Release Athens 2023: Jinjer και Triptykon στην Πλατεία Νερού το καλοκαίρι

Το Release Athens 2023 υποδέχεται δύο ακόμα ονόματα του σκληρού ήχου στην Πλατεία Νερού.

Οι μοναδικοί Jinjer (Σάββατο 17 Ιουνίου, με τους Helloween) και οι Triptykon του τεράστιου Tom Gabriel Fischer (Τρίτη 27 Ιουνίου, με τους Parkway Drive / Soulfly), σε ένα set αφιερωμένο εξ’ ολοκλήρου στους θρυλικούς Celtic Frost, θα πλαισιώσουν τους ήδη ανακοινωμένους headliners σε ισάριθμες ημέρες του φεστιβάλ.



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.



Οι Jinjer κατάγονται από το Ντονέτσκ και αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα συγκροτήματα του metal σήμερα. Η εξαιρετική τους ματιά στο σκληρό ήχο, σε συνδυασμό με την αφοσίωσή τους στη μουσική και τη σαφέστατη πρόθεσή τους να μην μασάνε τα λόγια τους, τους έχει χαρίσει φανατικό κοινό και τεράστια κριτική αναγνώριση. Το 2021 κυκλοφόρησαν το “Wallflowers”, τον τέταρτο δίσκο της καριέρας τους και έναν από τους κορυφαίους εκείνης της χρονιάς όσον αφορά στο metal, επιβεβαιώνοντας όσους ισχυρίζονται πως σύντομα θα βρουν τη θέση τους ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της σκηνής.



Σημείο αναφοράς του συγκροτήματος είναι φυσικά η Tatiana “Tati” Shmayluk, μια από τις κορυφαίες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, σύμφωνα με το Loudwire, η οποία «μοιάζει σαν μια superstar της soul και, ταυτόχρονα, σαν μια δαιμονισμένη βασίλισσα». Μαζί με το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των Roman Ibramkhalilov (κιθάρα), Eugene Abdukhanov (μπάσο) και Vladislav Ulasevich (drums), οι Jinjer συνεχίζουν τη ξέφρενη πορεία τους προς την κορυφή θέτοντας τα δικά τους πρότυπα στο σύγχρονο metal και συνεχίζοντας να εντυπωσιάζουν με κάθε εμφάνισή τους στις μεγαλύτερες metal αρένες του κόσμου.



Τον τελευταίο χρόνο, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις αιματηρές συγκρούσεις στην Ουκρανία, εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις τους και συγκεντρώνοντας χρήματα για να βοηθήσουν τους πληγέντες και εμείς έχουμε έναν παραπάνω λόγο να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναδούμε από κοντά, μετά τη θριαμβευτική τους εμφάνιση στο Release Athens 2022, στο πλάι των τεράστιων Slipknot και Sepultura. Το Σάββατο 17 Ιουνίου, οι Jinjer, μαζί με τους Helloween, θα μας χαρίσουν μία ακόμα αξέχαστη metal εμπειρία.



Οι Triptykon δημιουργήθηκαν τον Μάιο του 2008 από τον Tom Gabriel Fischer (a.k.a Tom Gabriel Warrior), όταν οι εσωτερικές διαμάχες στους κόλπους των Celtic Frost έκαναν τη συνέχιση της πορείας του θρυλικού extreme metal συγκροτήματος αδύνατη. Ένα χρόνο μετά, ο Fischer θα ξεκινούσε τις ηχογραφήσεις του “Eparistera Daimones”, του πρώτου δίσκου του σχήματος, ο οποίος όπως ήταν αναμενόμενο αποτελούταν κατά κύριο λόγο από υλικό που είχε γράψει για το επόμενο βήμα των Celtic Frost, μετά το αριστουργηματικό “Monotheist” (2006). Το άλμπουμ επιβεβαίωσε το εκτόπισμα του Fischer και υπενθύμισε πως πρόκειται για μια από τις πιο επιδραστικές μορφές του σκληρού ήχου.



Μετά από μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία, με headline εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Roadburn και το Wacken Open Air, οι Triptykon μπήκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου τους. Το “Melana Chasmata” κυκλοφόρησε το 2014 και όχι μόνο αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους metal δίσκους της προηγούμενης δεκαετίας αλλά επανακαθόρισε τι σημαίνει ακραίος ήχος σήμερα.



To 2023, η μπάντα επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις, ελάχιστες από τις οποίες θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στους Celtic Frost. To συγκεκριμένο setlist θα παρουσιαστεί, ανάμεσα σε shows μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού, και στο Release Athens, σε μια ιστορική εμφάνιση για τον σκληρό ήχο των τελευταίων δεκαετιών.



Την Τρίτη 27 Ιουνίου, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έγραψε ο Tom Gabriel Fischer με τους Celtic Frost, κυρίως από τις τρεις πρώτες κυκλοφορίες του συγκροτήματος (“Morbid Tales”, “Emperor’s Return” και “Το Mega Therion”), σε μια βραδιά που κανένας πραγματικός οπαδός του metal δεν θέλει να χάσει.

H προπώληση και για τις δύο αυτές ημέρες του Release Athens 2023 συνεχίζεται. Πιο αναλυτικά:



Helloween, Jinjer & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού): 50€ (General Admission), 130€ (VIP)



Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost (27/6/23, Πλατεία Νερού): 40€ (General Admission), 100€ (VIP)



Στη VIP κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα πέντε διήμερα ή τριήμερα εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:



Helloween, Jinjer & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Nightwish, Insomnium & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού), προς 85€ (κέρδος 15€)



Helloween, Jinjer & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn (28/6/23, Πλατεία Νερού), προς 80€ (κέρδος 10€)



Helloween, Jinjer & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Nightwish, Insomnium & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn (28/6/23, Πλατεία Νερού), προς 110€ (κέρδος 30€)



Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost (27/6/23, Πλατεία Νερού) + Disturbed, Nova Twins & more tba (26/6/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)



Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost (27/6/23, Πλατεία Νερού) + Disturbed, Nova Twins & more tba (26/6/23, Πλατεία Νερού) + Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn (28/6/23, Πλατεία Νερού), προς 100€ (κέρδος 20€)



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

