Γιατί το HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition είναι το πιο productive δώρο αυτών των γιορτών

Σχεδόν κάθε συζήτηση στο γραφείο περιστρέφεται γύρω από τα Χριστούγεννα. «Πού θα περάσεις τις γιορτές;», «Για ρεβεγιόν Χριστούγεννα/Πρωτοχρονιάς τι σκέφτεσαι;», «Έχεις πάρει δώρα;» είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που γίνονται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα.

Αν ψάχνεις ένα δώρο για κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο (ή για εσένα, φυσικά), το οποίο θα κρατήσει για πολύ καιρό μετά τις γιορτές, τότε αξίζει να ψάξεις κάτι που να είναι high-tech και να ξεχωρίζει για τον premium σχεδιασμό του και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εργασία και για ψυχαγωγία. O λόγος για το HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition που είναι ένα από τα πιο ωραία tablets της χρονιάς και υπάρχουν λόγοι που βρίσκεται ψηλά στην προτίμηση του κοινού. Και τώρα μπορείς να το αγοράσεις σε Christmas offer μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου (και έρχεται και αυτό με δώρο ένα αποσπώμενο πληκτρολόγιο)!

#1 Αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης

Η οθόνη HUAWEI FullView 11,5 ιντσών με ανάλυση 2.5K και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz κάνει ό,τι περνάει από αυτή να φαίνεται με μεγαλύτερη ζωντάνια και περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η τεχνολογία PaperMatte προσφέρει αντιθαμβωτική και αντιανακλαστική προστασία για υψηλού επιπέδου ορατότητα κάτω από το έντονο φως.

Ταυτόχρονα, ο χαμηλός μπλε φωτισμός της οθόνης ενισχύει την άνετη θέαση και διατηρεί την καθαρή ορατότητα ακόμη και αν ο χρήστης φοράει γυαλιά ηλίου.

Για όποιον περνάει πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, είτε για εργασίες στη σχολή είτε για projects στη δουλειά είτε απλά για να βλέπει σειρές, αυτό το χαρακτηριστικό κάνει πραγματικά τη διαφορά.

#2 Μπαταρία με μεγάλη διάρκεια

Το HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition έχει τη μεγαλύτερη ισχύ που χωράει στη λεπτή κατασκευή του tablet προσφέροντας πάνω από 14 ώρες συνεχόμενης παρακολούθησης βίντεο.

Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε μια ημέρα γεμάτη εργασίες, μετακινήσεις και ψυχαγωγία χωρίς power bank και χωρίς να δημιουργούνται απορίες όπως «μήπως με “αφήσει” η μπαταρία γρήγορα;».

Σε περίπτωση που χρειάζεται να φορτίσεις το tablet (και μάλιστα γρήγορα), αυτό διαθέτει μπαταρία HUAWEI SuperCharge 40W. Έτσι, η φόρτιση ολοκληρώνεται γρήγορα μέσα σε μόλις μισή ώρα.

#3 Gadget που εμπνέει και απελευθερώνει τη δημιουργικότητα

Χάρη στο αποσπώμενο, έξυπνο πληκτρολόγιο με το οποίο μπορεί να συνδεθεί (είναι δώρο!), το tablet μετατρέπεται εύκολα σε μικρό laptop για εργασία εν κινήσει. Για όσους αναζητούν μία συσκευή ανάμεσα στο laptop και το κινητό, είναι μια ιδιαίτερα πρακτική λύση.

Επιπλέον, η συμβατότητα με την τρίτης γενιάς γραφίδα HUAWEI M-Pencil δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να είναι πιο δημιουργικός καθώς μπορεί να γράφει και να σχεδιάζει με υψηλή ακρίβεια για ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα. To tablet αυτό, δηλαδή, είναι ιδανικό δώρο για designers και φοιτητές.

#4 Ολοκληρωμένη ηχητική εμπειρία

Τα τετραπλά ηχεία μεγάλου εύρους δίνουν ήχο που είναι δυνατός, καθαρός και πλούσιος, με το HUAWEI Histen 9.0 να δημιουργεί ηχητικά εφέ με βάση τα σενάρια και να ζωντανεύει ταινίες και μουσική. Έτσι, το tablet αναβαθμίζει πραγματικά την ψυχαγωγία του χρήστη, είτε βλέπει σειρές και ταινίες είτε ασχολείται με το gaming ή απλώς scrollάρει στα social, καθώς η ποιότητα εικόνας και ήχου παίζει μεγάλο ρόλο.

#5 Premium unibody σχεδιασμός

Τέλος, το HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition είναι κομψό και χαρακτηρίζεται για την αντοχή του. Διαθέτει έναν premium μεταλλικό unibody σχεδιασμό ώστε να είναι 10% πιο λεπτό αλλά και 30% πιο ανθεκτικό και με πάχος μόλις 6,1 mm δεν χρειάζεται να το αποχωριστεί κανείς.

Αν ψάχνεις ένα δώρο που θα το ευχαριστηθεί το άτομο που έχεις στο μυαλό σου για πολύ καιρό μετά τα Χριστούγεννα (και μπορείς και να το βρεις σε Christmas offer μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου), το βρήκες στο HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition. Έχει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για δουλειά και ψυχαγωγία σε καθημερινή βάση, ενώ ο premium σχεδιασμός του το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Ακόμα να μπει στη λίστα σου;