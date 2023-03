Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά στα σινεμά

Η τρίτη ταινία της επικής τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά ξαναβγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες για να γιορτάσει την 20ή επέτειό της.

H ταινία The Lord of the Rings: The Return of the King (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά) φαίνεται ότι επιστρέφει στους κινηματογράφους τον Απρίλιο για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της.



Πολλές αλυσίδες κινηματογράφων, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουν ενημερώσει ήδη το πρόγραμμα τους με τις ώρες προβολής για το Return of the King. Ωστόσο, η τρίτη ταινία της τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον, θα επιστρέψει για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τις 13 Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα σινεμά θα προβληθεί η εκτεταμένη έκδοση του βραβευμένου με Όσκαρ έπος του Πίτερ Τζάκσον με διάρκεια 4 ώρες και 20 λεπτά. Όπως γνωρίζουν οι φαν του Άρχοντα, πρόκειται για την καλύτερη έκδοση, ακόμα κι αν είναι πολύ, πολύ μεγάλη.

Το Return of the King έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2003. Και οι τρεις ταινίες The Lord of the Rings επέστρεψαν στα σινεμά το 2021 για να γιορτάσουν την 20ή επέτειο της σειράς και το 4K remastering τους.

Θυμίζουμε ότι η Επιστροφή του Βασιλιά σάρωσε τα Όσκαρ, κερδίζοντας 11 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Πίτερ Τζάκσον.



Στη συνέχεια ο Τζάκσον επέστρεψε στη Μέση Γη με μια τριλογία του Χόμπιτ, και ενώ δεν εκτιμήθηκε τόσο από τους κριτικούς, οι τρεις ταινίες κέρδισαν δισεκατομμύρια στο Βox Οffice.

Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για επιπλέον ταινίες The Lord of the Rings και τις φήμες να θέλουν τον Πίτερ Τζάκσον να συμμετέχει στα σχέδια.





Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά

Βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της τριλογίας Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας μετά από τις ταινίες Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (The Fellowship of the Ring, 2001) και Οι Δύο Πύργοι (The Two Towers, 2002). Την ταινία σκηνοθέτησε ο Πίτερ Τζάκσον και το σενάριο έγραψε ο ίδιος μαζί με τις Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς. Πρωταγωνιστούν οι Ελάιτζα Γουντ, Ίαν ΜακΚέλεν, Βίγκο Μόρτενσεν, Σον Άστιν, Άντι Σέρκις, Τζον Ρις-Ντέιβις, Λιβ Τάιλερ, Ορλάντο Μπλουμ, Μπίλι Μπόιντ, Ντόμινικ Μόναχαν, Κέιτ Μπλάνσετ, Χιούγκο Γουίβινγκ, Μπέρναρντ Χιλ, Μιράντα Ότο, Ντέιβιντ Γουένχαμ, Καρλ Ούρμπαν, Ίαν Χολμ, Σον Μπιν και Κρίστοφερ Λι.



Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2003, κέρδισε εξαιρετικές κριτικές από την πλειοψηφία των κριτικών και μέχρι σήμερα καταλαμβάνει την 24η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών. Επίσης είναι η δεύτερη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που καταφέρνει να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

H ταινία σάρωσε και τα 11 βραβεία Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια, συμπεριλαμβανομένων του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των ταινιών Μπεν Χουρ (Ben-Hur, 1959) και Τιτανικός (Titanic, 1997). Είναι η πρώτη ταινία φαντασίας που κερδίζει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας καθώς και η πρώτη που το κερδίζει με το τρίτο μέρος.





