H Μπίλι Άιλις σε ρόλο ηθοποιού στη σειρά «Swarm»

Αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος ρόλος για τη νεαρή τραγουδίστρια, Μπίλι Άιλις.

Η Μπίλι Άιλις κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική με έναν ρόλο στη νέα σειρά Swarm του Amazon Prime Video, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές της.

Η τραγουδίστρια του The Happier Than Ever είναι μόνο μία από τους πολλούς απροσδόκητους guests που διασταυρώνονται με την Dre της Ντόμινικ Φίσμπακ. Σε ένα νέο απόσπασμα από τη σειρά, που κυκλοφόρησε στο Twitter του Prime Video, βλέπουμε μια ξανθιά Άιλις να μιλάει υπνωτιστικά με την Dre.

Η σειρά ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Dre, της οποίας η εμμονή με έναν από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ του κόσμου καθώς και ένα απροσδόκητο τραύμα που αφορά την αδερφή της, Marissa (Chloe Bailey), την οδηγεί σε ένα σκοτεινό ταξίδι σε όλη τη χώρα.



Αν και η Άιλις έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά ντοκιμαντέρ και έχει δανείσει τη φωνή της σε μια εκδοχή του εαυτού της για τη μικρού μήκους των Simpsons, «When Billie Met Lisa», το Swarm είναι ο πρώτος μεγάλος σεναριακός ρόλος της τραγουδίστριας ως ηθοποιού.

Η ιδέα να μπει στο καστ ανήκει στη διευθύντρια κάστινγκ Carmen Cuba, σύμφωνα με το Entertainment Tonight, η οποία γνώριζε ότι η τραγουδίστρια ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.



Η σειρά κυκλοφορεί στο Amazon Prime Video σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου.



