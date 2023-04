Οι Dub Pistols έρχονται στην Αθήνα για ένα live

Oι Dub Pistols θα ανέβουν στη σκηνή του Arch το Σάββατο 20 Μαΐου.

Οι Dub Pistols, ένα από τα πιο γνωστά punk & ska acts του πλανήτη, επιστρέφουν στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό live το Σάββατο 20 Μαΐου στο Arch.

Οι Dub Pistols έρχονται, έχοντας στις αποσκευές τους το νέο άλμπουμ τους με τίτλο Frontline. Το άλμπουμ αποπνέει μια υπέροχη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα καθώς αναπηδά ανάμεσα σε κλασικούς ρυθμούς raga με το "That's No Lie", σε πιο σκοτεινά κομμάτια που κρύβουν μια αισθητική "Ghost Town", όπως το single "Moving On" και σε νοσταλγικά κομμάτια από τις ηδονιστικές μέρες των Dub Pistols με το "Soundboy Killa". Συμμετέχουν οι Ragga Twins, Natty Campbell, Freestylers και Cheshire Cat.

Έχοντας πρόσφατα γιορτάσει την 25η επέτειό τους, ο Barry Ashworth εξηγεί πως το Frontline είναι μια αναφορά στο 1981 και στην οδό Railton του Brixton, όπου ξεκίνησαν οι ταραχές με φόντο την τότε οικονομική ύφεση, τον ρατσισμό και μια γενική αντιπάθεια για το κατεστημένο και την οικονομική του πολιτική. Υπήρξε τέτοια η φτώχεια που έζησε ο κόσμος εκείνη την εποχή, που νιώθει ο Ashworth ότι είναι το ίδιο επίκαιρο σήμερα με την κρίση του κόστους ζωής, τη λιτότητα και τις εθνικές απεργίες παντού. Φυσικά σκοπεύουν να τιμήσουν στο live και τον Terry Hall, εμβληματικό frontman των Specials, με διασκευές πάνω σε κομμάτια του. Θα προσφέρουν απλόχερα, όπως πολύ καλά ξέρουν, ένα εκρηκτικό live act αποδεικνύοντας ότι αποτελούν μια από τις καλύτερες μπάντες αυτού του είδους.

Οι Dub Pistols εδώ και 19 χρόνια κυκλοφορούν σπουδαία κομμάτια αποτελούμενα από ένα εξαιρετικό μείγμα από ska, reggae, dub, hip hop και Drum ‘n’ Base. Θρύλοι στην urban σκηνή της Βρετανίας και λατρεμένοι των hip hop fans λόγω των εξαιρετικών rap φωνητικών του Seanie Tee, θα μας καθηλώσουν με την ενέργεια και το πάθος τους επί σκηνής προσφέροντας ένα εκρηκτικό σόου.



Πληροφορίες



Σάββατο 20 Μαΐου

ARCH Club – Live Stage, Ελασιδών 6, Γκάζι

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Early Bird Tickets: 15€



Προπώληση στο viva.gr







Διαβάστε επίσης





Δήμος Αθηναίων: Πασχαλινές εκδηλώσεις για παιδιά και όλη την οικογένεια

Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου

Στα γυρίσματα του «Joker 2» η Lady Gaga χορεύει στα περίφημα σκαλιά της Νέας Υόρκης