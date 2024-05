Από τον Σαββόπουλο ως τον Sting: Όσα θα δούμε και θα ακούσουμε στο Ηρώδειο το καλοκαίρι

Τζωρτζίνα Ντούτση

03/05/2024 13:43

Μεγάλες ορχήστρες, κορυφαίοι μαέστροι και ερμηνευτές, όπως και σπουδαίες μορφές της σύγχρονης και της ελληνικής μουσικής έρχονται φέτος το καλοκαίρι στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Επιπλέον, μετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει ο Χορός, σε μια εκρηκτική χορογραφία της Anne Teresa De Keersmaeker και των Rosas.



To πρόγραμμα του Ηρωδείου ανοίγει και κλείνει με τις δύο παραγωγές όπερας από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ως προς το κλασικό ρεπερτόριο, το Φεστιβάλ επιδιώκει μια ισορροπία ανάμεσα σε νεότερες ορμητικές δυνάμεις της μουσικής, καταξιωμένα ονόματα και σπουδαία ορχηστρικά σύνολα.



Στο ελληνικό πρόγραμμα συναντάμε τρεις προσωπικότητες της εγχώριας μουσικής σκηνής: τον Διονύση Σαββόπουλο, την Τάνια Τσανακλίδου και τον Μίμη Πλέσσα, ο οποίος φέτος κλείνει 100 χρόνια ζωής.



Ως προς τη σύγχρονη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την Loreena McKennitt, το Sting αλλά και τον θρύλο της τζαζ Charles Lloyd, με το κουαρτέτο του και την guest συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη.

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου αναλυτικά

Ιούνιος



Όπερα / Αναβίωση

1, 2, 6, 11 Ιουνίου

Εθνική Λυρική Σκηνή – Λουκάς Καρυτινός – Hugo De Ana



Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου ανοίγει και φέτος η Εθνική Λυρική Σκηνή, που παρουσιάζει μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, την Τόσκα του Πουτσίνι, με τη συμμετοχή πρωταγωνιστών διεθνούς ακτινοβολίας.

Σύγχρονη Μουσική

13 Ιουνίου

Anohni and the Johnsons

It’s time to feel what’s really happening - Παγκόσμια πρεμιέρα

Για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, η Anohni παρουσιάζει μια σειρά από συναυλίες με τους Johnsons, μαζί με εννέα μουσικούς.

Κλασική Μουσική

15 Ιουνίου

Emanuel Ax - Λεωνίδας Καβάκος - Yo-Yo Ma

Έργα Μπετόβεν

Τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής, τρεις κορυφαίοι σολίστες. Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα τα τελευταία χρόνια παίζουν μαζί γεμίζοντας ασφυκτικά τις σπουδαιότερες αίθουσες παγκοσμίως.

Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας Φεστιβάλ Αθηνών

Ελληνική Μουσική

17 Ιουνίου

Συναυλία Αφιέρωμα - Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας

Σε μια μυθική καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Μίμης Πλέσσας, πολυσχιδής συνθέτης, βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, τζαζ, όπερα αλλά και κλασική μουσική.

Τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, θα τιμήσουν στη συναυλία του Ηρωδείου πλειάδα αγαπημένων καλλιτεχνών, μαζί με την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Κλασική Μουσική

18 Ιουνίου

Philharmonia Orchestra – Santtu - Matias Rouvali - Patricia Kopatchinskaja



Έργα Γκλίνκα, Στραβίνσκι και Τσαϊκόφσκι

Η περίφημη Philharmonia του Λονδίνου, από τις σπουδαιότερες ορχήστρες παγκοσμίως, έρχεται στο Ηρώδειο υπό τη διεύθυνση του επικεφαλής μαέστρου της, του Φινλανδού Σάντου-Ματίας Ρόουβαλι.

Κλασική Μουσική

21 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου

Στις 21 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με την καθιερωμένη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin / Rosas Φεστιβάλ Αθηνών

Χορός

25 Ιουνίου

Anne Teresa De Keersmaeker, Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts, Carlos Garbin / Rosas

Exit Above – after the tempest

Από τις σημαντικότερες δημιουργούς του σύγχρονου χορού, η Άννε Τερέζα Ντε Κέιρσμακερ επιστρέφει στο Ηρώδειο με την ομάδα της Rosas για να μας παρουσιάσει το EXIT ABOVE, το νέο της έργο. Πρόκειται για μια χορογραφία για δεκατρείς περφόρμερ με ζωντανή μουσική.

Σύγχρονη Μουσική

26 Ιουνίου

Lorena Mckennitt

The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour

Η Λορίνα ΜακΚένιτ επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τις δύο sold-out συναυλίες που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις το 2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη συναυλία της στην Αθήνα, πρώτο σταθμό της περιοδείας της, θα παρουσιάσει αγαπημένα κλασικά τραγούδια της στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο θα ερμηνεύσει ολόκληρο το The Mask and Mirror.

Lorena Mckennitt Φεστιβάλ Αθηνών

Κλασική Μουσική

28 Ιουνίου

Kρατική Ορχήστρα Αθηνών – Neeme Jarvi

Ενάτη του Μπετόβεν

Εκλεκτοί λυρικοί καλλιτέχνες διεθνούς ακτινοβολίας συνεργάζονται με την ΚΟΑ υπό την έμπειρη μπαγκέτα του διάσημου Αμερικανού, εσθονικής καταγωγής, μαέστρου Νέεμε Γιάρβι, για να παρουσιάσουν στο κοινό του Ηρωδείου τη μεγαλειώδη Ενάτη Συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Κλασική Μουσική

30 Ιουνίου

Chamber Orchestra of Europe – Simon Rattle – Magdalena Kozena

Έργα Ντβόρζακ, Μάλερ, Μπάρτοκ, Σούμπερτ

Η πολυβραβευμένη Chamber Orchestra of Europe φέτος το καλοκαίρι περιοδεύει στις μεγαλύτερες σκηνές της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση ενός σούπερ σταρ του πόντιουμ, του Βρετανού σερ Σάιμον Ρατλ.



Ιούλιος

Κλασική Μουσική

4 Ιουλίου

Grazer Philharmoniker (Φιλαρμονική του Γκρατς) – Βασίλης Χριστόπουλος – Αλεξία Μουζά

Έργα Στράους, Μότσαρτ, Μάλερ

Το Φεστιβάλ υποδέχεται τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο και την ορχήστρα «του» μαζί με την εκρηκτική πιανίστρια Αλεξία Μουζά. Τα έργα του προγράμματος αναφέρονται στη μουσική παράδοση της Βιέννης: την απολαυστική Εισαγωγή από τη Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους διαδέχεται ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα του Μότσαρτ, το Κοντσέρτο αρ. 23 σε λα μείζονα για πιάνο και ορχήστρα. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε ένα έργο-ορόσημο του ύστερου μουσικού ρομαντισμού, τη Συμφωνία αρ. 1 του Μάλερ.

Σύγχρονη Μουσική

5 & 6 Ιουλίου

Sting

Ο Sting επιστρέφει στη σκιά της Ακρόπολης. Στις δύο συναυλίες του Ηρωδείου, επίσημη προσκεκλημένη του Sting θα είναι η πολυτάλαντη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Giordana Angi.

Ελληνική Μουσική

Κύκλος Μεταπολίτευση

8 & 9 Ιουλίου

Διονύσης Σαββόπουλος

Η δική μας Μεταπολίτευση



Το Φεστιβάλ τιμά την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας προσκαλώντας τον κορυφαίο Διονύση Σαββόπουλο να δημιουργήσει μια μουσική γιορτή/αφιέρωμα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ρόλο οικοδεσπότη καλεί τους σπουδαίους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη, να τραγουδήσουν μαζί δικές του επιτυχίες της εποχής αλλά και των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λοΐζου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου, Λάγιου κ.ά.

O Διονύσης Σαββόπουλος Yorgos Fakitsas

Κλασική Μουσική

10 Ιουλίου

The Philharmonic Brass – Philippe Auguin

Έργα Γκέρσουιν, Γουίλιαμς, Μορικόνε, Σοστακόβιτς, Βέρντι, Μασκάνι, Ντβόρζακ

Αποτελούμενη αποκλειστικά από χάλκινα και κρουστά και με τον γνώριμο του ελληνικού κοινού Φιλίπ Ογκέν στο πόντιουμ, στη συναυλία του Ηρωδείου η ορχήστρα θα ερμηνεύσει δημοφιλείς μελωδίες από τον κινηματογράφο αλλά και το κλασικό ρεπερτόριο.

Κλασική Μουσική

12 Ιουλίου

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός – Khatia Buniatishvili

Έργα Τσαϊκόφσκι και Μπάρτοκ

H Γεωργιανή σούπερ σταρ του πιάνου Κάτια Μπουνιατισβίλι έρχεται στο Ηρώδειο, για να ερμηνεύσει το δημοφιλέστερο ίσως κοντσέρτο για πιάνο όλων των εποχών, το Πρώτο του Τσαϊκόφσκι. Συνοδοιπόροι της η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Λουκάς Καρυτινός, που θα μετατραπούν οι ίδιοι σε... σολίστες στο περίφημο Κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ.

Ελληνική Μουσική

14 Ιουλίου

Τάνια Τσανακλίδου

50 καλοκαίρια και χειμώνες

Η Τάνια Τσανακλίδου φέρνει στο σήμερα τους θησαυρούς μιας 50χρονης δισκογραφίας με τις μελωδίες που καθόρισαν την πορεία της.

Η Τάνια Τσανακλίδου Δημήτρης Μυλωνάς

Κλασική Μουσική

16 Ιουλίου

Jakub Jozef Orlinski σε πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα

Il Pomo d’Oro

Beyond

O Πολωνός πολυβραβευμένος κόντρα τενόρος Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι έρχεται στο Ηρώδειο για να κατακτήσει το ελληνικό κοινό όχι μόνο με τη φωνή του αλλά και ως breakdancer.

Σύγχρονη Μουσική

18 Ιουλίου

Charles Lloyd Sky Quartet

Καλεσμένη η Μαρία Φαραντούρη

Ο μυθικός τζαζίστας Τσαρλς Λόιντ επιστρέφει στην Ελλάδα για να μοιραστεί ξανά τη σκηνή με τη Μαρία Φαραντούρη, μιάμιση δεκαετία μετά το ιστορικό «Athens Concert» του 2010.

Όπερα / Αναβίωση

27, 28, 30 & 31 Ιουλίου

Εθνική Λυρική Σκηνή – Pier Giorgio Morandi – Κωνσταντίνος Ρήγος

Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου ολοκληρώνεται με την Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, που πρωτοπαρουσιάστηκε από τη ΕΛΣ στο ρωμαϊκό ωδείο το καλοκαίρι του 2019 με ξεχωριστή επιτυχία.



