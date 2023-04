Release Athens X SNF Nostos 2023 με Tinashe, Ayra Starr και IAMDDB

Την Τρίτη 20 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos υποδέχεται τρεις σπουδαίες εκπροσώπους της urban μουσικής.

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές. Την Τρίτη 20 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos μετά τους headliners Rosalía και Central Cee υποδέχεται τρεις σπουδαίες εκπροσώπους της urban μουσικής.



Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβει η Tinashe, μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του R&B / hip-hop, αλλά και η Ayra Starr, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της μαύρης μουσικής. Στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα υποδεχτούμε την IAMDDB, μια από τις πλέον ανερχόμενες παρουσίες στον χώρο της hip-hop / trap και neo soul.



Το Release Athens Χ SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς την Tinashe. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός και χορεύτρια από μικρή ηλικία, ήταν frontwoman σε γκρουπ, ενώ την ίδια στιγμή είναι μια εξαιρετικά ικανή μουσικός που φροντίζει η ίδια κάθε λεπτομέρεια των τραγουδιών της (σύνθεση, παραγωγή, μίξη). Πλέον, κυκλοφορεί μόνη της τους δίσκους της (μέσω της Tinashe Music Inc) και έχει εξελιχθεί σε πρότυπο για τις νέες γυναίκες που θέλουν να δημιουργούν με απόλυτη ελευθερία.



Η σόλο καριέρα της ξεκίνησε το 2012, με την κυκλοφορία του mixtape In Case We Die και μέσα σε μια δεκαετία η Tinashe έχει προλάβει να κυκλοφορήσει τρία mixtapes, πέντε studio albums και να συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα αστέρια του R&B, της pop και του hip-hop - όπως οι Britney Spears, A$AP Rocky, Usher, Charli XCX, Chance The Rapper, Travis Scott και Calvin Harris. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, 333 (2021), αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία της στιγμή από τα μεγαλύτερα μουσικά Μέσα, με το Pitchfork να το χαρακτηρίζει ως «το πιο ελεύθερο και πληθωρικό άλμπουμ της καριέρας της» ενώ το NME χαρακτήρισε την Tinashe «μια μουσικό που δεν σταματά ποτέ να επαναπροσδιορίζει τι είναι η pop και να θολώνει τα όρια του τι μπορεί να καταφέρει το R&B».

Γεννημένη στο Μπενίν της Δυτικής Αφρικής, η Ayra Starr μεγάλωσε μεταξύ της παραλιακής πόλης του Κοτονού και του πολιτιστικού κέντρου της Νιγηρίας, το Λάγος. Αυτό το μείγμα πολιτισμών της χάρισε μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη μουσική, την τέχνη και τη ζωή. Η εικοσάχρονη μουσικός, επηρεασμένη από τη γήινη γοητεία της Angelique Kidjo, την αυτοπεποίθηση της Rihanna και την αιχμηρή αισθητική της emo-pop, ξεκίνησε να γράφει τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, τις σχέσεις, τη χειραφέτηση και την ελευθερία.



Οι πρώτες της κυκλοφορίες, το ομώνυμο EP και το ντεμπούτο album, 19 & Dangerous (2021), γνώρισαν μεγάλη επιτυχία ενώ το single “Bloody Samaritan” έγινε το πρώτο τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη που φτάνει στο νο.1 των charts στη Νιγηρία. Το 2022, η φήμη της θα ξεπεράσει τα σύνορα της αφρικανικής ηπείρου, αφού με την κυκλοφορία του single, “Rush”, θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελβετία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το εθιστικό αυτό τραγούδι έχει γράψει πλέον ιστορία στα χρονικά της αφρικανικής μουσικής, ξεπερνώντας τα 100εκ. views στο YouTube, κάνοντας την Ayra Starr τη νεότερη Αφρικανή τραγουδίστρια που καταφέρνει κάτι τέτοιο - και την πρώτη που το κατορθώνει μέσα σε 5 μόλις μήνες. Πλέον, εκατομμύρια fans περιμένουν το επόμενό της βήμα και εμείς είμαστε χαρούμενοι που θα φιλοξενήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της σύγχρονης μουσικής.

Η IAMDDB (κατά κόσμον Diana De Brito) γεννήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και μετακόμισε στο Μάντσεστερ σε νεαρή ηλικία. Αναμειγνύοντας μια πληθώρα στοιχείων urban μουσικής (hip-hop, trap, R&B) και απορροφώντας επιρροές από τις ανγκολέζικες / πορτογαλικές ρίζες της, η De Brito δημιουργεί μια "Urban Jazz", όπως την αποκαλεί η ίδια, που ξεχειλίζει πρωτοτυπία και την κάνει να ξεχωρίζει στον ιδιαίτερα απαιτητικό κόσμο του hip-hop / trap.



Μεγαλωμένη σε μια μουσική οικογένεια (ο πατέρας της είναι σημαντικός session μουσικός στην Ανγκόλα), η IAMDBB ξεκίνησε να γράφει από την ηλικία των επτά ετών αλλά δεν κυκλοφόρησε το πρώτο της single μέχρι το "Leaned Out" του 2016, το οποίο μοιράστηκε στο διαδίκτυο αφού εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο νωρίτερα την ίδια ημέρα. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήταν το συναρπαστικό "Shade" (2017), το οποίο έγινε viral στη Μεγάλη Βρετανία και συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές στις streaming πλατφόρμες. Τα επόμενα mixtapes, Hoodrich, Vol. 3 (2017) και Flightmode, Vol. 4 (2018), γιγάντωσαν τη φήμη της με αποτέλεσμα να καταλήξει στην τρίτη θέση της φημισμένης ετήσιας λίστας “Sound of 2018” του BBC και τη σπουδαία Lauryn Hill να της προτείνει να την ακολουθήσει στην περιοδεία της.



Το 2023, αναμένεται να είναι μια ακόμα πολύ σημαντική χρονιά γι’ αυτήν, αφού θα κυκλοφορήσει νέο υλικό το οποίο «θα αποκαλύψει τι είμαι ικανή να κάνω», όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Επισημαίνουμε πως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει τις παραπάνω παροχές λειτουργεί μόνο στην Πλατεία Νερού αλλά οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων έχουν πρόσβαση και στις δύο σκηνές.



Οι εμφανίσεις των 2 headliners (στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ) δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο.



Διάθεση εισιτηρίων*:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / snfnostos.org



*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.



Παράλληλα, το ΙΣΝ θα προχωρήσει σε επιπλέον δωρεές ύψους €500.000 που θα φέρουν το όνομα SNF Χ Release Athens προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αποστολή την ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής του φετινού SNF Nostos που είναι αφιερωμένη σε αυτή.



Περισσότερα για το Release Athens 2023

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης.



Έχοντας φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος τα αμέσως προηγούμενα χρόνια (Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Judas Priest, Jamiroquai, London Grammar, Alice In Chains, Parov Stelar, Sigur Ros, Damian Marley, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, μεταξύ πολλών ακόμα), το Release Athens επιστρέφει για 6η φορά με ένα ακόμα μεγαλύτερο lineup και με σύνθημά του το “Making Memories Together”, πιστό στην αρχή που το διέπει από την πρώτη ημέρα: Καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές του φεστιβάλ διαμορφώνουν, όλοι μαζί, τις μοναδικές εμπειρίες και τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.



Περισσότερα για το 2023 SNF Nostos

Το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μία μόνο από τις πτυχές της πολυσυλλεκτικής ανοιχτής διοργάνωσης του SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ, με θέμα την Ψυχική Υγεία. Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους Διαλόγους του ΙΣΝ, το SNF Nostos Conference, τον βραδινό αγώνα SNF Nostos Run, καθώς και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μάθετε περισσότερα για το 2023 SNF Nostos στο snfnostos.org.



Διαβάστε επίσης





Release Athens 2023: Jinjer και Triptykon στην Πλατεία Νερού το καλοκαίρι

Τα 5 τραγούδια που δεν λείπουν ποτέ από τις συναυλίες των Madrugada

Ο διάσημος Βρετανός ράπερ Central Cee στο Release Athens X SNF Nostos