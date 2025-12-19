Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Πλησιάζει η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου

Το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη νύχτα και αντιστοίχως η μικρότερη ημέρα του χρόνου, πλησιάζει στο Βόρειο Ημισφαίριο, εγκαινιάζοντας και επίσημα την έναρξη του χειμώνα

Newsbomb

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Πλησιάζει η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου

Kόσμος γιορτάζει το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το χειμερινό ηλιοστάσιο συμβαίνει κάθε χρόνο στο Βόρειο Ημισφαίριο της Γης στις 21 ή 22 Δεκεμβρίου, οπότε παρατηρείται η μικρότερη ημέρα του χρόνου και ορίζεται ως η επίσημη έναρξη του χειμώνα. Στο Νότιο Ημισφαίριο αντίστροφα παρατηρείται η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και ορίζεται ως η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.

Η λέξη «ηλιοστάσιο» προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «sol» που σημαίνει ήλιος και «stitium», που μπορεί να σημαίνει «παύση» ή «σταμάτημα». Το ηλιοστάσιο είναι το τέλος της ετήσιας πορείας του ήλιου ψηλότερα ή χαμηλότερα στον ουρανό. Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η περίοδος κατά την οποία ο ήλιος διαγράφει το μικρότερο, χαμηλότερο τόξο του. Αμέσως μετά βέβαια, αρχίζει να ανεβαίνει ξανά και οι μέρες θα γίνονται λίγο μεγαλύτερες κάθε μέρα μέχρι το τέλος Ιουνίου.

YE Joy 2025 Photo Gallery

Aυτόχθονες στη Βολιβία «καλωσορίζουν» τον ήλιο

AP

Οι άνθρωποι έχουν σηματοδοτήσει τα ηλιοστάσια για αιώνες με εορτασμούς και μνημεία όπως το Στόουνχεντζ, το οποίο σχεδιάστηκε για να ευθυγραμμίζεται με τις τροχιές του ήλιου κατά τα ηλιοστάσια.

Τι είναι το ηλιοστάσιο;

Καθώς η Γη ταξιδεύει γύρω από τον ήλιο, το κάνει υπό γωνία, με αποτέλεσμα η θερμότητα και το φως του ήλιου να πέφτουν άνισα στο βόρειο και στο νότιο μισό του πλανήτη για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Τα ηλιοστάσια σηματοδοτούν τις ώρες κατά τις οποίες η κλίση της Γης προς ή μακριά από τον ήλιο βρίσκεται στο μέγιστο. Αυτό σημαίνει ότι τα ημισφαίρια λαμβάνουν πολύ διαφορετικές ποσότητες ηλιακού φωτός — και οι ημέρες και οι νύχτες είναι στο μέγιστο βαθμό άνισες.

Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο του Βόρειου Ημισφαιρίου, το άνω μισό της Γης βρίσκεται στη μέγιστη κλίση του από τον ήλιο, με αποτέλεσμα τη μικρότερη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Το χειμερινό ηλιοστάσιο μπορεί να πέσει μεταξύ 20 και 23 Δεκεμβρίου, φέτος είναι την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου.

Το αντίθετο συμβαίνει σε ένα θερινό ηλιοστάσιο στο Βόρειο Ημισφαίριο: Το άνω μισό της Γης γέρνει προς τον ήλιο, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ημέρα και τη μικρότερη νύχτα του χρόνου. Αυτό το ηλιοστάσιο πέφτει μεταξύ 20 και 22 Ιουνίου.

Τι είναι η ισημερία;

Κατά τη διάρκεια της ισημερίας, ο άξονας της Γης και η τροχιά της ευθυγραμμίζονται έτσι ώστε και τα δύο ημισφαίρια να λαμβάνουν ίση ποσότητα ηλιακού φωτός. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την ισημερία, η μέρα και η νύχτα διαρκούν σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα, αν και μπορεί να υπάρχει αναντιστοιχία μερικών επιπλέον λεπτών, ανάλογα με το πού βρίσκεται κανείς στον πλανήτη.

Η φθινοπωρινή ισημερία στο Βόρειο Ημισφαίριο μπορεί να συμβεί μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το έτος. Η εαρινή ισημερία μπορεί να συμβεί μεταξύ 19 και 21 Μαρτίου. Ενώ οι αστρονομικές εποχές εξαρτώνται από το πώς κινείται η Γη γύρω από τον ήλιο, οι μετεωρολογικές εποχές ορίζονται από τον καιρό.

Οι μετεωρολόγοι χωρίζουν το έτος σε τρίμηνες εποχές με βάση τους ετήσιους κύκλους θερμοκρασίας. Με βάση αυτό το ημερολόγιο, η άνοιξη ξεκινά την 1η Μαρτίου, το καλοκαίρι την 1η Ιουνίου, το φθινόπωρο την 1η Σεπτεμβρίου και ο χειμώνας την 1η Δεκεμβρίου.

Το ηλιοστάσιο στη λαογραφία

Ο Ήλιος λατρεύτηκε από τους αρχαίους σαν θεός και σχεδόν όλοι οι αρχαίοι λαοί καθιέρωσαν προς τιμή του διάφορες γιορτές, από τους Σκανδιναβούς και τους Ιρανούς έως τους Μάγια και τους Ίνκας. Σχεδόν παντού, οι μεγαλύτερες γιορτές γίνονταν κατά την εποχή του χειμερινού ηλιοστασίου που σηματοδοτούσε και την έναρξη του νέου έτους. Προϊστορικά μνημεία όπως το Στόουνχεντζ στη Βρετανία πιστεύεται ότι σχετίζονταν με την καταγραφή των κινήσεων του Ήλιου στον ουρανό.

Britain Winter Solstice

Παλαιότερα στην Ελλάδα την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου υπήρχε το έθιμο να τοποθετείται στο αναμμένο τζάκι ένα αρκετά μεγάλο ξύλο, που ονομαζόταν μαμμή ή μπάμπω. Στο έθιμο αυτό βρίσκονται οι ρίζες του εθίμου του Χριστόξυλου, το οποίο ακολουθούσε η χριστιανική παράδοση, τα παλαιότερα κυρίως χρόνια, στα χωριά. Σύμφωνα με την παράδοση, πρέπει σε κάθε σπίτι να καίει η φωτιά, όχι μόνο για να αποτρέπονται οι ανεπιθύμητοι καλικάντζαροι αλλά και για να ζεσταθεί ο μικρός Χριστός.

Οι αγγλοσαξωνικοί λαοί τιμούσαν τo χειμερινό ηλιοστάσιο με παγανιστικές ηλιολατρικές γιορτές, όπως το άναμμα φωτιάς (Yule Log), για να χαιρετίσουν την επάνοδο του ήλιου στο βόρειο ημισφαίριο. Στην Κίνα γιορτάζουν την μικρότερη μέρα του χρόνου με οικογενειακές συνάξεις και μνημόσυνα στους προγόνους. Στο Ιράν τέλος γιορτάζουν την μεγαλύτερη και πιο σκοτεινή νύχτα του χρόνου με οικογενειακές συνάξεις και συγκεντρώσεις σε φιλικά σπίτια, όπου κυριαρχεί το φαγητό, το ποτό και η απαγγελία ποίησης, σε ένα έθιμο με ζωροαστρική προέλευση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Οι προτάσεις τους για το αγροτικό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά

13:10ΚΟΣΜΟΣ

To «trend του Διαβόλου»: Νεκρή φοιτήτρια από το διαδικτυακό challenge του ChatGPT

13:09LIFESTYLE

Η Σάντυ Χατζηϊωάννου στο Game Time: Το παιδικό όνειρο με τον Αντώνη Νικοπολίδη και το ντουέτο με την Ευγενία Σαμαρά

13:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδυτικές τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn – ΟΠΑΠ: Θετικό βήμα η απαλοιφή των προνομιούχων μετοχών

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Η ΒΙΚΟΣ COLA «τρέχει» στο Athens Santa Run 2025

12:59WHAT THE FACT

Σύλληψη δασκάλου στη Μανίλα για κακοποίηση μαθητή – Τον ανάγκασε να φάει κατσαρίδα για να σωπάσει

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Πλησιάζει η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου - Τα έθιμα από τους Ίνκας στο Στόουνχεντζ

12:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Φέτες» και πιο «στεγνός» από ποτέ – Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ποζάρει με μαγιό μετά τη σάουνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων τα Σάββατα των γιορτών

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, δείτε εδώ τον celebrity αγώνα μπάσκετ

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο πιο «φτωχός» σε χιόνια Δεκέμβριος της τελευταίας 20ετίας– Μόλις στο 1% η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό» – Η ομολογία του Ρομπ Ράινερ για τον γιο του Νικ, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία

12:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές παρέσυραν τους αντιπάλους στη βραδινή ζώνη

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Γκριν: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ηθοποιού - Έφερε τραύματα στο σώμα του

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνεχείς απάτες σε βάρος πολιτών – Θύμα παρέδωσε 3.000 ευρώ και λίρες σε απατεώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό» – Η ομολογία του Ρομπ Ράινερ για τον γιο του Νικ, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

10:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντίθ Πιάφ: Βίος και πολιτεία της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας – Μία ζωή στο κέντρο της λάμψης και της θύελλας

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ