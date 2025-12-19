Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, δείτε εδώ τον celebrity αγώνα μπάσκετ

Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, o celebrity αγώνας μπάσκετ για την Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών

Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, δείτε εδώ τον celebrity αγώνα μπάσκετ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ο 6ος φιλανθρωπικός αγώνας PLAY 2 W.I.N. Celebrity Basketball Game, που διοργανώθηκε με Πλατινένιους Χορηγούς τη NAK Strategic Insurance Consultancy και την Panik Entertainment Group, υπό την Αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Φίλοι και υποστηρικτές της W.I.N. Hellas έδωσαν δυναμικά το «παρών» στο ΔΑΚ Πολιτείας, στηρίζοντας για μία ακόμη χρονιά τον σκοπό της Οργάνωσης: την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των γυναικών απέναντι στην έμφυλη βία.

Δείτε εδώ τον celebrity αγώνα μπάσκετ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου, δήλωσε: «Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακατάγγελτη, λόγω της ατιμωρησίας, της σιωπής, του κοινωνικού στίγματος και της ντροπής που την περιβάλλουν. Η βία αυτή επηρεάζει τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής τους, στερώντας τους ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την εργασία και την προσωπική εξέλιξη. Παραμένει εμπόδιο για την ισότητα, την ανάπτυξη, την ειρήνη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορισμένες ομάδες γυναικών και κοριτσιών – όπως όσες βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρίες ή σε ανθρωπιστικές κρίσεις – αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Η W.I.N. Hellas βρίσκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη, δίνοντας φωνή, στήριξη και ελπίδα. Όλοι μαζί, γυναίκες και άνδρες, ενώνουμε δυνάμεις και δίνουμε σήμερα στο παρκέ έναν συμβολικό αγώνα για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης ενάντια στη βία κατά των γυναικών».

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: "Η εκδήλωση “Play 2 Win – Celebrity Basketball Game” έχει έναν ισχυρό συμβολισμό που ξεπερνά τον αθλητισμό. Σε μια εποχή όπου η βία κατά των γυναικών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, τέτοιες πρωτοβουλίες υπενθυμίζουν ότι η κοινωνία οφείλει να παραμένει ενωμένη και ενεργή απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης. Η συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο της δημόσιας ζωής, του αθλητισμού και της κοινωνικής δράσης ενισχύει ακόμη περισσότερο το μήνυμα: Ότι η προστασία, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια των γυναικών δεν είναι υπόθεση λίγων, αλλά ευθύνη όλων μας. Ως Δήμος Κηφισιάς στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που μετατρέπουν τον συμβολισμό σε κοινωνική στάση ζωής."

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν η Δέσποινα Καμπούρη, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Γιάννης Ράνιος. Την οργάνωση του αγώνα είχε και φέτος η Σαμάνθα Αποστολοπούλου, Project Manager της W.I.N. Hellas. Στον αγώνα συμμετείχαν αφιλοκερδώς πλήθος αγαπημένων προσωπικοτήτων.

Μεταξύ αυτών οι Αλούπη Χριστίνα, Βλαχανδρέας Βαγγέλης, Βουγιούκας Άλεξ, Gibson Kate, Γκότσης Ηλίας, Grant Emily, Grant Jrex, Grant Jrue, Γκρέκας Κώστας, Γοβδελάς Δημήτρης, Γοβδελάς Λεωνίδας, Δαββέτας Γιάννης, Διαμαντή Γιολάντα, Δόβας Γιώργος, Δούλη Μαρία, Δρίτσα Κέλλυ, Εσκενάζυ Σάρρα, Ευαγγέλου Αλέξανδρος, Ζάρα Ματίνα, Ζαρακούδης Αλέξανδρος, Ζαρακούδης Νικόλας, Ηλιάκη Μαρία, Θεοχάρη Κατερίνα, Ιακωβίδου Μορφούλα, Κάβουρας Χρήστος, Καγιούλης Γιάννης, Καραγκούνης Γιώργος, Καραγκούνης Νάσος, Κατσιμπέρης Νίκος, Κελεπούρης Δημήτρης, Κοκκινάκης Κώστας, Κόκκορης Μηνάς, Κολιδά Ειρήνη, Κούκιος Θύμιος, Κοψιάλης Αλέξανδρος, Κοψιδάς Γιώργος, Λιάφου Βασιλική, Λυμπερόπουλος Νίκος, Μάλλιος Γρηγόρης, Μάνεσης Νίκος, Μανιάνι Μιρέλα, Μανίκας Γιώργος, Μαυροειδής Δημήτρης , Μηλιού Χριστίνα, Μπάρλος Νίκος, Ντάνου Αναστασία, Ξυπολυτάς Βασίλης, Παναγιώτου Νικόλ, Πανόπουλος Δημητρης, Παπαδάκου Μάντα, Παπαδάκου Σύλια, Παπαδόγαμβρος Γιώργος, Παπαδόπουλου Σοφία, Παπαπέτρου Γιώργος, Ράνιος Γιάννης, Ρώτας Ρένος, Σάββα Χάρις , Σεκερτζής Γκάρος , Στελλάτος Νίκος, Τελτσίδου Ελισάβετ, Τσαρτσαρής Κώστας, Φουσέκη Τόνια, Φραγκολιάς Κώστας, Χαλκιά Φανή.

Επίσης, παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κηφισιάς Λίλα Δραγώνα, το ιδρυτικό μέλος της W.I.N. HellasΤσέρι Αλίμ, το μέλος των Daughters of Penelope Έλενα Σαβιολάκη , η Δικηγόρος της W.I.N. HellasΠέννυ Κονιτσιώτη κ.α.

Προπονητές της ομάδας «NAK Strategic Insurance Consultancy» ήταν ο Κατσιμπέρης Νίκος (NAK Strategic Insurance Consultancy), η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Παπαδάκου Μάντα, ο Παπαπέτρου Γιώργος, ο Φραγκολιάς Κώστας και η Μαρία Ηλιάκη όπου για την ιστορία, ήταν και οι νικητές!

Στη ομάδα «Panik Entertainment Group» ήταν ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Ξυπολυτάς Βασίλης, ο Κόκκορης Μηνάς (KOKKORIS OPTICS), Δόβας Γιώργος (Dovas Real Estate), Σεκερτζής Γκάρος ( Garos ).

Πριν το τζάμπολ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τις γυαναίκες – θύματα έμφυλης βίας.

Η ΕΣΑΚΕ υποστήριξε τη διοργάνωση, διαθέτοντας τους διαιτητές και τη γραμματεία του αγώνα (Γαρυφαλάκης Ηλίας, Λάζαρης Παρασκευάς, Παπαγιοβάνης Νίκος).

Στους συμμετέχοντες του αγώνα δόθηκε μια αθλητική πετσέτα branded KOKKORIS OPTICS. Η ΦΙΞ Άνευ προσέφερε τρεις μοναδικές επιλογές ΦΙΞ Άνευ για απόλαυση άνευ προηγουμένου: την κλασική ΦΙΞ Άνευ με αυθεντική γεύση μπύρας και μόνο 14 θερμίδες/100 ml, καθώς και τις φυσικά δροσιστικές επιλογές ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι και ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι. Η Hans & Gretel γλύκανε την εμπειρία όλων των παρευρισκόμενων, προσφέροντας μια ποικιλία από πολύχρωμα ζαχαρωτά και gummies σε ξεχωριστές γεύσεις και σχέδια - που ξεχωρίζουν για τα ζωηρά χρώματα, τις μοναδικές γεύσεις και τη χαρακτηριστική Hans & Gretel εμπειρία.Τέλος, το ζαχαροπλαστείο Παπασπύρου προσέφερε σνακς για την ομάδα των εθελοντριών.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η Πρόεδρος της W.I.N. Hellas, Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου, και η Αντιπρόεδρος, Χριστίνα Λουκά, απένειμαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι εκπρόσωποι των Πλατινένιων Χορηγών, NAK Strategic Insurance Consultancy και Panik EntertainmentGroup, παρέδωσαν τα βραβεία MVP του αγώνα στους Emily Grant, Jrue & Jrex Grant και Γιώργο Κοψιδά αντίστοιχα.

Η W.I.N. Hellas ευχαριστεί θερμά την E.S.A. Security Solutions για την παροχή προσωπικού ασφαλείας.

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: NAK Strategic Insurance Consultancy, Panik Entertainment Group

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: I.S.A. International School of Athens, NRG Member of Motor Oil Group

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Dovas Real Estate, Bianchet Tourbillion Watches by Katramopoulos, Kokkoris Optics, Pere Ubu, Seajets

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Φιξ Άνευ, Garos, Hans & Gretel, Museum of Illusions, Mykonos Invest, G. Papadogramvros, Psiliakos, Ravago, Zaatar, Χαλυβουργία Ελλάδος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Coca Cola 3E, Digitify, E.S.A. Security Solutions, Intersport, Myro Pregnancy, Print Production, Spalding, Whiteball

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

DPG Digital Media, MEGA, Queen.gr

Παραγωγή VIDEO: Νίκος Αλεξανδράτος – ANATOLI FILMS
Φωτογραφική κάλυψη: PAPADAKIS PRESS

