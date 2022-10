Είναι επίσημο: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του τηλεοπτικού «Lord of the Rings»

Η παραγωγή της σειράς «Lord of the Rings: The Rings of Power» μεταφέρεται στη Μεγάλη Βρετανία.

Είναι επίσημο, τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ξεκίνησαν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.

Η Amazon θέλοντας να μειώσει το κόστος της ακριβότερης τηλεοπτικής παραγωγής όλων των εποχών, μεταφέρει την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα γυρίσματα αυτή τη στιγμή να πραγματοποιούνται στα Bray Studios, έξω από το Λονδίνο.



Θυμίζουμε ότι η πρώτη σεζόν της σειράς, γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία, όπως ακριβώς και η κινηματογραφική τριλογία Πίτερ Τζάκσον. Τα γυρίσματα του πρώτου κύκλου διήρκεσαν 18 μήνες συνολικά, εξαιτίας της πανδημίας και των αλλεπάλληλων lockdowns.

Όπως έγινε γνωστό, η δεύτερη σεζόν του Rings of Power θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια (όπως δηλαδή και ο πρώτος κύκλος), ενώ πρόκειται να γνωρίσουμε και ένα νέο χαρακτήρα, τον Cirdan, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό ο ηθοποιός που θα τον υποδυθεί.

Η πρώτη σεζόν της prequel, spinoff σειράς του Amazon, Τhe Lord of the Rings: The Rings of Power, έκανε πρεμιέρα στο Prime Video της Amazon, στις 2 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα η σειρά, που θεωρείται το αντίπαλον δέος του House of the Dragon, είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 240 χώρες σε όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.



Λίγα λόγια για το Lord of the Rings: The Rings of Power

Η επερχόμενη spinoff σειρά βασίζεται στο σύμπαν του Τόλκιν και η ιστορία εξελίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ, μεταφέροντας τους θεατές στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης και ξετυλίγοντας πολλαπλές ιστορίες.



Αυτό σημαίνει ότι οι μη μυημένοι θεατές στον φανταστικό κόσμο του Τόλκιν, δεν χρειάζεται να κάνουν... ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να παρακολουθήσουν τη σειρά.



Ο σχεδιασμός της Amazon κάνει λόγο για πέντε σεζόν. Η ιστορία θα ξεκινήσει με μια εποχή σχετικής ειρήνης ακολουθώντας οικείους αλλά και άγνωστους χαρακτήρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μακρόχρονη επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη.



«Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Όρεων της Ομίχλης, στα μεγαλοπρεπή δάση της πρωτεύουσας των Ξωτικών στο Λίντον, κι από το μαγευτικό βασίλειο του Νούμενορ, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του χάρτη, αυτά τα Βασίλεια και οι χαρακτήρες θα χαράξουν μία κληρονομιά που θα ζει για πολλά χρόνια αφού θα έχουν φύγει», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της σειράς.





Διαβάστε επίσης





«The Rings of Power»: O τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σε αριθμούς

Lord of the Rings: The Rings of Power: Μπείτε στα παρασκήνια του τηλεοπτικού «Άρχοντα»

Ο τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» μιλάει ελληνικά στο νέο τρέιλερ της σειράς