλοφορεί 21/03/2023

Έχουμε πρόβλημα! Εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι. Θα βοηθήσετε δύο χαϊδεμένα κατοικίδια, τον Παντ και τη Χαμ, να ταξιδέψουν στο κέντρο του σύμπαντος για να το διορθώσουν;



